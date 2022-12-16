‫POWERCHINA بلو يعكس صحراء جوبي في قطر

تقع محطة الخرسع الكهروضوئية بقدرة 800.15 ميجاوات التي بنتها شركة بناء الطاقة الصينية ( POWERCHINA ) في الصحراء على بعد حوالي 80 كم غرب الدوحة، عاصمة قطر. وهو حاليًا ثالث أكبر مشروع كهروضوئي فردي في العالم، وأكبر مشروع كهروضوئي باستخدام نظام التتبع وأكبر مشروع كهروضوئي في العالم باستخدام كل من الوحدات الزجاجية المزدوجة على الوجهين وأقواس التتبع ومحولات السلسلة. وهو أيضًا أكبر مشروع كهروضوئي في العالم مع نظام تتبع وأكبر مشروع كهروضوئي في العالم لاستخدام وحدات زجاجية مزدوجة على الوجهين، وحوامل تتبع ومحولات سلسلة. وقبل شهر واحد من بدء كأس العالم، تم ربط المشروع بنجاح بالشبكة بكامل طاقتها، مما يدعم التزام قطر باستضافة كأس عالم “محايدة للكربون”.

وكجزء من رؤية قطر الوطنية 2030، يغطي المشروع مساحة تعادل 1,400 ملعب كرة قدم، ومن المتوقع أن يوفر ما يقرب من 18 تيراواط ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، مما يلبي الاستهلاك السنوي للكهرباء لحوالي 300,000 أسرة و10 في المائة من ذروة الحمل في البلاد. في حين أن وفورات الكربون من المصنع يمكن أن تعوض نصف الانبعاثات الناتجة عن كأس العالم هذا العام.

ما تجدر الإشارة إليه هو أن المعدات في المنطقة الكهروضوئية للمشروع تعتمد بشكل أساسي وحدات Longi الصينية الصنع ومحولات Sungrow ومحولات الجهد المتوسط المتكاملة من نوع الصندوق من POWERCHINA SPEM . يمثل المبلغ الإجمالي للمعدات أكثر من 60% من إجمالي مبلغ العقد. يتم نقل العلامات التجارية الصينية إلى سوق الشرق الأوسط جنبًا إلى جنب مع المشروع، مما يوفر دعمًا قويا لبناء مبادرة الحزام والطريق.