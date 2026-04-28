גמר אליפות ארצות הברית הפתוחה בפולו היוקרתי סיים עונת פולו אמריקאית שוברת שיאים, בתמיכת U.S. Polo Assn. ו-ESPN

Held Sunday, April 26, at the USPA National Polo Center in Palm Beach County, Florida

ווסט פאלם ביץ', פלורידה, 28 באפריל 2026, ACCESS Newswire:

U.S. Polo Assn., מותג הספורט הרשמי של United States Polo Association - איגוד הפולו של ארצות הברית (USPA), סיכמה את עונת הפולו האמריקאית עם סיום מרגש, כאשר גמר אליפות ארצות הברית הפתוחה בפולו 2026 (U.S. Open Polo Championship® ) עלה למרכז הבמה ב-26 באפריל במרכז הפולו הלאומי של USPA במחוז פאלם ביץ', פלורידה. הטורניר היוקרתי ביותר בפולו האמריקאי, שנערך באצטדיון מגרש הפולו האייקוני של U.S. Polo Assn., סיפק תחרות בינלאומית עילית, חשיפה עולמית ב-ESPN וחוויית אליפות מרגשת ביום ראשון שהדהדה הן על המגרש והן מחוצה לו מול קהל שיא.

1. גביע אליפות ארצות הברית הפתוחה בפולו עם נבחרת Pilot (משמאל לימין; פטרון קרטיס פיילוט, מקנזי וייס, קמילו 'ג'טה' קסטניולה, לורנצו שאבן)

2. קמילו "ג'טה" קסטניולה מפיילוט כבש את השער האחרון בגמר אליפות ארצות הברית הפתוחה בפולו, והבטיח את ניצחונה של פיילוט בתוצאה 15-10

3. בוב בריאן (מימין), אחד משחקני טניס הזוגות הגדולים בכל הזמנים, לצד שחקן הטניס המקצועי של מרכז הפולו הלאומי של USPA, סקוט וויליאמס (שמאל), עורכים את הטלת המטבע הטקסית לפני המשחק בגמר אליפות הפולו הפתוחה של ארצות הברית.

4. אמנית הקאנטרי מנאשוויל, אבי קון, שרה את ההמנון הלאומי בפני קהל שובר שיאים בגמר אליפות ארצות הברית הפתוחה בפולו במרכז הלאומי לפולו של USPA

5. BTA רכובים ומוכנים להתחרות נגד Pilot בגמר אליפות ארה"ב הפתוחה היוקרתית בפולו

6. דוגמני U.S. Polo Assn. בחנות USPA ב-NPC בגמר אליפות הפולו הפתוחה של ארה"ב

קרדיט צילום:Agustina Fonda

הפרק השלישי והאחרון בסדרת שלושת הטורנירים Gauntlet of Polo® איחד 11 קבוצות מובילות ורבים מהשחקנים המוכשרים ביותר בספורט, כולל אדולפו ופורוטו קמביאסו, עם 10 שערים, הילאריו אוליואה, תומאס פאנלו וג'טה וברטו קסטניולה. בין כישרונות בולטים נוספים נמנים ג'סי בריי (7 שערים), לורנצו שאבן (7 שערים), מקנזי וייס (6 שערים), רופינו מרלוס (6 שערים), ניקו אסקובר (6 שערים) וטימי דוטה (4 שערים), אם למנות רק כמה. כוכבים עולים ומתחרים ותיקים כאחד, יחד עם שותפיהם לסוסים, תרמו לעונה תחרותית ביותר שהגיעה לשיאה בגמר שהציג משהו לכולם.

כדי להגביר את ההישג הגלובלי של האירוע, גמר אליפות ארה"ב הפתוחה בפולו ישודר שוב בפלטפורמות ESPN, כאשר הפרשן האגדי כריס פאולר יארח זו השנה השנייה ברציפות, לצד קני רייס, חבר היכל התהילה של הפולו אדם סנואו וקארל יודה-מרטינז. השידור, הזמין גם דרך היוטיוב של Global Polo, מביא את ההתרגשות של אליפות ארה"ב הפתוחה בפולו לקהל עולמי. בדקו את רשימות השידורים המקומיות.

סקירה קצרה של U.S. Open Polo Championship® :

משחק סופי: Pilot (#1 קרטיס פיילוט - 0, #2 מקנזי וייס - 6, #3 לורנצו שאבן - 7, #4 קמילו 'ג'טה' קסטניולה - 10) מול BTA (#1 קי.סי. קרוגר - 1, #2 סטיב קרוגר - 5, #3 תומאס פאנלו - 10, #4 איגנסיו 'נאצ'י' ויאנה - 7)

תאריך : 26 באפריל, 2026

מיקום : מרכז הפולו הלאומי של USPA, וולינגטון, פלורידה, באצטדיון מגרש הפולו של U.S. Polo Assn..

