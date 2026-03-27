أطلقت مجموعة أباريل وستيف مادن مبادرة مجتمعية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بالشراكة مع مؤسسات خيرية ومجتمعية رائدة لدعم الأطفال من أصحاب الهمم

دبي، الإمارات العربية المتحدة, March 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) —

خلال شهر رمضان المبارك، وفي وقت تتجلى فيه قيم العطاء والتكاتف، قامت مجموعة أباريل بالتعاون مع عدد من أبرز المؤسسات الخيرية والإجتماعية في المنطقة لدعم الأطفال من أصحاب الهمم. ومن خلال توظيف منصتها إلى جانب شركاء موثوقين، من بينهم مؤسسة الجليلة في دولة الإمارات، والجمعية الخيرية لمتلازمة داون في المملكة العربية السعودية، وقطر الخيرية، ووزارة التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين، ولجنة الزكاة والصدقات بولاية مطرح في سلطنة عُمان، عكست المبادرة التزاماً جماعياً بالعطاء الهادف، وتعزيز المجتمعات، وتقديم الدعم للأطفال وعائلاتهم في مختلف أنحاء المنطقة.

وأطلقت مجموعة أباريل هذه المبادرة ضمن حملة علامة ستيف مادن لرمضان “جرأة التصميم. حضور لافت”، حيث تم توظيف قطاع التجزئة كمنصة لدعم مبادرات ذات أثر اجتماعي ملموس. وأسفرت الحملة عن التبرع بأكثر من 5,000 زوج من الأحذية التكيفية المصممة لتعزيز راحة الأطفال من أصحاب الهمم ودعم قدرتهم على الحركة في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، بما ساهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم ودعم شعورهم بالراحة وتمكينهم من الحركة بشكل أفضل.

وعكست حملة ستيف مادن لرمضان 2026 “جرأة التصميم. حضور لافت” استمرار تركيز العلامة على المبادرات الهادفة والمؤثرة. ومن خلال هذه الحملة، ربطت العلامة تشكيلتها بقضية اجتماعية أوسع، حيث دعمت الأطفال من أصحاب الهمم، وعززت التزامها بقيم الشمولية والتفاعل المجتمعي الهادف.

وركزت المبادرة على توفير أحذية تكيفية مصممة خصيصاً للأطفال، لتلبية احتياجاتهم اليومية من حيث الراحة وسهولة الحركة، مع تسليط الضوء على أهمية سهولة الوصول والشمولية. ولم تمثل كل قطعة مجرد تبرع، بل شكّلت خطوة نحو تعزيز الثقة بالنفس وتشجيع المشاركة وإتاحة فرص أفضل لهم ولعائلاتهم.

وقال نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل: “يشكّل شهر رمضان مناسبة تبرز أهمية التعاطف والعطاء والتكاتف داخل المجتمعات، كما يدعونا إلى تقديم الدعم لمن هم في أمسّ الحاجة. وفي مجموعة أباريل، نؤمن بأن مسؤوليتنا تتجاوز نطاق الأعمال. ومن خلال شراكاتنا ومبادراتنا، نهدف إلى دعم الأطفال وعائلاتهم، وتعزيز قيم الشمولية والرعاية والوحدة التي يرسخها هذا الشهر.“

ومن خلال توحيد جهود المؤسسات المجتمعية والشركاء والجهات المختلفة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، واصلت مجموعة أباريل التأكيد على أن التعاون يشكل أداة فعالة لترجمة روح العطاء إلى مبادرات عملية ذات أثر ملموس. وتعكس هذه المبادرات التزام المجموعة الراسخ بدعم المجتمعات وتبنّي القضايا التي تسهم في تمكين الأفراد والعائلات.

ومن خلال مكانتها وشراكاتها ومجموعة علاماتها الواسعة، تواصل مجموعة أباريل دعم المبادرات التي تعزز الشمولية وتوسّع الفرص، بما يعكس قوة العمل الجماعي في إحداث أثر اجتماعي مستدام.

نبذة عن مجموعة أباريل :

مجموعة أباريل هي شركة عالمية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات تأسست عام ١٩٩٦ يقع مقرها الرئيسي في دبي، وتدير شبكة واسعة تضم أكثر من 2500 متجر في 14 دولة. تمثل المجموعة أكثر من 85 علامة تجارية عالمية مرموقة مثل تومي هيلفيغر، سكتشرز، ألدو، تشارلز آند كيث، وتيم هورتنز، وتوفر من خلالها تجربة تسوق متعددة القنوات تجمع بين الجودة، الابتكار، والخدمة الراقية. وقد رسخت مجموعة أباريل مكانتها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك السعودية، الكويت، قطر، البحرين، وسلطنة عمان، إلى جانب توسعها الاستراتيجي في الهند، وجنوب شرق آسيا، وجنوب أفريقيا، ومصر. تضم مجموعة أباريل فريق عمل متنوع يضم أكثر من 27,000 موظف، تحت قيادة مؤسسي المجموعة، السيدة سيما جانواني فيد، رئيسة مجلس الإدارة، والسيد نيليش فيد.

لمحة عن ستيف مادن:

تقوم ستيف مادن بتصميم وتوريد وتسويق الأحذية والإكسسوارات والملابس العصرية للنساء والرجال والأطفال. وإلى جانب تسويق منتجاتها تحت علاماتها التجارية الخاصة، بما في ذلك ستيف مادن، دولتشي فيتا، بيتسي جونسون، بلوندو، غريتس، بي بي داكوتا، وماد لوف، تمنح الشركة تراخيص لفئات الأحذية والحقائب ضمن علامة آن كلاين. كما تقوم ستيف مادن بتصميم وتوريد منتجات تحت علامات خاصة لصالح عدد من تجار التجزئة. وتشمل شبكة التوزيع بالجملة الخاصة بالشركة المتاجر الشاملة، وتجار التجزئة متعددي الأقسام، ومتاجر التخفيضات، وسلاسل الأحذية، وتجار التجزئة عبر الإنترنت، والسلاسل الوطنية، والمتاجر المتخصصة، والمتاجر المستقلة. وتدير ستيف مادن أيضاً متاجر بيع بالتجزئة إلى جانب منصات التجارة الإلكترونية. كما تمنح تراخيص لبعض علاماتها التجارية لأطراف ثالثة لتسويق وبيع مجموعة من المنتجات، تشمل الملابس الخارجية، والنظارات، والنظارات الشمسية، والجوارب، والمجوهرات، والساعات، والعطور، والأمتعة، ومستلزمات غرف النوم والحمام، بالإضافة إلى فئات أخرى مختارة.

