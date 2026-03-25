CGTN: كيف تتطور شيونغآن لتصبح نموذجًا للتنمية الحضرية عالية الجودة

نشرت شبكة CGTN مقالاً يستعرض تحوّل منطقة شيونغآن الجديدة إلى نموذج حضري حديث، مسلطًا الضوء على نجاح إعادة التوطين المُنظّم للوظائف غير المتعلقة بالعاصمة من بكين، وذلك باعتباره المحرك الأساسي لهذا التحوّل. كما يسلط الضوء على إنجازات تتمحور حول الإنسان من خلال الاستثمارات الضخمة والضمانات السياسية وتدابير التكامل. ويتناول المقال الإنجازات العلمية والتكنولوجية البارزة التي تُسهم في تسريع تطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة، مما يرسّخ مكانة شيونغآن كمنطقة نموذجية للتنمية المتوازنة عالية الجودة في إطار الخطة الخمسية الخامسة عشرة.

بكين, March 25, 2026



في كل صباح، يتنزه Wang Helai، البالغ من العمر 70 عامًا، وزوجته على طول ممشى نهر لونغتشوان الذي تم ترميمه حديثًا بالقرب من منزلهما في منطقة شيونغآن الجديدة بمقاطعة خبي. فما كان في الماضي مجرىً جافًا متشققًا ومليئًا بالنفايات، أصبح الآن ممرًا مائيًا صافيًا تحفّه المساحات الخضراء. وبعد النزهة، يتوجهان مباشرةً إلى المطعم المحلي الصغير داخل مجمعهما السكني، حيث تُقدَّم وجبات مُصمَّمة بشكل خاص لكبار السن، مع خصومات لمن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا. كما تشارك ابنتهما، التي تدير صالةً رياضيةً قريبةً، بانتظام في العمل التطوعي داخل المجتمع.

بالنسبة للعائلات، تقع المرافق التعليمية والصحية ومراكز التسوق وأماكن الترفيه جميعها ضمن دائرة زمنية مدتها 15 دقيقة. وتُبرز هذه “الدائرة الحياتية المتكاملة التي لا يتجاوز زمن الوصول لأي من أرجائها 15 دقيقة” التحوّل الذي أحدثته شيونغآن في نمط الحياة اليومية للسكان العاديين، محوّلةً مدينة مُخَططة إلى مكان صالح للعيش بشكل حقيقي.

تؤكد زيارة الرئيس الصيني Xi Jinping إلى شيونغآن يوم الإثنين على ذلك التحوّل المستمر للمنطقة إلى مدينة حديثة، حيث تفقد مواقع رئيسية، بما في ذلك منطقة الشركات الناشئة، ومقر China Huaneng Group الذي تم نقله إلى هناك، وحرم مدرسة Beijing No. 4 High School في شيونغآن، كما ترأس ندوة حول مواصلة تعزيز البناء والتنمية عالية الجودة في المنطقة.

وخلال زيارته، حثّ Xi Jinping على تطوير شيونغآن لتصبح مركزًا للابتكار في العصر الجديد ونموذجًا لتعزيز التنمية عالية الجودة.

إعادة توطين الوظائف كمحرّك رئيسي

لا يزال الدور الأساسي لمنطقة شيونغآن يتمثل في تنفيذها لوظائف بكين غير المتعلقة بالعاصمة بطريقة منظمة. خلال فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة، تجاوز إجمالي الاستثمارات التراكمية في المنطقة تريليون يوان (145.5 مليار دولار أمريكي)، وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي 17.1%، وتم تطوير مساحة تُقارب 215 كيلومترًا مربعًا، كما شُيد أكثر من 5,300 مبنى.

في عام 2026، ومع بدء الخطة الخمسية الخامسة عشرة، تحوّل التركيز إلى رفع القدرة الإنتاجية الشاملة. فقد تم الانتهاء من تأسيس الدفعة الأولى من الشركات الثانوية الموجهة نحو السوق التابعة للمؤسسات المركزية، في حين تسرع مجموعات أخرى، مثل شركة State Power Investment، من وتيرة اندماجها.

