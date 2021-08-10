‫Giift تُجري شراكة مع Club Concierge لترك بصمة قوية في صناعة الولاء

سنغافورة، 10 أغسطس 2021 /PRNewswire/ — يسعدنا أن نعلن عن إقامة مشروع مشترك مع شركة Club Concierge لاستكشاف الفرص الاستراتيجية بين الشركتين. ويجمع هذا التعاون بين حلول الولاء العالمية التي تقدمها شركة Giift وحلول خدمات الاستقبال والإرشاد المبتكرة التي تقدمها شركة Club Concierge لترك بصمة قوية في صناعة الولاء.

وقد منحنا هذا المشروع المشترك فرصة فريدة لدخول سوق الولاء الهندي المتطور باستمرار من خلال حلول الولاء المتطورة والرقمية بالكامل التي ستساعد على توحيد هيكل الولاء لقطاعات الشركات في الهند، إلى جانب خدمات الاستقبال والإرشاد التي تتميز بها بجدارة، والتي يمكن أن توفرها شركة Club Concierge وحدها.

ستمكّن الحلول الرقمية المبتكرة التي تتميز بها شركة Giift شركةClub Concierge من تلبية احتياجات قاعدة نخبة عملاء الشركات في جميع أنحاء الهند وخارجها، من خلال منصة ولاء متعددة القنوات تعزز نظامًا بيئيًا يهدف إلى دفع مشاركة العملاء التي تؤدي إلى نتائج مربحة.

تشتهر شركة Club Concierge بشراكاتها مع الشركات الرائدة في العديد من الصناعات والعديد من المناطق الجغرافية لتقديم حلول الولاء. ومن المتوقع أن يكشف هذا المشروع المشترك عن الاحتمالات التي لا نهاية لها من خلال تقنية الولاء المبتكرة لدينا، والمصممة خصيصًا لإشراك قاعدة عملائها المرموقة بشكل كامل، وخدمات الاستقبال والإرشاد ذات المستوى العالمي، التي تقدم خدمات مخصصة للتعريف والمشاركة.

وقد ذكر باسكال أكستارت، المؤسس المشارك، ومدير شركة Giift “إن أصول الولاء المخصصة لشركة Giift والمقدمة لشركة Club Concierge تمنحهم انتقالًا سلسًا إلى سوق الولاء الديناميكي مع خيارات استرداد متعددة الاستخدامات على مستوى الصناعة في جميع انحاء العالم. مع ما نتميز به من سجل حافل من خدمات الاستقبال والإرشاد الأفضل في فئتها وقاعدة من العملاء الكرام، نحن واثقون من إنتاج قيمة كبيرة في صناعة الولاء مع هذا المشروع المشترك”،

وقال ديبالي سيكاند، مؤسس شركة Club Concierge “لطالما كانت شركة Club Concierge هي المبتكرة والمؤثرة في مجال مشاركة خدمات الاستقبال والولاء، ومع وجود هذه الشراكة مع شركة Giift ودخولها حيز التنفيذ، فنحن نتطلع حقًا إلى النهوض بالحلول على مستوى العالم معهم. نحن سعداء لكوننا عنصرًا مكملًا لحلول شركة Giift في جميع أنحاء العالم وتقديم حلول مكافآتهم لعملائنا”.

نبذة عن شركة Giift: تعمل تقنية الولاء المبتكرة الشاملة لشركة Giift على تحويل برامج المكافآت إلى عملات قابلة للاستبدال. تعمل شركة Giift في أكثر من 50 دولة، ولها مكاتب في نيويورك ولندن وسنغافورة ووهان ونيروبي ودبي وجاكرتا ومومباي وكولومبو والدوحة ودكا. نموذج عمل Giift يعتمد على المعاملات.

نبذة عن شركة Club Concierge: تعتبر شركة Club Concierge شركة ولاء متخصصة وفريدة من نوعها في مجال خدمات الاستقبال والإرشاد والتي توفر خدمة قوية وفريدة من نوعها من شأنها أن تعزز الولاء. تعمل شركة Club Concierge في العديد من المناطق الجغرافية. ويقوم نموذج أعمالها على أساس خدمات الاستقبال والإرشاد.

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باسكال أكستارت

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www.giift.com

www.clubconcierge.in

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