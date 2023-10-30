‫Respond.io أفضل بائع لمنصة مراسلة الأعمال لعام 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 30 أكتوبر 2023 – حصل برنامج respond.io، وهو برنامج رائد لإدارة محادثات العملاء، على لقب أفضل بائع لمنصة مراسلة الأعمال في حفل توزيع جوائز الريادة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من مجلة سي إكس او انسايت ميل إيست (CXO Insight Middle East).

تسلط جوائز ريادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الضوء على قادة ومنظمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي عززت التميز في الأعمال الرقمية والتوسع من خلال الابتكار في المنطقة. وانضمت شركة respond.io إلى صفوف لينوفو وسيسكو وفورتينت بين الحاصلين على جوائز الليلة.

وقال Gerardo Salandra، الرئيس التنفيذي لشركة respond.io: “لقد نجحنا في ترسيخ مكانتنا كأحد البرامج الرائدة لإدارة اتصالات العملاء في الشرق الأوسط لمختلف الصناعات بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات كخدمة والتعليم والرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية. ويؤكد نمونا في المنطقة التزامنا الراسخ بتقديم تجارب لا مثيل لها للعملاء. وأضاف “لقد قمنا بذلك من خلال تأسيس حضور محلي قوي، وتجربة منصة محلية، ودعم لفهم احتياجات العملاء في الشرق الأوسط بشكل أفضل”.

تم تسليم الجائزة في 17 أكتوبر في معرض إكسباند نورث ستار في دبي، وهو أحد أكبر الفعاليات السنوية للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. يعرض معرض نورث ستار الشركات الناشئة البارزة أمام المتخصصين في مجال التكنولوجيا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

بالتزامن مع ذلك، شاركت شركة respond.io في معرض جيتكس جلوبال 2023، أكبر مؤتمر للتكنولوجيا في العالم، والذي أقيم أيضًا في دبي. اغتنمت شركة respond.io هذه الفرصة لتقديم Respond AI، وهي تقنية ذكاء اصطناعي متقدمة تدير المهام بكفاءة مثل ضبط نغمات الرسائل لتعكس صوت العلامة التجارية، وتوليد الاستجابات باستخدام قاعدة معارف العميل والويب.

أظهر فريق من الخبراء مدى سلاسة عمل تقنية Respond AI جنبًا إلى جنب مع إمكانات شركة respond.io الأخرى، بما في ذلك أتمتة الدردشة الحديثة، والتكاملات المرنة، ووحدة إعداد التقارير الشاملة لتلبية جميع احتياجات اتصالات العملاء.

نبذة عن respond.io

Respond.io هو برنامج لإدارة محادثات العملاء مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكِّن الفرق من جميع الأحجام من الرد على الرسائل على أي قناة من لوحة معلومات مركزية. تعمل أتمتة الدردشة المتقدمة، وعمليات التكامل المرنة، والتقارير الشاملة على تسهيل العمليات الفعالة وتجارب العملاء الرائعة على نطاق واسع. وتحظى المنصة بثقة أكثر من 10,000 علامة تجارية في 86 دولة، بما في ذلك الخطوط الجوية البريطانية، وتويوتا، وديكاثلون، وروش، وكلوك.

في عام 2022، جمعت شركة respond.io مبلغ 7 ملايين دولار أمريكي من التمويل من السلسلة A بقيادة Headline Asia وحققت المكانة المرموقة كمزود حلول واتساب للأعمال (BSP) في أبريل 2023. وتواصل respond.io الابتكار وتطوير مستقبل محادثات العملاء من مقرها الرئيسي في ماليزيا.

للتواصل الإعلامي:

Polina

مدير المشروع

polina@respond.io