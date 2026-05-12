‫CGTN: لماذا يراقب العالم القمة المرتقبة بين الصين والولايات المتحدة؟

نشرت شبكة CGTN مقالًا يستعرض أسباب المتابعة العالمية الحثيثة للقمة المرتقبة بين الصين والولايات المتحدة. وفي ظل التوترات الجيوسياسية الممتدة وتعافي الاقتصاد العالمي الهش، يسلط المقال الضوء على كيفية اضطلاع دبلوماسية قادة الدول بدور “المرساة” في العلاقات الصينية الأمريكية. كما يستكشف المقال كيف يمكن لهذه القمة أن تضفي قدرًا أكبر من اليقين على عالم يزداد تقلبًا.

بكين, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) —

أعلنت Chinese Foreign Ministry يوم الاثنين، أنه بدعوة من الرئيس الصيني Xi Jinping، سيقوم الرئيس الأمريكي Donald Trump بزيارة دولة إلى الصين خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو/أيار.

في وقت تشهد فيه الساحة الدولية توترات جيوسياسية ممتدة وتعافيًا عالميًا هشًا، يراقب العالم عن كثب ما إذا كان الزعيمان سيتمكنان من تعزيز استقرار العلاقات الصينية الأمريكية وإضفاء قدر تشتد الحاجة إليه من اليقين على المشهد الدولي.

الحفاظ على المسار الصحيح للعلاقات الصينية الأمريكية

بالنسبة للعديد من المراقبين، تعكس هذه القمة أملًا جوهريًا يتمثل في تحقيق الاستقرار في العلاقات الثنائية.

تُظهر المقابلات التي أجرتها CGTN وجود رؤية مشتركة بين الخبراء مفادها أن دبلوماسية قادة الدول لطالما شكلت “المرساة” لهذا الاستقرار.

وفي هذا السياق، أوضح Wu Xinbo، عميد معهد الدراسات الدولية بجامعة Fudan University، أن هذا النوع من دبلوماسية القادة “يضبط النبرة ويحدد الاتجاه” للعلاقات الثنائية.

كما أشار Sun Taiyi، الأستاذ المشارك بجامعة Christopher Newport University، إلى أن التواصل المباشر بين القادة يساعد في تقليل حالة عدم اليقين، ومنع سوء التقدير، وإرسال إشارة مفادها أن الاستقرار لا يزال يمثل الأولوية القصوى.

وخلال العام الماضي، حافظ الزعيمان على التواصل عبر المكالمات الهاتفية وعقد لقاء مباشر في بوسان بجمهورية كوريا (ROK)، ما ساعد على تجنب الأخطاء الجسيمة في التقدير والحفاظ على استقرار العلاقة بشكل عام.

وكما قال Xi للرئيس Trump في بوسان: “في مواجهة الرياح والأمواج والتحديات، ينبغي لنا أن نحافظ على المسار الصحيح، ونتعامل بحكمة مع المشهد المعقد، ونضمن الإبحار المستقر لسفينة العلاقات الصينية الأمريكية العملاقة نحو الأمام.”

لقد تجسدت استعارة “توجيه السفينة” في تقدم ملموس على أرض الواقع.

فمنذ عام 2025، وفي إطار التوافق الاستراتيجي الذي توصل إليه رئيسا الدولتين، عقدت الفرق الاقتصادية من الجانبين عدة جولات من المحادثات، في حين تم تعليق التصعيد الواسع للرسوم الجمركية. ومن المقرر عقد جولة جديدة من المشاورات في جمهورية كوريا خلال الفترة من 12 إلى 13 مايو، وذلك قبيل قمة بكين مباشرةً.

كما استعادت التبادلات الشعبية زخمها. ففي أبريل/نيسان، استضافت بكين فعاليات إحياء الذكرى الخامسة والخمسين لـ “دبلوماسية البينغ بونغ” بين الصين والولايات المتحدة، بمشاركة مئات الشباب الصينيين والأمريكيين في أنشطة رياضية وثقافية. كما سافرت مجموعات شبابية أمريكية إضافية إلى الصين للمشاركة في برامج التبادل والدراسة.