תוצאה סופית: 15 (Pilot) - 10 (BTA)

MVP : לורנצו שאבן (Pilot)

סוס פוני הטוב ביותר : Open Texas, רכוב על ידי לורנצו שאבן

סוס פוני המשחק הטוב ביותר, מגזע ארגנטינאי : Open Silaba, רכוב על ידי לורנצו שאבן

פרס הספורט של U.S. Polo Assn., מוענק על ידי YETI : סטיב קרוגר (BTA)

Skeeter Johnston - נותן החסות של השנה: קיי סי קרוגר (BTA)

מוטבי צדקה : קרן אימוני הפולו (Pilot) ומוזיאון הפולו והיכל התהילה (BTA)

שידור : פלטפורמות ESPN (בהנחיית כריס פאולר עם קני רייס, אדם סנואו וקארל יודה-מרטינז), ו-Global Polo YouTube

נקודות עיקריות במשחק: Pilot שלטה בקצב מהפתיחה של השער, ושמרה על יתרון רב-שערים חזק שהתרחב לחמישה שערים באמצע השער השלישי. למרות הפיגור, BTA התאוששה במחצית והציגה דחיפה מרשימה, וצימצמה את הפער לשער אחד במחצית השנייה. עם זאת, Pilot מעולם לא ויתרה על השליטה, והגיבה בדיוק רב כדי לעצור את המומנטום ולבנות מחדש את היתרון שלה. במשחק הסיום, Pilot הוסיפה שני שערים נוספים כדי להבטיח ניצחון 15-10 ושני ניצחונות רצופים בטורניר USPA Gold Cup®. לורנצו שאבן וקמילו 'ג'טה' קסטניולה הובילו את כל כובשי הקבוצה, כשכל אחד מהם צבר שבעה שערים בהופעה התקפית יוצאת דופן בגמר U.S. Open Polo Championship®.

ביום ראשון, קבוצת BTA עשתה היסטוריה עם הופעתה הראשונה אי פעם בגמר U.S. Open Polo Championship®, בהשתתפות צמד בעל ואישה שהתחרו זה לצד זה. המשחק גם סימן רגע משמעותי עבור הספורט, כאשר שחקנית ה-BTA ערכה את הופעת הבכורה שלה באליפות ארצות הברית הפתוחה בפולו, האישה הראשונה שהגיעה לגמר מאז שג'יליאן ג'ונסטון זכתה באליפות ארצות הברית הפתוחה בפולו בשנת 2002, דבר המשקף את הפורמט הייחודי של הספורט שבו גברים ונשים משחקים יחד על המגרש. קבוצת Pilot נכנסה לגמר עם מומנטום חזק, בחיפוש אחר שני תארים גדולים רצופים לאחר ניצחונה בגביע הזהב של USPA בשנת 2026.

כמותג הספורט הרשמי של USPA, נוכחותה של U.S. Polo Assn. הורגשה לאורך כל הטורניר היוקרתי, החל מציוד הקבוצות בביגוד עם הלוגו האייקוני של המותג, Double Horsemen, יחד עם כל צוות ה-NPC ועד ליצירת נקודות מגע סוחפות עם האוהדים ברחבי האולם. מותג הספורט גם חיזק את מחויבותו לספורט הפולו ולקהילה שלו על ידי תרומות לצדקה למספר עמותות פולו וסוסים שנבחרו על ידי הקבוצות שהגיעו לגמר בכל הטורנירים לאורך העונה.

"מעונת שיאים במרכז הפולו הלאומי של USPA ועד לאחד מגמר האליפות המצופה ביותר בספורט הפולו, אליפות ארה"ב הפתוחה בפולו ממשיכה להעלות את הרף עבור הספורט שלנו בארצות הברית וברחבי העולם", אמר ג'יי מייקל פרינס, נשיא ומנכ"ל USPA Global, החברה שמנהלת את המותג U.S. Polo Assn. המוערך בשווי מיליארדי דולרים. "באמצעות התמיכה המתמשכת של U.S. Polo Assn ופלטפורמות כמו ESPN, אנו מסוגלים להביא את האנרגיה והמסורת של גמר האליפות הזה לקהלים ברחבי העולם, תוך המשך יצירת אוהדים חדשים ופיתוח הספורט והמותג שלנו לדורות הבאים".

מעבר לתחרות, יום ראשון של אליפות ארה"ב הפתוחה בפולו הציע אווירה תוססת ובידורית, אשר הדהדה בקרב אוהדים ותיקים וקהלים חדשים כאחד. אגדת הטניס בוב בריאן מלהקת האחים בריאן ביצעה את הטלת המטבע הטקסית, בעוד האמנית העולה מנאשוויל, אבי קון, ביצעה את ההמנון הלאומי. האורחים נהנו ממוזיקה חיה מקון לאורך כל היום, החל מרגעי טרום המשחק באזור האסאדו ועד לצלילים קצביים במהלך דריכת המחצית המסורתית.

