Ostathi التابعة لـ UniHouse تدشن أول بنية تحتية رقمية متكاملة في الشرق الأوسط تربط تنمية المهارات بالدخل الموثق

World Bank and Jordan Ministry of Digital Economy-Funded Programme - Delivering the Region's First Auditable Connection Between Structured Capacity Development and Verified Income

لندن، المملكة المتحدة / مايو7 2026 / أعلنت منصة Ostathi، التابعة لـUniHouse، عن الإطلاق الرسمي لأول بنية تحتية رقمية متكاملة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تهدف إلى الربط بين تنمية المهارات، واعتماد الكفاءات، والمشاركة في سوق العمل، وتحقيق دخل موثق وقابل للتحقق ضمن منظومة رقمية واحدة قابلة للتدقيق.

-Ostathi Jordanالإطلاق الوطني الرسمي ضمن برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف الممول من البنك الدولي، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية.

ويمثل هذا النظام نقلة نوعية في نماذج تنمية القوى العاملة الرقمية، إذ يرتبط مباشرة بمنصات التكنولوجيا المالية الوطنية الخاضعة للتنظيم، بما يتيح تتبع رحلة المستفيد بالكامل بدءاً من التدريب وحتى تحقيق الدخل.

ويأتي إطلاق المشروع ضمن برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف (YTJ) الممول من البنك الدولي، وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية (MoDEE)، في إطار دعم برامج التوظيف الرقمي وتعزيز المشاركة الاقتصادية للشباب، مع ضمان تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 50% من إجمالي المشاركين.

معالجة فجوة البنية التحتية في الاقتصاد الرقمي

على مدى سنوات، واجهت برامج القوى العاملة الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا تحديات كبيرة في تحقيق نتائج اقتصادية قابلة للقياس والتحقق، نتيجة الانفصال القائم بين التدريب المهني، واعتماد الشهادات، وتحقيق الدخل الفعلي.

ورغم إتمام المشاركين للبرامج التدريبية وحصولهم على الشهادات المهنية، ظل تحويل المهارات المكتسبة إلى فرص دخل مستدامة وقابلة للتتبع يمثل تحدياً رئيسياً في العديد من مبادرات التوظيف الرقمي.

وطورت UniHouse هذا النموذج لمعالجة هذه الفجوة من خلال إنشاء دفتر أستاذ رقمي مخصص لكل مشارك ومدرب ومستشار، بحيث يتم توثيق تطور المهارات، ونتائج التقييم، والنشاط المهني، والدخل المتحقق بصورة لحظية داخل المنصة.ويرتبط النظام مباشرة بالبنية التحتية الوطنية للمدفوعات الرقمية، بما يضمن تسجيل العمليات المالية بصورة شفافة وقابلة للتدقيق.

وفي الأردن، تتكامل هذه المنظومة مع شبكات التكنولوجيا المالية المعتمدة مثل Jordan MEPS وHyperPay الأمر الذي يتيح إنشاء مسارات دفع رقمية آمنة وقابلة للتتبع، مع توسيع فرص الوصول المالي للفئات التي كانت مستبعدة تاريخياً من الأنظمة المالية الرسمية.

ولا يعتمد النظام على الإقرار الذاتي بالدخل، بل يتم توثيق بيانات الدخل والتحقق منها داخل المنصة نفسها، بما ينتج سجلات معاملات موثوقة تلبي متطلبات المؤسسات الدولية، مثل مؤسسة التمويل الدولية(IFC) ، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ، والبنك الدولي، في برامج التمويل القائمة على النتائج.

وعلى خلاف المنصات الرقمية التقليدية، تتضمن Ostathi آلية ضمان موثقة، يتم من خلالها الاحتفاظ بالمستحقات المالية إلى حين تأكيد تقديم الخدمة، ثم تسجيل العملية كاملة كحدث دخل موثق داخل السجل الرقمي للمشارك.

ويؤدي ذلك إلى إنشاء سلسلة رقمية متكاملة وقابلة للتتبع، تربط بين الكفاءة المهنية المعتمدة وتحقيق الدخل الموثق.

إطار عمل WEE من بناء القدرات إلى تحقيق الدخل الموثق

يعتمد النظام على إطار عمل WEE ، وهو نموذج تنفيذي متكامل طورته UniHouse لإدارة برامج القوى العاملة وريادة الأعمال. ويتألف الإطار من ثماني مراحل مترابطة تندرج ضمن ثلاث مراحل رئيسية متكاملة: التهيئة، وبناء القدرات، والتفعيل المهني.

وينقل هذا النموذج المشاركين من مرحلة التوعية الأولية إلى تنمية المهارات واعتماد الكفاءات، ثم الاندماج في سوق العمل وتحقيق دخل موثق وقابل للقياس، مع تتبع رقمي شامل لكل مرحلة من مراحل التطور المهني.

