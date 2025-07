‫TUMI تسلط الضوء على حيوية مدينة نيويورك من خلال مجموعة خريف 2025

8 يوليو 2025 – Media OutReach Newswire – منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة- – شركة TUMI الشركة الرائدة في مجال السفر حول العالم والموضة والإكسسوارات، تعد العدة لخريف 2025 مع وصول مجموعة رائعة مستوحاة من المدينة التي لا تنام: نيويورك. مجموعة هذا الموسم تحتفي بالنصف الثاني لعيد TUMI الخمسين وتراث العلامة التجارية من الابتكار والتأثير القوي. مدينة نيويورك هي نواة التصميم لدى TUMI وخريف 2025 يحتفي بالإقدام والمبادرة وروح الابتكار التي تضخ الدماء في الغابة الإسمنتية بالإبداع والليونة كأوجه عديدة للمدينة نفسها.

استعراض تطور مدينة نيويورك الدائم. تتميز مجموعة خريف 2025 برسومات يعود أصلها إلى اللوحات الإعلانية المستعرة المنتشرة في كافة شوارع المدينة. اختر قطع من مجموعات Alpha و Alpha Bravo و Voyageur التي نراها في اللوحات الإعلانية وتتميز بملصق إعلاني ممزق يرمز لتاريخ الداعم للإبداعات المستقبلية.

حقائب Alpha Bravo المعروفة بأدائها الراقي “والتي يمكن أن تأخذها إلى أي مكان” وتصاحبك كظلك، وتتمتع بلمسة عصرية مع مجموعة من الألوان العصرية الجديدة: Navy Coated Canvas بديل راقٍ للون الأسود التقليدي. تشمل مجموعة خريف 2025 حقائب بألوان مناسبة للموسم مثل اللون الرصاصي والأزرق الساطع المستوحاة من عمارة المدن الكبرى، وكذلك موديلات يمكن تبديل أشكالها بسهولة مثل حقيبة الظهر Surveillance Flap Backpack و Roadstead Messenger.

تحظى الموضة الرجالية هذا الموسم بلمسة عصرية حديثة مع مجموعة Arrivé المستوحاة من عالم السيارات وبها تفاصيل مثل لمسة ألياف الكربون والسحاب المغناطيسي. يسلط حفل الإصدارات الجديدة على حقيبة الظهر الكبيرة Arrivé Large Backpack، المطعمة بلمسات عصرية وتعتبر موديلات حديثة ترتقي بالمتانة واللمسة النهائية في هذه الحقيبة الأرقى والأجمل. وحقيبة Arrivé Hannover Slim Brief المصنوعة بنفس الدقة والحرفية حقيبة رفيعة صغيرة الحجم مناسبة لرحلات العمل المتواصلة. وحقيبة Harrison ضمن مجموعة خريف 2025 بموديلات متنوعة مثل حقيبة الظهر Griffen Flap Backpack. تتألق حقيبة Harrison في مجموعة Burnished Wine Ombre وهي حقيبة بأسلوب تدريجي تمنح الجلد الحبيبي المصنوعة منه الشكل المجعد المميز.

تتميز موديلات مجموعة Just In Case® الأفضل مبيعًا لدى شركة TUMI والمستوحاة من جرافيتي مدينة نيويورك المتميز بجرأته بتصميم يتميز بنقاط الألوان المتناثرة. تأتي الحقائب المميزة بثلاث مقاسات مختلفة أيضًا. حقيبة Just In Case® التي يمكن طيها وحملها في راحة يدك مناسبة لجميع المسافرين. استحدثت هذا الموسم أيضًا مجموعة ألوان متنوعة في موديلات Voyageur الرئيسية – تشمل حقيبة الظهر The Celina Backpack – باللون البني الداكن والأبيض الساطع مع اللون الأحمر والنبيذي التي تمنح تنوعًا راقيًا للحياة العصرية.

مجموعة حقائب Olas و Agent إضافة لمجموعة الحقائب التي توفرها TUMI للمرأة العصرية. حقيبة Olas حقيبة مرنة بتفاصيل دقيقة بخطوط واضحة بألوان غامقة تشبه حقيبة الكتف الصغيرة ومتوسطة الحجم. تمنحك حقيبة Agent المصنوعة بحرفية من الجلد الخفيفة وبلمسة متانة نهائية مزيجًا انسيابيًا يجمع بين الأناقة والقوة يضمن أخذ كافة التفاصيل بعمق في الاعتبار.

تعود مجموعة 19 Degree التراثية بمجموعة ألوان موسمية مستوحاة من روعة الخريف في حديقة سنترال بارك. توفر مجموعة حقائب 19 Degree Lite درجات متنوعة من اللون الأحمر النبيذي المتدرج ومجموعة Pavement – التي تحاكي ألوان ورق الشجر وممرات الصخور والأحجار البنية التي تحيط بمنظر الحديقة الذي توارثت قصته الأجيال. يظهر لون صخور القمر 19 Degree Polycarbonate وتمتد مجموعة الألوان بنفس الدرجة الرائعة في مجموعة أوسع.

على خلاف التوقعات في مجموعة حقائب 19 Degree Aluminum تأتي حقيبة 19 Degree Aluminum Bar Set الفخمة. تحتوي هذه المجموعة الفخمة على كافة مستلزمات تحضير مشروبات رائعة بما في ذلك بطاقات وصفات مشروبات TUMI Cocktail. هذا البار موجود في هذه الحقيبة في علبة من الألمنيوم الفاخر المميز لحقائب 19 Degree بطريقة تناسب أسلوب حياة محبي حقائب TUMI.

واحتفالًا بالعيد الخمسين لشركة TUMI هناك حقائب السفر والحقائب العصرية والإكسسوارات التي تتميز ببصمة TUMI Red Pantone كلون أصيل للمجموعة وبكافة اللمسات.

رغم أن مجموعة خريف 2025 هي المجموعة المناسبة تمامًا والتي كنا بانتظارها احتفالًا بخمسين عام من الإبداع التي ظهرت بجلاء في صور عدسات ورسومات نيويورك، المكان الذي تعرفه TUMI بأنه موطنها.

تشكيلة خريف 2025 متوافرة في متاجر TUMI في جميع أنحاء العالم على موقع TUMI.com. انتظروا المحتوى الحصري لتشكيلة خريف 2025 على روابط قنوات @TUMITravel على شبكات التواصل الاجتماعي.

نبذة عن TUMI

منذ عام 1975 وشركة TUMI تبتكر حقائب سفر وحقائب رجال أعمال ومستلزمات الفخامة المتينة المصممة للارتقاء بالبساطة والجمال في كافة مناحي الحياة العصرية. وتجمع بين الانسيابية والعملية وبين روح الإبداع فنحن ملتزمون بتعزيز رحلات شركائنا طوال العمر سواء كانوا مصنعين أم مستهلكين في تحقيق ما يحبون. لمزيد من المعلومات عن TUMI، يُرجى زيارة TUMI.com ومتابعتنا على Instagram, TikTok, Facebook, و YouTube.