U.S. Polo Assn שידרגה עוד יותר את חוויית המשחק באתר באמצעות פעילויות קמעונאיות וסגנון חיים בחנות USPA ב-NPC, כולל גלריית יצירות אמנות מדהימה של פולו בהשתתפות אמן הסוסים המוערך ברחבי העולם אדוארדו מרקז, חזרתו של בר הכובעים המותאם אישית האינטראקטיבי והמושך את העין Briny Brim, ויין ורדים צונן במהדורה מוגבלת של U.S. Polo Assn. המוגש במרפסת החנות, ממש ליד קיר התמונות של כדור הפולו של המותג, לזיכרון מושלם מיום המשחק. האוהדים גם השתתפו במסורת "רצועת הדיבוטס סטומפ" האייקונית (מסורת פופולרית במחצית משחקי פולו, שבה צופים נכנסים למגרש כדי להחליף "דיבוטס" - גושי דשא שנקרעו על ידי פרסות סוסים. נוהג זה מסייע בתיקון משטח המשחק לבטיחות, ומאפשר לאוהדים להתרועע וללכת על המגרש), וקיבלו כובעים אדומים, לבנים וכחולים לכבוד יום השנה ה-250 לארצות הברית.

אליפות ארצות הברית הפתוחה בפולו, שנוסדה בשנת 1904, נותרה המבחן המובהק למצוינות בפולו האמריקאי ואבן יסוד בלוח השנה הבינלאומי של הפולו, המושכת את הכישרונות המובילים של הספורט ואת האוהדים הנלהבים לוולינגטון, בירת הרכיבה החורפית של העולם, בכל עונה.

סרטונים משלימים: https://f.io/lT0GXdwC

אודות U.S. Polo Assn. ו- USPA Global

U.S. Polo Assn.הוא מותג הספורט הרשמי של United States Polo Association - איגוד הפולו של ארצות הברית (USPA), האיגוד הגדול ביותר של מועדוני פולו ושחקני פולו בארצות הברית, שנוסד בשנת 1890. עם טביעת רגל גלובלית של מיליארדי דולרים והפצה עולמית באמצעות יותר מ-1,200 חנויות קמעונאיות של U.S. Polo Assn., כמו גם אלפי נקודות הפצה נוספות, U.S. Polo Assn. מציע ביגוד, אביזרים והנעלה לגברים, נשים וילדים ביותר מ-190 מדינות ברחבי העולם. המותג נותן חסות לאירועי פולו גדולים ברחבי העולם, בהם U.S. Open Polo Championship® (אליפות הפולו הפתוחה של ארצות הברית), המתקיימת מדי שנה ב- NPC בפאלם ביץ', טורניר הפולו המוביל בארצות הברית. עסקאות היסטוריות עם ESPN בארצות הברית, TNT ו- Eurosport באירופה, Star Sports בהודו, ו- BeIn Sports במזרח התיכון משדרות כעת כמה מאליפויות הפולו המובילות בעולם, בחסות U.S. Polo Assn. , מה שהופך את הספורט המרגש לנגיש למיליוני אוהדי ספורט ברחבי העולם בפעם הראשונה.

U.S. Polo Assn. נבחר באופן עקבי לאחד מזכייני הספורט העולמיים המוביל בעולם לצד ה-NFL, PGA Tour ו- Formula 1, על פי License Global. בנוסף, המותג בהשראת הספורט זוכה להכרה בינלאומית עם פרסים על צמיחה גלובלית ודיגיטלית. בשל הצלחתו העצומה כמותג עולמי, U.S. Polo Assn. מסוקר בפורבס, Fortune, Modern Retail ו-GQ, כמו גם ב-Yahoo Finance ובלומברג, בין מקורות מדיה בולטים רבים אחרים ברחבי העולם. למידע נוסף, בקרו uspoloassnglobal.com ועקבו אחרי @uspoloassn.

USPA Global היא חברת בת של איגוד הפולו של ארצות הברית USPA ומנהלת את המותג הגלובלי U.S. Polo Assn, המוערך במיליארדי דולרים. USPA Global מנהלת גם את חברת הבת שלה, Global Polo, שהיא מובילה עולמית בתוכן ספורט הפולו. לקבלת מידע נוסף בקרו באתר globalpolo.com או ב- Global Poloביוטיוב.

למידע נוסף, יש לפנות ל:

Stacey Kovalsky - VP, Global PR and Communications

Phone +001.561.790.8036 - E-mail: skovalsky@uspagl.com

Shannon Stilson - VP, Sports Marketing and Media

Phone +001.561.227.6994 - E-mail: sstilson@uspagl.com

מקור: U.S. Polo Assn