إطار عمل WEE : المسار المتكامل من ثماني مراحل الذي طورته UniHouse لربط تنمية القدرات المنظمة بتحقيق دخل موثق وقابل للتحقق.

ويمثل إطار WEE المسار التشغيلي المتكامل الذي تعتمد عليه UniHouse لربط تنمية القدرات بالنتائج الاقتصادية الفعلية.

ولا يقتصر الإطار على التدريب المهني وحده، بل يشمل أيضاً وحدات متخصصة في ريادة الأعمال، وتطوير نماذج الأعمال، وتسعير الخدمات، وتسجيل المشاريع بصورة قانونية.ويتيح ذلك للمشاركين تأسيس أعمال رسمية ومدرة للدخل منذ المراحل الأولى للبرنامج، بما يعزز فرص الاستدامة الاقتصادية طويلة الأمد.

ويمثل هذا النهج تحولاً جوهرياً في مفهوم التمويل التنموي، حيث تنتقل المؤسسات الداعمة من تمويل التدريب النظري إلى دعم مشاريع حقيقية وأعمال منتجة ذات أثر اقتصادي ملموس.

إطار تقييم تنمية الكفاءات (CDEF)

وهو إطار قياس شامل طورته UniHouse لتتبع تطور المهارات، ونتائج الدخل، ومؤشرات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك مؤشرات الشمول الجندري. ويمتد نظام الرصد والمتابعة من مرحلة التسجيل الأولى وحتى اثني عشر شهرًا بعد انتهاء البرنامج.

وينتج إطار CDEF بيانات طولية قابلة للتحليل والتدقيق تتوافق مع متطلبات مؤسسات التمويل الدولية وأطر التمويل القائم على النتائج، كما يدعم إعداد تقارير الشمول الاجتماعي والمساواة الجندرية وقياس الأثر التنموي للبرامج بصورة دقيقة.

كما تتوافق البيانات الناتجة مع مؤشرات DOTS ومعايير تقارير المساعدة الإنمائية الرسمية (ODA)

ويتم توثيق جميع بيانات الدخل باستخدام سجل رقمي مزود بتوقيت زمني قابل للتدقيق، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والموثوقية على مستوى كل مشارك.

وقد أظهرت النتائج الأولية للبرنامج في الأردن مؤشرات واعدة، إذ استقطبت المنصة أكثر من 1000 طلب مشاركة خلال الأيام الخمسة الأولى من الإطلاق، بما يعكس قدرتها على الوصول السريع إلى شريحة واسعة من الشباب المؤهلين، حتى في الأسواق التي تعاني من محدودية الفرص الاقتصادية.

اعتراف ودعم من مؤسسات دولية وحكومات ووسائل إعلام رائدة

حظيت UniHouse وOstathi باهتمام ودعم من عدد من المؤسسات الدولية والجهات الحكومية ووسائل الإعلام المتخصصة منها :

وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية (FCDO)

سلطت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية الضوء رسمياً على النموذج الذي طورته UniHouse وOstathi، واعتبرته نموذجاً مبتكراً لربط التعليم بالتنمية الاقتصادية من خلال الشراكات الدولية، مع تمكين المعلمين والمدربين من تطوير مسارات ريادية مستدامة.

المنشور الرسمي FCDO على LinkedIn

وزارة الأعمال والتجارة البريطانية

أدرجت الحكومة البريطانية UniHouse ضمن بوابتها التجارية الرسمية كمزود بريطاني لخدمات التعليم والتدريب المهني والابتكار الرقمي في منطقة الشرق الأوسط.

الإدراج الرسمي: وزارة الأعمال والتجارة البريطانية

Microsoft for Startups Founders Hub

تم اختيار Ostathi ضمن برنامج Microsoft for Startups Founders Hub تقديراً لابتكاراتها في مجالات التعلم المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتصميم المنصات الرقمية.

الإعلان الرسمي: Microsoft for Startups Founders Hub

صحيفة ديلي تلغراف

سلطت صحيفة ديلي تلغراف الضوء على UniHouse باعتبارها نموذجاً بريطانياً متميزاً في الابتكار الرقمي والتوسع الدولي.

التغطية الإعلامية: Daily Telegraph

Education Middle East

تناولت إحدى المقالات الافتتاحية في Education Middle East تجربة UniHouse وOstathi بوصفها نموذجاً يعالج أوجه القصور التي تعاني منها العديد من المنصات الرقمية العالمية في تلبية احتياجات المعلمين و الاستشاريين في المنطقة.

المقال الكامل: Education Middle East

وسائل الإعلام الأردنية

حظي إطلاق البرنامج في الأردن من خلال Ostathi Jordan بتغطية من عدد من وسائل الإعلام الأردنية والإقليمية، من بينها Jordan News و Roya Newsو MENAFN.

