‫”EVERSANA” و”فيكتور فارما ش.م.ح.ح”™ تعلنان عن شراكة استراتيجية لتوسيع نطاق خدمات التسويق التجاري في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

شيكاغو ودبي، الإمارات العربية المتحدة ، 29 أبريل، 2022 / PRNewswire / — أعلنت اليوم شركة “ EVERSANA “ ™، الشركة الرائدة في مجال الخدمات التجارية من الجيل التالي لصناعة علوم الحياة العالمية ، وشركة “فيكتور فارما ش.م.ح.ح” التابعة لدبي الإمارات العربية المتحدة، الموزع الرائد للخدمات المتكاملة للأمراض النادرة والأورام والعلاجات عالية التخصص في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن شراكة استراتيجية لتوسيع نطاق الخدمات عبر أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتقدم “ EVERSANA ” و”فيكتور فارما” معًا الآن خدمات تجارية جاهزة للنشر لشركات الأدوية في المنطقة وتسويقا للشركات المستعدة لتوسيع نطاق الوصول إلى المنتجات في هذه الأسواق.

“إن مهمتنا المتمثلة في تلبية احتياجات المرضى تتوسع إلى ما وراء أي حدود. نحن نستثمر باستمرار في المزيج الصحيح من البنية التحتية والخبرة لمساعدة عملائنا في أي مكان “، هذا ما قاله جيم لانغ، الرئيس التنفيذي لشركة EVERSANA . ومن خلال هذه الشراكة، ترتبط حلول التسويق التجارية من ‘ EVERSANA ‘ بالخبرة الإقليمية لشركة ‘فيكتور فارما’ لتسريع وصول المرضى إلى العلاجات المهمة مع خلق قيمة لرعاة علوم الحياة”.

وتشمل الخدمات المتاحة من خلال الشراكة الاستشارات، والوصول إلى الأسواق، والاتصالات الطبية، والتيقظ الدوائي، والتوزيع، مع التوسع الإضافي في الخدمات.

“نحن سعداء لبدء هذه الشراكة الجديدة مع شركة رائدة عالميا مثل EVERSANA” ، قال سامر سمعان، المدير الإداري لشركة Vector Pharma . “إن مهمتنا المتمثلة في تقديم علاجات مبتكرة للمرضى المحتاجين داخل منطقتنا تتوافق بشكل جيد مع طموح EVERSANA العالمي. وسيستفيد المرضى والشركاء والصحة العامة معا”.

تتماشى الشراكة مع Vector مع النمو العالمي المستمر لشركة EVERSANA ، بما في ذلك الشراكات والاستثمارات التجارية الأخيرة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت EVERSANA في يونيو 2021 عن نمو اتصالاتها الطبية وخدمات الامتثال المتكاملة عبر 18 دولة أوروبية وب 10 لغات محلية.

نبذة عن فيكتور فارما ش.م.ح

تأسست Vector Pharma في عام 2019 مع طموح لتكون الموزع الرائد متكامل الخدمات للأمراض النادرة والأورام والعلاجات عالية التخصص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق التركية. وباعتبارها الموزع الوحيد المعتمد من تريس للخدمات الكاملة في المنطقة، تركز فيكتور بنفس القدر على توليد طلب المرضى من خلال الطب القائم على الأدلة، وحلول الوصول السريع إلى الأسواق، وأعلى معايير الامتثال والأخلاقيات، كل هذا مع السعي لتحقيق أفضل النتائج للمرضى والواصفين والشركاء. Vector Pharma هي أيضا عضو مؤسس فخور في التحالف العالمي للأدوية اليتيمة ( WODA ) التي تقدم خدماتها جنبًا إلى جنب مع الشركات الشقيقة ذات التفكير المماثل في سويسرا وأوروبا الوسطى والشرقية وروسيا وأمريكا اللاتينية. يمكنك الإطلاع على مزيد من المعلومات من: www.vectorpharma.me

نبذه عن ™ EVERSANA EVERSANA™ هي المزود المستقل الرائد للخدمات العالمية لصناعة علوم الحياة. وتتجذر حلول الشركة المتكاملة في تجربة المريض وتغطي جميع مراحل دورة حياة المنتج لتقديم قيمة مستدامة طويلة الأجل للمرضى والواصفين وشركاء القنوات والدافعين. تخدم الشركة أكثر من 500 منظمة، بما في ذلك الشركات الناشئة المبتكرة وشركات الأدوية الراسخة، لتطوير حلول علوم الحياة من أجل عالم أكثر صحة. لمعرفة المزيد عن EVERSANA، تفضل بزيارة eversana.com أو الاتصال من خلال لينكد إن وتوتير.

للتواصل الإعلامي:

EVERSANA Matt Braun

مدير – الاتصالات المؤسسية

matt.braun@eversana.com

‎+1 414-434-4830

Vector Pharma Samer Semaan

مدير التسويق

samersemaan@vectorpharma.me

‎+ 966-54-525-7010