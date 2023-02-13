‫أمريكان إيغل دوت كوم ترتفع إلى آفاق جديدة بحصولها على جميع شارات تخصص المنتجات الأساسية القابلة للتكوين الخمسة من سايت كور

ديس بلين، إلينوي، 13 شباط (فبراير) 2023 / PRNewswire / — يسر «أمريكان إيغل دوت كوم» ‎(Americaneagle.com) ، وهي وكالة رقمية عالمية مملوكة للعائلة، أن تعلن عن حصولها على كل من تخصص Sitecore OrderCloud وتخصص Sitecore CDP + Personalize . يمثل هذا الإنجاز من الناحية رسميًا التخصصين المتبقيين المطلوبين للحصول على الوضع المنشود لجميع منتجات Sitecore (سايت كور) الأساسية الخمسة القابلة للتكوين، والتي تشمل أيضًا Content Hub و Experience Platform (XP) و Experience Commerce (XC) . وهذا يجعل Americaneagle.com واحدة من ثلاث وكالات فقط في العالم تضم جميع التخصصات الخمسة.

يُعد إطار عمل تخصص ممارسة Sitecore طريقة لتسليط الضوء على مهارات وقدرات منتجات الشركاء، مما يمنح الشركاء والعملاء السبق في نجاح مشاريعهم. يمكن للشركات التي تستخدم Sitecore أن تتطلع بثقة إلى Americaneagle.com من أجل التسليم الناجح لمشاريعها، مما يسمح لها بالتركيز على تعظيم عائد الاستثمار.

ولإنجاز أحدث تخصصين، أكملت Americaneagle.com عمليات الانغماس في المنتج على مستوى الممارسة بما في ذلك التحقق من متطلبات تمكين المنتج والتدريب على مستويات متعددة لتمكين المبيعات ومهندسي الحلول والمطورين وإنشاء ممارسة مخصصة وقادرة وقابلة للتطوير وتحظى يقينًا برضا العملاء.

يقول جون برايس، مدير ممارسات Global Sitecore في Americaneagle.com: «نحن متحمسون للغاية بشأن هذا الإنجاز الضخم». «يعد الحصول على شارات التخصص الخمس هذه دليلًا حقيقيًا على تفاني فرقنا وخبراتهم داخل Sitecore. وكوننا من أوائل شركاء الوكالة الذين ينجزون جميع التخصصات القابلة للتكوين، فهذا يدل على التزامنا بهذه الشراكة والرغبة في تحقيق النجاح لعملائنا. وسنواصل شق طريقنا في عالم البرمجيات القابلة للتكوين من Sitecore وتحقيق المزيد من إنجازات التخصص في المستقبل».

Americaneagle.com هي شريك تنفيذ واستضافة بلاتيني عالمي لـ Sitecore مع أكثر من 30 منتج من نوع MVP (الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق) على مدى السنوات الست الماضية. وتعد الوكالة الرقمية العالمية واحدة من الشركاء البلاتينيين الأصليين وكانت موجودة في نظام Sitecore البيئي لأكثر من عقد من الزمان. وعلى مر السنين، أكملت Americaneagle.com أكثر من 1000 عملية تنفيذ لمشروع Sitecore في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا والإمارات العربية المتحدة، وأكثر من 100شهادة، والآن، حصلت على وضع التخصص في جميع منتجات Sitecore الأساسية الخمسة القابلة للتكوين.

وما يساهم في نجاح Sitecore من Americaneagle.com هو خبرتها الواسعة في تصميم وتطوير مواقع التجارة الإلكترونية المتقدمة. ومنذ عام 1995، قامت الوكالة ببناء قدرات تجارة إلكترونية قوية لمئات الشركات التي من نوع B2B (الشركات التي تتعامل مع شركات) ونوع B2C (الشركات التي تتعامل مع المستهلك) التي تتطلع إلى تضخيم تجارب التسوق عبر الإنترنت. وتعمل وكالة Americaneagle.com على الدفع نحو نجاح التجارة الإلكترونية من خلال عمليات الدمج المحسّنة والاستضافة الآمنة والدعم المخصص.

نبذة عن Americaneagle.com

Americaneagle.com هي وكالة رقمية مملوكة للعائلة تتوفر لديها كل الخدمات وتكرس جهودها لتقديم أفضل تصميم وتطوير واستضافة للمواقع على الإنترنت وتقديم الدعم ما بعد الإطلاق وخدمات التسويق الرقمي على مدى أكثر من 25 عامًا. وبفضل امتلاكها لفريق عمل عالمي يتألف من أكثر من 700 محترف وخبير في الموضوع، تركز Americaneagle.com على تحقيق نتائج ملموسة وتحقيق ما يتجاوز أهداف جميع عملائها. وبفضل ما نتمتع به من مرونة وخبرة في طائفة واسعة من الخدمات عبر الإنترنت، لدينا القدرات التي تمكننا من التعامل مع أي عمل من أي حجم في أي مجال.

للتواصل:

مايكل سفاناسيني، الرئيس

press@americaneagle.com

‎847-699-0300

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