ومن الأمثلة الملموسة على هذا التقدم China Huaneng Group، فقد بدأ بالفعل أكثر من 1,000 موظف من المقر الرئيسي للمجموعة ووحداتها التابعة ممارسة حياتهم المكتبية اليومية وعملياتهم الروتينية في شيونغآن منذ انتقالهم الرسمي إلى هناك في أكتوبر 2025. ويُظهر هذا الانتقال السلس كيف يُسهم الدعم الحكومي والتنسيق الميداني في تمكين الشركات المركزية الكبيرة من الاندماج بشكل كامل ومستدام.

تشهد المنطقة مرحلة جديدة من مشاريع النقل، مدعومةً بضمانات حكومية موجهة تضمن للعاملين المنتقلين ظروفًا قيادية ومعيشية ومستويات دخل لا تقل عن تلك الموجودة في بكين، إلى جانب 278 إجراءً محددًا لتعزيز التكامل بين بكين وشيونغآن، بما يوفر وصولاً متكافئًا إلى خدمات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية.

بناء مدينة يطمح الناس للعيش فيها

بعيدًا عن البنية التحتية، تُولي شيونغآن الأولوية لجعل المنطقة الجديدة تبدو وكأنها موطن حقيقي، لا سيما للعائلات. يُعَد حرم مدرسة Beijing No. 4 High School في شيونغآن نموذجًا رئيسيًا لمشروع دعم “ثلاث مدارس ومستشفى واحد” من بكين – وهي مبادرة تموّلها بكين لإنشاء حضانة ومدرسة ابتدائية ومدرسة ثانوية ومستشفى عام، ثم تُسلّم هذه المؤسسات إلى شيونغآن لتشغيلها، مع استمرار تقديم الدعم الإداري والتعليمي من المؤسسات المعنية في بكين.

افتُتح الحرم في أغسطس/آب 2023، وقد شكّل مجموعة تعليمية تنشر الموارد التعليمية عالية الجودة في جميع أنحاء المنطقة. وركزت سياسة القبول لعام 2025 على الأطفال من الوحدات المنقولة من الفئتين الأولى والثانية، ولا تزال أعداد الطلاب تنمو بشكل مستمر، فيما استمر تشغيل الحرم بسلاسة خلال فصل الربيع لعام 2026.

تساعد هذه الجهود في ضمان استقرار مريح للأُسَر المنقولة، مع تمكين الأطفال من الحصول على تعليم مناسب وعالي الجودة بالقرب من منازلهم.

الابتكار وتشكّل قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة

تُوجه السياسة الوطنية شيونغآن نحو دمج الابتكار العلمي والتكنولوجي مع الابتكار الصناعي، وتنمية قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة تتناسب مع الظروف المحلية، بالإضافة إلى تطوير Zhongguancun Science Park في منطقة شيونغآن الجديدة على مستوى عالٍ.

تشمل الإنجازات البارزة لعام 2026 إطلاق نموذج بيانات Jishu، الذي تم تطويره بالشراكة بين Tsinghua University وشركة مقرها في شيونغآن، وإنشاء مساحات البيانات الموثوقة التي تغطي بشكل كامل قطاعات الحكومة والمالية والطاقة، بالإضافة إلى مسابقة الابتكار في مجال الطيران والفضاء التي جذبت مشاركين من جميع أنحاء البلاد وساهمت في تنفيذ مشاريع رائدة.

تجعل هذه التطورات شيونغآن مركزًا حيويًا في محور الابتكار العلمي والتكنولوجي بين بكين وتيانجين وخبي، ومنطقة نموذجية للقوى الإنتاجية الجديدة عالية الجودة. وتسير أعمال البناء بخطى ثابتة لتحقيق “جودة شيونغآن” مع الحفاظ على سماء صافية ومناظر طبيعية خضراء ومياه نظيفة.

