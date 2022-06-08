‫ أداة Metron Aviation Demos للتنبؤ بالحركة الجوية وبيانات تقليل الوقود – المؤتمر العالمي لإدارة الحركة الجوية لعام 2022، في مدريد

هيرندون، فيرجينيا، 8 يونيو 2022 / PRNewswire / — ستعرض شركة Metron Aviation ، وهي شركة رائدة عالميًا في الحلول البرمجية لإدارة الحركة الجوية ( ATM ) وأنظمة إدارة انسياب الحركة الجوية (ATFM) ، في المؤتمر العالمي لإدارة الحركة الجوية لعام 2022 في مدريد، إسبانيا.

ستعرض شركة Metron Aviation نظام التشغيل هارموني وأداة تقييم ما بعد العمليات لجمهورها الرئيسي-وهما شركات الطيران، والمطارات، ومقدمي خدمات الملاحة الجوية ( ANSPs ).

يُعد نظام هارموني حل شامل ومتكامل لإدارة انسياب الحركة الجوية (ATFM) ، حيث يمكّن سلطات الطيران من مراقبة وإدارة العمليات الجارية على نطاق المنظومة بشكل استباقي على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية. يوفر نظام هارموني للجهات المعنية رؤية مشتركة لظروف الحركة الجوية الحالية والمستقبلية بالإضافة إلى الأتمتة المتقدمة لتحديد وإدارة البيئة المتغيرة ديناميكيًا.

وستعرض شركة Metron Aviation أداة تقييم ما بعد العمليات ( P.O.E.T .) الخاصة بها، وهي أداة تحليلية متطورة يستخدمها أوساط الطيران لعرض وتحليل عمليات إدارة الحركة الجوية وأداء نظام المجال الجوي. تتيح الواجهة البسيطة القائمة على الاستفسارات التي تقدمها أداة تقييم ما بعد العمليات ( P.O.E.T .) للجهات المعنية إمكانية معالجة المشاكل المنهجية من خلال دمج خلاصات البيانات لتكوين صورة كاملة للعمليات في مجالات الطيران، وتدفق حركة المرور، والأداء. توفر أداة تقييم ما بعد العمليات لشركات الطيران والمطارات ومقدمي خدمات الملاحة الجوية القدرة على تحديد أوجه القصور من خلال التحليل الذي يمكن استخدامه لتقليل تكاليف الوقود، وتعزيز الأداء البيئي، وزيادة وفورات الصيانة، وتحسين السياسات والإجراءات.

أثناء فعالية المعرض، دعت شركتا Metron Aviation و Navblue المشاركين لزيارة الموقع رقم 1229# في معرض Recinto Ferial Ifema في مدريد، ومعرفة المزيد حول حلول برامج إدارة الحركة الجوية و برنامج إدارة انسياب الحركة الجوية الخاصة بهم وعمليات النشر في الموقع أو نموذج تقديم سحابة برمجيات كخدمة.

نبذة عن Metron Aviation

تعد شركة Metron Aviation أكثر الشركات المبتكرة جدارة بالثقة والإثبات في مجال صناعة إدارة الحركة الجوية ( ATM ). تحظى شركة Metron Aviation التابعة لشركة Airbus بشرف كبير في تطوير حلول برامج إدارة الحركة الجوية و برنامج إدارة انسياب الحركة الجوية لصناعة الطيران العالمية. تفهم شركة Metron Aviation جوهر قضايا الطيران ويمكنها أن تعالج حتى أكثر تحديات إدارة الحركة الجوية تعقيدًا من خلال العمل مع جميع الجهات المعنية في مجال إدارة الحركة الجوية – أي مقدمي خدمات الملاحة الجوية، وشركات الطيران، والمطارات، وسلطات الطيران المدني، وغيرهم من المؤثرين.

لمزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة www.metronaviation.com | للتواصل: توني إيفانز، قسم التسويق في Metron Aviation | PR@MetronAviation.com

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