‫GapMaps تعقد شراكة مع Panolytica لتقديم بيانات متطورة حول تقسيم شرائح المستهلكين في المملكة العربية السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية، الرياض، المملكة العربية السعودية, May 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — أعلنت GapMaps عن شراكة استراتيجية عالمية جديدة مع شركة Panolytica المتخصصة في البيانات ومقرها المملكة المتحدة، تتيح للشركات الوصول إلى بيانات عالية الجودة ودقيقة حول تقسيم شرائح المستهلكين في كل من أستراليا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، مع خطط لإطلاق الخدمة في أنحاء جنوب شرق آسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال هذا العام.

تأسست شركة Panolytica بهدف توفير بيانات التقسيم على مستوى أكثر دقة وتفصيلاً مقارنةً بالحلول التقليدية. ومن خلال العمل على شبكات تبلغ أبعادها 100 متر × 100 متر، فهي توفر مستوى فريدًا من الدقة تفتقر إليه النماذج التقليدية، بما في ذلك معلومات حول العمر، والوضع المادي، والحالة العائلية، وسلوكيات الشراء، وتفضيلات العلامات التجارية.

تعتمد منصة Panolytica المدعومة بالذكاء الاصطناعي على مجموعة واسعة من مصادر البيانات المحدثة لبناء صورة دقيقة للغاية عن السكان المحليين. وينتج عن ذلك تقسيم شرائح المستهلكين إلى ما بين 30 إلى 50 شريحة استهلاكية متميزة في كل بلد، ما يُمكّن الشركات من تحديد الفئات المستهدفة بدقة أكبر وتخصيص استراتيجياتها على المستوى المحلي.

تتوفر بيانات التقسيم الآن لعملاء GapMaps ضمن خدمة البيانات كخدمة (DaaS) عبر سوق البيانات الخاص بها، ويمكن دمجها بسهولة في منصات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وذكاء الأعمال وإدارة علاقات العملاء (CRM) الحالية. وبالإضافة إلى دقة البيانات المُحسّنة والتحديثات المتكررة، يوفر حل Panolytica بديلاً أكثر فعالية من حيث التكلفة لنماذج التقسيم التقليدية.

من أجل تحسين إمكانية الوصول إلى البيانات وسهولة استخدامها، ستكون بيانات التقسيم التي توفرها شركة Panolytica متاحة لعملاء منصة GapMaps Live خلال الأشهر المقبلة. وسيتيح ذلك للعملاء الاطلاع على ملفات بيانات التقسيم مباشرةً داخل منصة GapMaps Live إلى جانب البيانات الديموغرافية وبيانات الزيارات ونقاط الاهتمام، ما يتيح للفرق الانتقال من مرحلة التحليل إلى التنفيذ في مجالات تخطيط الشبكات واختيار المواقع والتسويق المحلي المُوجّه.

قال Martin Taylor، العضو المنتدب والشريك المؤسِّس لشركة Panolytica: “تمثل هذه الشراكة مع GapMaps محطة مهمة في مسيرة Panolytica. فمن خلال التعاون مع إحدى الشركات الرائدة في السوق، يمكننا توفير بيانات تقسيم من الجيل الجديد لعدد أكبر من المؤسسات أكثر من أي وقتٍ مضى – ما يساعدها على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة وثقة على مستوى تفصيلي بالغ الدقة. وستُمكّننا نقاط القوة المشتركة من مساعدة العملاء على تحقيق قيمة أكبر من بياناتهم، أينما كانوا يعملون.”

وأضاف Rob Villanti، رئيس قسم البيانات كخدمة (DaaS) في GapMaps: “نحن سعداء للغاية بالتعاون مع Panolytica لنوفر لعملائنا إمكانية الوصول إلى حلول التقسيم الرائدة في السوق. ومن خلال إتاحة هذه البيانات في كلٍ من أستراليا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة – إلى جانب مجموعات البيانات التكميلية التي نقدمها لعملاء خدمة البيانات كخدمة (DaaS)، بما في ذلك البيانات الديموغرافية ونقاط الاهتمام وبيانات الزيارات – فإننا نزوّد فرق التسويق والتحليلات وتخطيط المنتجات والشبكات بالأدوات اللازمة لفهم عملائهم بشكل أفضل، واستهدافهم بدقة أكبر، وتحسين عملية اتخاذ القرار بشكل غير مسبوق.”

تأسست Panolytica على يد Martin Taylor بالشراكة مع Alex Hill، رئيس قسم البيانات. ويتمتع كلاهما بخبرة واسعة في القطاع، حيث سبق لهما قيادة تطوير المنتجات في شركة Experian والإشراف على النشر العالمي لمنصات مثل Mosaic وWorldview.

نبذة عن GapMaps

تأسست GapMaps في عام 2013، وهي شركة أسترالية المنشأ والملكية تتمتع بقدرات عالمية، وتساعد المؤسسات عبر مختلف القطاعات على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا من خلال توفير بيانات استخباراتية مكانية عالية الجودة ودقيقة التفاصيل. وتقدّم GapMaps بياناتها عبر منصة GapMaps Live سهلة الاستخدام أو من خلال عرض مرن لخدمة البيانات كخدمة (DaaS)، حيث توفر مجموعات بيانات أولية يتم تحديثها باستمرار وتتكامل بسلاسة مع بيئات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وذكاء الأعمال (BI) والتحليلات. وتشمل بياناتها الأساسية البيانات الديموغرافية، ونقاط الاهتمام (POI)، وبيانات الزيارات (الحركة)، وتقسيم المستهلكين. وتدعم GapMaps اليوم أكثر من 500 علامة تجارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، ما يتيح اتخاذ قرارات أكثر دقة تستند إلى البيانات. يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول بيانات التقسيم الخاصة بشركة GapMaps هنا.

نبذة عن Panolytica

Panolytica هي شركة بيانات وتحليلات مقرها المملكة المتحدة، متخصصة في حلول التقسيم الجغرافي عالي الجودة ودقيق التفاصيل. تأسست شركة Panolytica على يد خبراء متمرسين في هذا القطاع يتمتعون بخبرة عميقة في منتجات البيانات العالمية، لبناء ملفات تعريف دقيقة للمستهلكين باستخدام مصادر البيانات الحديثة. تركز الشركة على تقديم رؤى قابلة للتطبيق على مستوى جغرافي دقيق للغاية لمساعدة الشركات على فهم جمهورها المُستهدف محليًا والتواصل معه.

الصورة: نماذج شبكية لحي الحمراء، الدمام، المملكة العربية السعودية، تُظهر هيمنة الشرائح الثرية (أ وب) في منطقة شديدة الثراء – GapMaps

