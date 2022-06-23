‫ VAPORESSO – المعرض الدولي للفيب والحفلة في فندق شانغريلا دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 يونيو/حزيران 2022 / PRNewswire / — عرضت VAPORESSO في معرض دبي الدولي للفيب، في كشك رقم 5080 واستضافت حفلة في فندق شانغريلا دبي في 17 يونيو/حزيران 2022.

VAPORESSO هي شركة السجائر الإلكترونية الفاخرة وقد كشفت النقاب عن منتجات في المعرض، والتي تم تجهيزها بتقنية التدفئة COREX للعلامات التجارية ورقائق Axon وتقنية مقاومة التسرب 3S . تهدف VAPORESSO إلى الانتقال إلى “ما وراء المألوف” ونشر بصمة علامتها التجارية “الموثوقية” على وجه التحديد. لذلك، أقامت VAPORESSO حفلة في صالة آي كاندى ألترا لاونج بفندق شانغريلا دبي، ليس فقط لشركائهم التجاريين، ولكن أيضًا لوسائل الإعلام مثل Vaping 360 وعملائهم ومعجبيهم. “نحن نتبع إستراتيجية تتمحور حول المستخدم من الألف إلى الياء تضمن تطوير جميع منتجات VAPORESSO بناءً على احتياجات مستخدمي السيجارة الإلكترونية وتجاوز توقعاتهم. لم ولن نتوقف أبدًا عن السعي لتجاوز الحد. الجودة هي كل شيء بالنسبة لـ VAPORESSO . من خلال سير العمل والإدارة الشاملة والموثوقة لدينا، نسعى جاهدين لضمان إمكانية الاعتماد على جميع منتجاتنا وخدماتنا.” – ثاليا تشينج، كبيرة مسؤولي التسويق.

لمزيد من المعلومات حول VAPORESSO اتصل: media@vaporesso.com

نبذة عن VAPORESSO-

تم إنشاء VAPORESSO في عام 2015 وهي شركة مكرسة لإنشاء عالم خالٍ من التدخين مع رفع جودة الحياة لمستخدمينا. استنادًا إلى ابتكاراتنا المستمرة ورقابتنا الصارمة للجودة والتزامنا الكبير، تقوم VAPORESSO بإنشاء منتجات يمكن أن تناسب جميع مستويات وأنماط مستخدمي السيجارة الإلكترونية. تسعى VAPORESSO جاهدة لتكون قادرة على مساعدة أكبر عدد ممكن من الناس.

كان سايمون لاي الرئيس والمدير التنفيذي مدخنًا لمدة 11 عامًا، قبل أن يتحول إلى استعمال السيجارة الإلكترونية. “عندما بدأنا VAPORESSO ، كان لدينا حلم كبير لجعل التحول إلى استعمال السيجارة الإلكترونية سهلاً قدر الإمكان للجميع.” – سايمون لاي، المدير التنفيذي.

إن SMOORE هي الشركة الأم لـ VAPORESSO ، وهي أكبر مزود عالمي لأجهزة السيجارة الإلكترونية. SMOORE هي الشركة الأولى التي تم إدراجها علنًا في الصناعة، حيث بلغت قيمتها أكثر من 25 مليار دولار أمريكي، مما يمثل علامة فارقة في التاريخ.

للمزيد من المعلومات، المرجو زيارة: https://www.vaporesso.com/ about-us

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