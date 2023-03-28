‫Open Startup تربط بنجاح النظم البيئية في الشرق الأوسط وأفريقيا بالنسخة الثانية من أسبوع الغمر العالمي

GIW 2.0: تعزيز النظم الإيكولوجية للشركات الناشئة من خلال برنامج ناجح للاتصالات عبر الحدود

African Media Agency– تونس،28 في مارس 2023. اختتمت Open Startup -OST بنجاح النسخة الثانية من أسبوع الغمر العالمي (GIW) ، وهو حدث استمر لمدة أسبوع جمع الخبراء والمستثمرين وبناة النظام البيئي والشركات الناشئة وأصحاب المصلحة الآخرين بهدف ربط مختلف الجهات الفاعلة في النظام البيئي من دول في إفريقيا والشرق الأوسط وتعزيز التعاون بين المناطق وتقديم لمحة عن النظام البيئي للشركات الناشئة وأصحاب المصلحة الآخرين من المغرب،الأردن ،السنغال، تونس و الجزائر من خلال الابتكار و الانفتاح والتبادل.

ويعد هذا المؤشر معلما هاما في تعزيز مهمة معاهدة الفضاء العمانية لتعزيز التعاون بين الأقاليم وتبادل المعرفة بين المبتكرين. وأتاحت الفرصة للشركات الناشئة وبناة النظم الإيكولوجية والمستثمرين وأصحاب المصلحة لاكتشاف وجهات نظر جديدة وإقامة علاقات جديدة والتعلم من بعضهم البعض، مما يساهم في نمو وتطوير النظام البيئي للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

في الفترة من 13 إلى 17 مارس ، اجتمعت 14 شركة ناشئة و 25 من بناة النظام البيئي والمستثمرين وأصحاب المصلحة من أكثر من 5 دول في سلسلة من حلقات النقاش الجذابة وفعاليات التواصل والزيارات الميدانية ، وجلسات عرض الأفكار والمحادثات التي قدمتها Africinvest ، وجلسات “Meet & Mix” التي تهدف إلى ربط رواد الأعمال التونسيين برواد الأعمال الإقليميين ، وأكثر من ذلك.

كما رحب أسبوع الانغماس العالمي بوفد من كلية كولومبيا للهندسة والأعمال ، ومركز نيويورك وليجاتوم للتنمية وريادة الأعمال في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، وبرنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.خلال الحدث الذي استمر أسبوعا ، تم تخصيص الأحداث الفرعية لخبراء التكنولوجيا ومختلف اللاعبين في النظام البيئي ، بقيادة كبار القادة: OST Tech Night – حدث تقني يعرض المشهد التكنولوجي في المنطقة ، جلسة غوص عميق حول النظم البيئية في أفريقيا، ألقاها عبده شاوي، وحلقة نقاش تغطي فرص الاستثمار في أفريقيا، ألقاها ميشيل أمسالم، ودييغو أرياس، وخوليو موبيمبا، وإيوتو إيوفو، وجلسة عرض مراكز كولومبيا العالمية في عمان وتأثيرها، ألقاها أحمد الموسى.

وخلال الحفل، عرضت هدى غزي، الرئيس التنفيذي لشركة OST، استراتيجية OST وركائزها الرئيسية الأربعة للسنوات الثلاث القادمة: (1) المزيد من الأنشطة الإقليمية، (2) التركيز على الشركات الناشئة المتقدمة من خلال OST Grow (برنامج الاستعداد للاستثمار)، (3) التركيز على التكنولوجيا العميقة في أفريقيا من خلال برنامج Brain، وأخيرا، (4) بناء المجتمع. كما أوضحت “في منطقتنا من العالم، لا يمكن أن يكون دعم الشركات الناشئة متعلقا بشكل جوهري برواد الأعمال ومشاريعهم. بدون التفاهم والانفتاح الإقليميين، تواجه الشركات الناشئة بسرعة أسواقا وموارد وشبكات وطموحات ضيقة. هذا هو أحد الأسباب التي تجعل OST يركز على تعزيز الشراكة عبر الحدود من خلال المصلحة المشتركة والمواءمة والثقة “. وأضافت: “نود أن نشكر جميع الشركات الناشئة من جميع أنحاء المنطقة التي انضمت إلينا هذا الأسبوع وجميع الشركاء والمتحدثين الذين دعموا الحدث. بدون دعمهم ومساهماتهم، لم يكن الحدث ممكنا “.

مارتن إيوالد ، مدير محفظة الاستثمار المؤثر ، أليانز جلوبال إنفستورز “يسعدنا العمل مع شريك متفاني ومحترف مثل OST وقدرتنا على دعمه لتطوير النظام البيئي للشركات الناشئة في إفريقيا “

تعرب OST عن امتنانها لجميع الشركاء الذين دعموا مهمة المنظمة ، بما في ذلك مرفق المساعدة الفنية AfricaGrow الذي تموله الوزارة الألمانية للتنمية الاقتصادية والتعاون من خلال بنك التنمية الألماني ، ومؤسسة دروسوس ، وكولومبيا الهندسية ، وكلية كولومبيا

للأعمال ، والسفارة الأمريكية في تونس ، ومجموعة أفريك إنفست ، ومراكز كولومبيا العالمية في عمان ، ومراكز كولومبيا العالمية في تونس ، وإينوفي – EU4Innovation ، والاتحاد الأوروبي في تونس ، خبرة فرنسا ، والنقطة. OST ممتنة أيضا لثقة شركائها في BRAIN: Africa Grow ، ومركز Legatum للتنمية وريادة الأعمال في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، وبرنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في إفريقيا ، والسفارة الأمريكية ، و Africinvest ، و IFC ، و Instadeep ، و Digital Africa.

حول OST

Open Startup (OST) هي منظمة غير ربحية تعمل كمركز إقليمي للشركات الناشئة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. تتمثل مهمة OST في تعزيز ريادة الأعمال والابتكار من خلال توفير الوصول إلى الموارد والشبكات والإرشاد عبر القارات. ومن خلال برامجها المختلفة، تدعم OST الشركات الناشئة ورواد الأعمال في بناء أعمالهم وتوسيع نطاقها، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في المنطقة.

OST في شراكة مع كولومبيا للهندسة ، كلية كولومبيا للأعمال ، السفارة الأمريكية في تونس ، أفريكا جرو ، مجموعة أفريك إنفست ، مراكز كولومبيا العالمية في تونس ، مراكز كولومبيا العالمية في عمان ، مؤسسة دروسوس ، Innov’i – EU4Innovation ، الاتحاد الأوروبي في تونس ، فرانس إكسبيرينس ، وذا دوت.

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