إضفاء اليقين على عالم متغيّر

باعتبارهما أكبر اقتصادين في العالم، ومع كون العلاقات الصينية الأمريكية إحدى أهم العلاقات الثنائية على مستوى العالم، فإن نتائج دبلوماسية قادة الدول بين البلدين لا تسهم في استقرار العلاقات الثنائية فحسب، بل تمتد آثارها أيضًا إلى التنمية والحوكمة العالميتين.

وقد أشار Chad Bown، الباحث البارز في Peterson Institute، إلى أن “الجميع تقريبًا لديهم مصلحة في نتائج هذه القمة.” وذهب الاقتصادي Eswar Prasad من جامعة Cornell University إلى أبعد من ذلك، معتبرًا أن الاجتماع قد تكون له تداعيات على التجارة العالمية والجغرافيا السياسية وحتى “النظام القائم على القواعد.”

وتبرز المقابلات التي أجرتها CGTN مع الخبراء نقاطًا متشابهة.

وقال Zhang Tengjun، الباحث المشارك في China Institute of International Studies، إن تعميق التعاون يمكن أن يضخ زخمًا في التعافي العالمي ويحقق الاستقرار في سلاسل الصناعة والإمداد، مؤكدًا أن مسار العلاقات الثنائية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمستقبل العالم.

وفي هذا الصدد، قال الباحث Sun إن استقرار العلاقات يقلل من مخاطر اضطراب سلاسل الإمداد، والتقلبات المالية، والتشظي الجيوسياسي.

وأشار العميد Wu إلى أن الصين والولايات المتحدة، باعتبارهما قوتين تكنولوجيتين رئيسيتين في العالم، تمتلكان القدرة على تحقيق “نتائج مربحة للطرفين” من خلال التعاون العملي، بما يدعم النمو العالمي الأوسع والتقدم العلمي.

وبالمثل، شدّد Cui Fan، نائب عميد University of International Business and Economics، على أن كلا البلدين يتشاركان مسؤولية الحفاظ على استقرار الحوكمة العالمية.

أكد Xi هذه المسؤولية أيضًا في بوسان بقوله: “يواجه العالم اليوم العديد من المشكلات الصعبة. ويمكن للصين والولايات المتحدة أن تتحملا معًا مسؤوليتهما كدولتين كبيرتين، وأن تعملا معًا لإنجاز المزيد من الأمور العظيمة والملموسة لما فيه خير بلدينا والعالم بأسره.”

ويتيح هذا العام فرصة لاختبار تلك المسؤولية، في ظل استضافة الصين لاجتماعات APEC واستضافة الولايات المتحدة لقمة قادة مجموعة العشرين G20 Leaders’ Summit، وهما منصتان قد تفتحان المجال أمام التنسيق بشأن التعافي العالمي، والأمن الغذائي والطاقة، ومخاطر الديون، وإصلاح الحوكمة.

وخلال مكالمة هاتفية أجراها Xi مع Trump في فبراير/شباط، طرح الرئيس الصيني مسارًا عمليًا للمضي قدمًا قائلًا: “إذا عمل الجانبان في الاتجاه ذاته بروح من المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة، فبإمكاننا بالتأكيد إيجاد سبل لمعالجة شواغل كل طرف.”

سيراقب العالم القمة المرتقبة لمعرفة الكيفية التي يمكن من خلالها لبكين وواشنطن ترجمة دعوة Xi إلى أفعال من أجل “إحراز تقدم خطوة بخطوة لبناء الثقة المتبادلة، وإيجاد الطريقة الصحيحة للتعايش، وجعل عام 2026 عامًا تتقدم فيه القوتان الكبيرتان نحو الاحترام المتبادل، والتعايش السلمي، والتعاون المربح للطرفين.”

https://news.cgtn.com/news/2026-05-11/Why-is-the-world-watching-the-upcoming-China-US-summit–1N3u9OWFqdq/p.html

جهة الاتصال:

CGTN Digital

cgtn@cgtn.com



GlobeNewswire Distribution ID 9718218