قال أوس دركزلي مؤسس Ostathi ومدير UniHouse لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا:

لم تكن الفجوة بين تنمية المهارات وتحقيق الدخل في الشرق الأوسط وأفريقيا ناتجة عن نقص في القدرات البشرية، بل عن غياب بنية تحتية رقمية متكاملة قادرة على ربط تلك المهارات بفرص اقتصادية حقيقية ومستدامة. فالملايين من الأفراد الموهوبين ينهون برامج التدريب ويحصلون على شهادات مهنية، دون وجود منظومة فعالة تمكّنهم من تحويل مهاراتهم إلى دخل قابل للقياس والتحقق.

لقد قمنا ببناء هذه البنية التحتية.

ومن خلال دفتر الأستاذ الرقمي الخاص بمنصة Ostathi، والمرتبط بمنصات التكنولوجيا المالية الوطنية الخاضعة للتنظيم، أصبح بالإمكان ولأول مرة في المنطقة تتبع رحلة المشارك بالكامل - من أول جلسة تدريبية وحتى تحقيق دخل موثق وقابل للتدقيق - ضمن منظومة رقمية واحدة.

وهذا يمثل نموذجاً جديداً لتنمية القوى العاملة القائمة على النتائج، وهو متاح اليوم.

التوسع الإقليمي

يمثل الأردن أولى محطات الإطلاق الوطني للبرنامج، فيما تواصل Ostathi خطط التوسع في عدد من الأسواق الإقليمية، من بينها المملكة العربية السعودية، والعراق، ومصر، والمغرب، وتركيا. وقد صُممت المنصة للعمل بكفاءة ضمن البيئات الاقتصادية والتنظيمية المعقدة، لا سيما في الأسواق التي تعاني من محدودية البنية التحتية التقليدية للتوظيف.

ويجري تكييف النظام بما يتوافق مع الأطر التنظيمية ومتطلبات الامتثال المحلية في كل دولة، مع الحفاظ على معايير موحدة للتحقق من الدخل وقياس النتائج عبر مختلف الأسواق.

نبذة عن Ostathi

تُعد Ostathi، التابعة لشركة UniHouse، أول منصة متكاملة للقوى العاملة الرقمية في الشرق الأوسط، تربط بين تنمية المهارات، واعتماد الكفاءات، والاندماج في سوق العمل، وتحقيق دخل موثق ضمن منظومة رقمية واحدة قابلة للتدقيق.

وتعمل المنصة استنادًا إلى إطار عمل WEE ومنهجية القياس CDEF، ضمن برنامج وطني ممول من البنك الدولي في الأردن، مع خطط توسع إقليمية تشمل عدداً من الأسواق.

كما تحظى المنصة بدعم منMicrosoft Founders Hub

نبذة عن UniHouse

UniHouse شركة استشارية دولية متخصصة في تصميم وتنفيذ وقياس أنظمة تنمية القدرات والقوى العاملة، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية ومتطلبات سوق العمل وأطر التنمية القائمة على النتائج. والشركة مدرجة رسميًا لدى وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، كما حظيت بتقدير من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية (FCDO)

وتغطي أعمال UniHouse مجموعة من المجالات المتخصصة، تشمل:

• إصلاح التعليم والتقييم.

• التعليم والتدريب التقني والمهني (TVET).

• تنمية القوى العاملة.

• الاقتصاد الرقمي والعمل الحر.

• تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

• ريادة الأعمال.

• بناء القدرات المؤسسية.

• إدارة برامج المنح الدراسية.

وقد نفذت الشركة برامج ومشاريع بالشراكة مع البنك الدولي، وشركة BP، والأمم المتحدة، والحكومة البريطانية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى.

نبذة عن أوس دركزلي

أوس دركزلي هو مؤسس منصة Ostathi ومدير UniHouse لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. حاصل على ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة أكسفورد، ومدير معتمد (CMI)، ومدرب معتمد من Google، وحائز على جائزة Meta الإقليمية. يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في مجالات إصلاح التعليم، وتطوير القوى العاملة الرقمية، وتصميم أنظمة تنمية القدرات، من خلال شراكات ومشاريع مع البنك الدولي، وشركة BP، والأمم المتحدة، والحكومة البريطانية.

كما شغل سابقاً منصب مدير أول للأعمال والاستثمار في الهيئة الأسترالية للتجارة والاستثمار (Austrade)، وحظيت أعماله باهتمام وتقدير من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية (FCDO)

جهة الاتصال الإعلامية

UniHouse قسم الاتصالات الإعلامية

media@theunihouse.com

www.theunihouse.com | www.ostathi.com

مصدر: Ostathi