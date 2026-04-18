إل جي إلكترونيكس تُطوّر تقنيات التنظيف الذكي من خلال حلول غسالات الأطباق الحديثة

Steam, multi-directional washing and smart connectivity combine to deliver more convenient, hygienic kitchen care

News Summary

LG Electronics introduces dishwasher technologies designed to support smarter, more convenient home living.

Core features include TrueSteam™, QuadWash™, Auto Open Dry and Heat Dry for enhanced cleaning and drying performance.

Flexible rack systems help improve loading efficiency and make space for a wide range of cookware and utensils.

LG ThinQ® connectivity enables remote monitoring and control for a more connected home experience.

القاهرة، مصر/ ACCESS Newswire / ١٨ أبريل ٢٠٢٦ / تُسلط إل جي إلكترونيكس الضوء على أحدث ابتكاراتها في غسالات الأطباق، وذلك ضمن منظومة المنزل الذكي المتكاملة، المصممة لدعم حياة أكثر راحة وكفاءة ونظافة. وتجمع غسالات أطباق "إل جي" بين مزايا التنظيف بالبخار والغسيل متعدد الاتجاهات والاتصال الذكي عبر تطبيق LG ThinQ®، لتُبسّط إحدى أكثر المهام المنزلية اليومية استهلاكاً للوقت.

تنظيف أذكى مع تقنيات أساسية متطورة

تركز مجموعة غسالات الأطباق من "إل جي" على أربع تقنيات رئيسية مصممة لتحسين أداء التنظيف وتقليل الحاجة إلى التنظيف اليدوي.

تستخدم تقنية TrueSteam البخار عالي الحرارة للمساعدة في إزالة بقايا الطعام الجافة والمتراكمة وتقليل بقع الماء بنسبة 84%1، مما يضمن نتائج تنظيف أكثر صحية ويقلل الحاجة إلى رش الأطباق بالماء بشكل مسبق.

وتتميز تقنية QuadWash بأربعة أذرع رش متعددة الحركات تدور وتتحرك في اتجاهات مختلفة لتضمن وصول الماء إلى الأطباق من زوايا متعددة لتنظيف أكثر تجانساً لجميع الأطباق.

تفتح خاصية Auto Open Dry باب غسالة الأطباق تلقائياً في نهاية دورة الغسيل، مما يسمح بتدوير الهواء وخروج الرطوبة وبالتالي تجفيف الأطباق بشكل طبيعي.

وتكمل خاصية التجفيف بالحرارة Heat Dry2تلك الخطوات من خلال تدوير الهواء الساخن داخل غسالة الأطباق، مما يساعد على ضمان أن تكون الأطباق، بما فيها الأطباق البلاستيكية، جاهزة للاستخدام مع الحد الأدنى من التجفيف الإضافي المطلوب.

صُممت لتوفير الراحة في الحياة اليومية

صُممت غسالات أطباق "إل جي" للعائلات العصرية التي تُقدّر الوقت والكفاءة، مما يجعل تنظيف المطبخ أسهل لتستمتع العائلات بأوقات مميزة معاً.

تتيح دورة الغسيل والتجفيف لمدة ساعة واحدة3 تنظيفاً وتجفيفاً سريعاً للأطباق، وهي مثالية للتعامل بكفاءة مع الوجبات المتعددة أو التجمعات العائلية. إضافةً إلى ذلك، توفر أنظمة الرفوف المرنة مع خيارات التخزين متعددة المستويات والقابلة للتعديل مساحةً كافيةً لمختلف أواني الطهي وأدوات المطبخ، مما يُحسّن كفاءة التحميل واستغلال المساحة. كما يُناسب التشغيل الهادئ4 بيئات المعيشة ذات التصميم المفتوح، مما يسمح بتشغيل غسالات الأطباق بأقل قدر من الإزعاج أثناء أداء الأنشطة اليومية.

تجربة مطبخ أكثر اتصالاً

كجزء من منظومة المنزل الذكي من "إل جي"، تتكامل غسالات الأطباق مع تطبيق LG ThinQ®، مما يتيح للمستخدمين مراقبة دورات الغسيل وتَلَقّي الإشعارات وإدارة أجهزتهم عن بُعد. وتتيح هذه الخاصية للأسر التحكم الكامل في روتين مطبخهم حتى أثناء غيابهم عن المنزل، مما يوفر بيئة معيشية أكثر سلاسة واستجابة.

دعم الحياة الذكية من خلال الابتكار اليومي

تتمحور الحياة الذكية حول تبسيط الروتين اليومي. وصُممت حلول غسالات الأطباق من "إل جي" لمساعدة الأسر على توفير الوقت خلال الحفاظ على أعلى معايير النظافة والراحة، وذلك عبر الجمع بين تقنيات التنظيف المتقدمة والاتصال عبر تطبيق LG ThinQ.

وتعكس أحدث تقنيات غسالات الأطباق من "إل جي" التزام الشركة المستمر بجعل تجارب المنزل اليومية أبسط وأكثر سهولة، عبر التركيز على التنظيف الذكي والأداء الفعال والحياة المتصلة.

لمعرفة المزيد عن المنتج، تفضلوا بزيارة https://www.lg.com/ma/lave-vaisselle/dfc287hvs

1 حققت غسالة أطباق "إل جي" المزودة بخاصية التجفيف الحراري (DFB24MS، 94.3 نقطة) أداءً أفضل بنسبة 37% في تجفيف أدوات المائدة والمطبخ العملية المقترحة في الوضع القياسي مع إمكانية اختيار أقصى قدرة تجفيف، مقارنةً بغسالة أطباق "إل جي" غير المزودة بخاصية التجفيف الحراري (DBF22SA، 68.8 نقطة).

2 تتضمن دورة الغسيل والتجفيف لمدة ساعة واحدة 50 دقيقة من الغسيل و10 دقائق من التجفيف الحراري، وتكتمل العمليتان في ساعة واحدة. وقد يؤدي إضافة خيارات أخرى إلى زيادة الوقت الإجمالي.

3 مستوى الضوضاء: 41 ديسيبل أو أقل، بناءً على نتائج الاختبارات الداخلية لشركة "إل جي".

- بناءً على نتائج الاختبارات الداخلية (قياس مستوى طاقة الصوت، PWL) في وضع ECO+ موفر الطاقة + إعدادات خيار AOD (يناير 2019).

4 قد تختلف وظائف ThinQ® حسب المنتج والبلد. يُرجى مراجعة الموزع المحلي أو شركة "إل جي" لمعرفة مدى توفر الخدمة.

About LG Electronics Home Appliance Solution Company

The LG Home Appliance Solution Company (HS) is a global leader in home appliances and AI home solutions. By leveraging industry-leading core technologies, the HS Company is committed to enhancing consumers' quality of life and promoting sustainability. The company develops thoughtfully designed kitchen and living appliance solutions and has recently integrated LG's Robot Business Division to incorporate advanced robot technologies into its home solutions. Together, these products offer enhanced convenience, exceptional performance, efficient operation and sustainable lifestyle solutions. For more news on LG, visit www.LGnewsroom.com

Media Contacts

LG Electronics, MEAHQ

Sajeeth Shetty

971 4 279 9222

sajeeth.shetty@lge.com

SOURCE: LG Electronics