‫ DREAM11 تعزّز شراكتها مع VOLT ACTIVE DATA لدعم مشاركة 130 مليون مستخدم في الدوري الهندي الممتاز لعام 2022

أعلنت أكبر منصة للألعاب الرياضية الخيالية في العالم عن توسيع شراكتها مؤخرًا مع منصة Volt Active Data عقب النجاح الكبير الذي حققته شراكتهما سابقًا.

بدفورد، ماساتشوستس، 28 أبريل 2022 / PRNewswire / — أعلنت اليوم منصة Volt Active Data ، وهي المنصة الوحيدة عالميًا المتخصّصة في توفير خدمات دعم لتطبيقات شركات الألعاب الإلكترونية الشهيرة وتطبيقات الشركات التي تستخدم التكنولوجيا بكثافة في تعاملاتها لتلبية احتياجاتها من المعالجة الفورية للبيانات، عن تمديد عقد شراكتها مع منصة Dream11 ، وهي أكبر منصة للألعاب الرياضية الخيالية في العالم.

تجدر الإشارة إلى أنّ منصة Dream11 لديها أكثر من 130 مليون مشترك نشط، كما أنّ لديها القدرة على تقديم خدماتها لأكثر من 10 مليون مستخدم بشكل متزامن في أوقات الذروة. وقد بدأ التعاون بين منصتي Dream11 و Volt في الدوري الهندي الممتاز ( IPL ) لموسم 2018 ، وبعد النجاح الذي حققته Dream11 في هذا الموسم بفضل تكنولوجيا منصة Volt التي تتميّز بانخفاض وقت الاستجابة، ومعدّلات التشغيل المرتفعة، وضمان استمرار التشغيل دون انقطاع؛ قرّرت Dream11 تعزيز شراكتها مع Volt Active Data وتوسيع نطاق استخدامها لمنصتها.

وفي تعليقه على هذا الخبر، قال ديفيد فلاور، الرئيس التنفيذي لمنصة Volt Active Data : “إنّ توسيع الشراكة بين Volt و Dream11 يُعدّ صفقة مربحة لكلا الطرفين. وإنّ منصة Volt Active Data تُعدّ منصة رائدة في تكنولوجيا المعالجة الفورية للبيانات، ولا يُعدّ توسيع الشراكة معها دليلًا على مدى كفاءتها فحسب، لكنّه يمثل أيضًا أهمية بالغة لمنصة Dream11 ؛ حيث سيمكّنها ذلك من التكيّف بشكل أساسي مع أيّ تغيرات مستقبلية محتملة بسبب النمو الهائل الذي تشهده هذه المنصة حاليًا ونموها المتوقع في المستقبل”.

تعمل منصة Volt على توفير مستويات الدقة والموثوقية والأداء العالي التي يطلبها الملايين من محبي الألعاب الرياضية الراغبين في المشاركة في المسابقات الخيالية للدوري الهندي الممتاز ( IPL ). وسواء كان التنافس في هذه المسابقات بين مجموعة من الأصدقاء أو بين مليون شخص من محبي الألعاب الرياضية الذين يتنافسون لإبراز مواهبهم ومعرفتهم برياضة الكريكيت، فإنّ انخفاض وقت الاستجابة الذي تتميّز به منصة Volt -حتى في الأوقات التي تشهد ارتفاعًا هائلًا في معدّلات نقل البيانات (بعد الاقتراع مباشرة)- سيمكّن منصة Dream11 من توفير أفضل تجربة خيالية لمستخدميها لتصبح الخيار الأول لمحبي لألعاب الرياضية الخيالية في الهند.

وقال أميت شارما، رئيس قسم التكنولوجيا بمنصة Dream11 : “إنّ موسم 2022 من الدوري الهندي الممتاز يبشر بتحقيق أرقام قياسية جديدة، لذا، فقد أدركنا أنّ هذا هو الوقت المثالي لتعزيز علاقتنا الإستراتيجية مع فريق منصة Volt Active Data . ونحن -في منصة Dream11 – نضع على رأس أولوياتنا مجموعة من الأمور منها: تزويد المستخدم بتجربة رائعة، واتباع نهج قائم على البيانات، واستخدام تكنولوجيا متطوّرة. وإنّ تحدي تنميط البيانات الذي نواجهه خلال الدوري الهندي الممتاز يتطلب معالجة دقيقة للغاية، ومنصة Volt هي المنصة الوحيدة التي يمكننا الاعتماد عليها لتساعدنا في التغلب على هذه التحديات التقنية”.

عن منصة Volt Active Data

Volt Active Data هي منصة تعمل على دعم تطبيقات الشركات في عمليات نقل البيانات وتحليلها ومعالجتها واستخدامها في أجزاء من الألف من الثانية لتحقيق إيرادات جديدة ومنع حدوث خسائر في الإيرادات. وتمتلك منصة Volt قاعدة عملاء متنوعة تشمل شركات رائدة في قطاعات الاتصالات والمالية وألعاب الكمبيوتر والعديد من قطاعات الأعمال الأخرى، وقد تمكّنت المنصة من تبوأ مكانة متميّزة في السوق لتصبح المنصة المفضلة تكنولوجيًا لأيّ شركة ترغب في الاستفادة التامة من تقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء وأيّ تقنيات يمكن أن تظهر مستقبلًا. لمعرفة المزيد من المعلومات عن المنصة، يُرجى زيارة: voltactivedata.com .