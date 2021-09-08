‫Car Bidders Club تدشن موقعًا جديدًا للمزايدة عبر الإنترنت في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي

وقد أطلقت Car Bidders Club موقعها في ضوء رؤيتها لتزايد الطلب على خدمة مزادات رقمية سلسلة يسهل الوصول إليها والتعامل معها آملة أن تيسر على البائعين والمشترين مشاركة شغفهم بالسيارات الكلاسيكية والعتيقة المعشوقة لمحبي اقتناء وجمع السيارات.

إن موقع Car Bidders Club يقدم ما يتجاوز مجرد موقع لإجراء مزادات السيارات على الإنترنت، فهو بمثابة مجتمع يضم عاشقي السيارات، ويتيح لهم مشاركة شغفهم بالسيارات، والتعليق على مقتنيات غيرهم من الأعضاء، ومشاركة إعجابهم بالسيارات الكلاسيكية العتيقة الجديرة بالاقتناء وإظهار تقديرهم لها.

وبهذا يمكن للراغبين في بيع سياراتهم المحبوبة الجميلة إرسال تفاصيلها بسرعة ويسر من خلال الموقع، حيث يساعدهم فريق عمل كار بيدرز كلوب على عرضها بطريقة تسويقية تظهر قيمتها وتجذب العديد من المزايدات. ومن خلال الإعلانات الموجهة التي نستهدف بها كافة منصت التسويق الرقمي الرئيسية، فإننا نتيح للبائعين الاطمئنان بأن معروضاتهم ستكون محط أنظار المشترين المناسبين في الوقت الملائم. وبهذا يحظى البائعون بخدمة مزادات ميسرة يسهل الوصول إليها، وتتم فيها عملية البيع بشفافية وبطريقة ملائمة للمستخدم، وكل هذا بدون التحرك من منازلهم المريحة قيد أنملة.

ونستكمل إطلالة الموقع العصرية ومظهره الحداثي بخدمات التسويق الرقمي المتخصصة الخبيرة، وخصائص الضبط الدقيقة لوظائف الموقع، والتي تمكنك من إجراء المزادات على الإنترنت بأمان عبر مع البث المباشر للمزاد. إذا لم يمكن الوصول إلى السعر الاحتياطي للسيارة بنهاية المزاد، يمكن للبائع والمشتري أيضًا اللجوء إلى خيار التفاوض على سعر البيع لإبرام الصفقة.

من خلال عملية الاشتراك البسيطة والتدابير الأمنية المتقدمة المطبقة حاليًا، أصبحت فرصة الانضمام إلى مجتمع عشاق السيارات متاحة الآن للمشترين والبائعين، وأصح بإمكانهم الوصول الفوري إلى المزادات الآمنة عبر الإنترنت ببضع نقرات فقط.

تفضلوا بزيارة موقع Car Bidders Club لتجربة موقعنا في حلته الجديدة والاستمتاع بخدمة مزادات السيارات online car auction من خلال الرابط https://carbiddersclub. com/.

ملاحظات للمحررين:

نبذة عن Car Bidders Club

Car Bidders Club هو موقع مختص بإجراء المزادات عبر الإنترنت، يركز نشاطه على مزادات السيارات الكلاسيكية العتيقة وسيارات المقتنيات مثل السيارات البورش وسيارات مرسيدس بنز وسيارات رانج روفر وفولكس فاجن وفورد وجاغوار وغيرها الكثير من السيارات الرائجة في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

https://carbiddersclub.com/