‫ أعلنت شركة Next.e.GO Mobile SE الألمانية المستقلة المصنعة للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات عن شراكة عالمية مع نجم كرة القدم البرازيلي نيمار جونيور.

نيمار جونيور يصبح سفير العلامة التجارية العالمية لشركة e.GO Mobile .

. وتؤكد هذه الشراكة، التي تحمل اسم “ Green On and Off-the-Pitch “، على تركيز e.GO Mobile على قيادة التنقل المستدام حقًا والخالي من الانبعاثات في جميع أنحاء العالم.

“، على تركيز على قيادة التنقل المستدام حقًا والخالي من الانبعاثات في جميع أنحاء العالم. سيكشف نيمار جونيور الستار عن طراز الشركة لعام 2022، e.wave X ، في حدث حصري يوم 05 مايو في برلين، ألمانيا.

في حدث حصري يوم 05 مايو في برلين، ألمانيا. كما ستتعاون e.GO Mobile في عدد من المبادرات لمعالجة التنقل الكهربائي والنمو الاقتصادي في البرازيل.

آخن، ألمانيا، 26 أبريل 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Next.e.GO Mobile SE، الشركة الألمانية المستقلة المصنعة للسيارات الكهربائية الحضرية المبتكرة والمستدامة للغاية، اليوم أنها وقعت شراكة عالمية مع NR Sports، المسؤولة عن الإدارة المهنية لنيمار جونيور. الرياضي البرازيلي هو واحد من أكثر اللاعبين تأثيرًا وشهرة في العالم وسيكون سفير العلامة التجارية العالمية الجديدة لشركة e.GO Mobile.

“نيمار جونيور هو تجسيد للإبداع والتصميم – ما أسميه قوة الهدف – وهذا يتردد صداه بشكل جيد مع قيم علامتنا التجارية وهو ما جمع e.GO Mobile ونيمار جونيور معًا. وتابع علي فيزفاي، رئيس مجلس الإدارة في Next.e.GO Mobile SE. “والآن، وبتوحيد القوى، سنسرع في دفع موجة من التغيير نحو عالم أكثر استدامة وخاليًا من الانبعاثات؛ موجة مثل تلك التي تراها في الملعب ولكنها كهربائية” .

سيكشف نيمار جونيور الستار عن تشكيلة الشركة لعام 2022 – المسماة e.wave X – في 05 مايو في حدث حصري في برلين، ألمانيا.

“يسعدني جدًا أن أتمكن من بدء هذه الشراكة مع e.GO Mobile، مما يدعم سعيهم العالمي للتنقل الكهربائي المستدام. e.GO Mobile هي علامة تجارية مبتكرة للغاية، حيث تقوم ببناء سيارات كهربائية ليست فريدة من نوعها وممتعة للقيادة فحسب، بل إنها مستدامة حقًا أيضًا. لقد ولدت وترعرعت في بلد به حركة مرور كثيفة في المناطق الحضرية، لذا فإن التأثير البيئي والاقتصادي الإيجابي للتنقل الكهربائي هائل”.

يعتبر نيمار جونيور أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم. بدأ حياته المهنية في سن 17 عامًا فقط. بعد أن جمع حوالي 200 مليون متابع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فهو بلا شك واحد من أكثر الرياضيين شهرة في العالم، مما أدى إلى إدراجه في قائمة تايم لأكثر 100 شخص مؤثر في العالم. يلعب نيمار جونيور مع المنتخب البرازيلي وهو حاليًا متعاقد مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم.