‫Laserfiche تم الاعتراف بها كشركة ذات أداء قوي في تقرير المحلل المستقل بشأن موفري منصات المحتوى

حصلت Laserfiche على أعلى تصنيف ممكن في معايير التطبيقات المجمعة، ودعم المطور، وخدمات إنشاء المحتوى، وخارطة طريق التنفيذ. ووفقًا للتقرير، فإن “خارطة طريق [Laserfiche] ورؤية المنتج “السحابة أولاً” تُجهزها لكي تتوسع إلى شركات أكبر، ولا يزال نهجها السوقي يُركز بشكل مبرمَج على القطاعات الرأسية الرئيسية”. يَذكُر التقرير أيضًا أن “Laserfiche تُقدِّم دعمًا قويًا للتطبيقات المجمعة وقوالب الحلول، كما تدعم تبادل هذه القوالب عبر مجتمعات العملاء والشركاء”.

تُحافِظ Laserfiche على نهج “السحابة أولاً” من أجل إدارة محتوى الشركة (ECM)، مع التركيز على تقديم منصة مرنة وقابلة للتوسيع تتكامل بسهولة مع تطبيقات الشركة. وتواصل الشركة تقديم خدمات إدارة السجلات والنماذج الإلكترونية وإمكانيات أتمتة عمليات الأعمال الرائدة في الصناعة، بما في ذلك تقنية أتمتة العمليات الآلية (RPA) والالتقاط الذكي. كما أن تركيز Laserfiche القوي على العملاء يقود أيضًا إلى ابتكار المنتجات والمشاركة العميقة مع مجتمع المستخدمين الخاص بها.

قال توماس فيلبس، رئيس قسم المعلومات في Laserfiche والنائب الأول لرئيس استراتيجية الشركة: “تواصل Laserfiche قيادة الصناعة في أتمتة العمليات التي تتمحور حول المحتوى”. “نحن نؤمن بأن رؤية منتج Laserfiche “السحابة أولاً” والتزامها بتمكين العملاء في الصناعات شديدة التنظيم هو سبب وضعنا كشركة ذات أداء قوي في دليل Forrester Wave: منصات المحتوى”.

يقوم دليل The Forrester Wave: منصات المحتوى، الربع الثاني من عام 2021؛ بتقييم البائعين من حيث 25 معيارًا، مجمعة في ثلاث فئات عالية المستوى: العروض الحالية، والاستراتيجية، والحضور في السوق. لمزيد من المعلومات، قم بتنزيل دليل Forrester Wave: منصات المحتوى، الربع الثاني من عام 2021 هنا.

حول شركة Laserfiche

Laserfiche هي المزود الرائد للبرمجيات كخدمة (SaaS) لإدارة المحتوى الذكي وأتمتة العمليات التجارية. ومن خلال تدفقات العمل القوية، والنماذج الإلكترونية، وإدارة المستندات والتحليلات، تعمل منصة ®Laserfiche على تسريع كيفية إنجاز الأعمال، مما يُمكِّن القادة من التركيز على النمو عبر الشركة.

كانت Laserfiche رائدة في المكتب الخالي من الورق عن طريق إدارة محتوى الشركة. واليوم، يتضمن نهج تطوير “السحابة أولاً” من Laserfiche الابتكارات في تَعلُّم الآلة والذكاء الاصطناعي لتمكين المؤسسات في أكثر من 80 دولة من التحول إلى أعمال رقمية. كما يستخدم العملاء في كل صناعة—بما في ذلك الحكومة والتعليم والخدمات المالية والرعاية الصحية والتصنيع—Laserfiche من أجل زيادة الإنتاجية وتوسيع نطاق أعمالهم وتقديم تجارب عملاء رقمية أولاً.

يلتزم موظفو Laserfiche في المكاتب حول العالم برؤية الشركة المتمثلة في تمكين العملاء وإلهام الأشخاص لإعادة تصور كيف يمكن للتكنولوجيا أن تُغيِّر من حياة الناس.

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