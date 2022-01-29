الأخطاء التي من الممكن أن تعمل على إسقاط جنسيتك الثانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 29 يناير / كانون الثاني 2022 /PRNewswire/ — إن الحصول على الجنسية الثانية أصبح من أهداف الأفراد ذوي الملاءة المالية الذين يرغبون بتوسيع آفاق أعمالهم ويريدون خطة بديلة مثالية لهم ولعائلاتهم.

إن الخبر المذهل هنا هو أن الحصول على الجنسية الثانية أصبح أسهل من أي وقت مضى حيث تقوم العديد من الدول بتقديم برامج الجنسية الثانية عن طريق الاستثمار. تقدم الدول الكاريبية الخمسة بما في ذلك أنتيغوا وباربودا، ودومينيكا، وغرينادا، وسانت لوسيا وسانت كيتس ونيفيس، بالإضافة إلى الدول الواقعة في المحيط الهادي مثل فانواتو وتركيا مساراً خاصاً بهم للحصول على الجنسية من خلال القيام بالاستثمار المطلوب.

إن إجراءات الحصول على الجنسية الثانية تعتبر سريعة، ومباشرة وذات تكلفة معقولة نوعاً ما. تبدأ أسعار الاستثمار من ١٠٠،٠٠٠ دولار أمريكي وسيتمكن المتقدمين على البرامج من الحصول على جوازات سفرهم الجديدة خلال فترة لا تزيد عن نصف عام.

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بالرغم من ذلك، يوجد هنالك مشكلة يجهلها الكثيرون وهي الحفاظ على جنسيتك الثانية. في الحقيقة، يعتبر الحفاظ عليها أمراً بسيطاً للغاية، لكن يوجد بعضاً من الأخطاء الصغيرة التي يجب أن تعرفها لكيلا تنسحب منك جنسيتك الثانية وهذا ما سنقوم بمناقشته في مقال اليوم.

ماذا يعني اسقاط الجنسية؟

من الممكن أن تقوم الدولة بسحب الجنسية، يعني ذلك أنها تستطيع أن تسقط الجنسية من أحد مواطنيها وذلك اعتماداً على قوانينها وأنظمتها الداخلية.

إن المسألة الهامة في الجنسية الثانية تتعلق حول القيام بالنشاط الاجرامي. صرحت معظم الدول بشكل واسع بأنه إذا حصل أي فرد على الجنسية الثانية عن طريق الاستثمار ثم قام بارتكاب جريمة جنائية، ستقوم حكومة البلاد بسحب جنسيته منه بشكل كامل.

لكن يوجد هناك العديد من الأخطاء التي يقوم بها الأفراد ويكونون ضحية لها، التالي هي أهم الأخطاء التي يجب عليك معرفتها لتجنب ذلك:

الحفاظ على الاستثمار

توجد هناك العديد من البلدان التي تقدم الجنسية عن طريق الاستثمار، وتعمل كل هذه البلدان باستثناء فانواتو على تقديم العديد من الخيارات الاستثمارية وسوف نقوم في هذا القسم بالتركيز على هذه الدول بشكل خاص.

يعد شراء العقارات هو الخيار الأكثر شعبية بين الأفراد، لكن تتطلب الحكومة من الأفراد الذين يقومون بشراء العقارات الحفاظ على الملكية العقارية لفترة زمنية محددة.

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على سبيل المثال، تتطلب دومينيكا من المتقدمين بالحفاظ على الملكية العقارية لمدة لا تقل عن ٥ سنوات قبل قيامهم ببيع العقار، لكن بالنسبة إلى تركيا فإنها تتطلب منهم الحفاظ على العقار لمدة ٣ سنوات فقط.

يمتلك كل بلد قوانين خاصة به، لكن هذا الشرط قائماً في جميع البلدان حيث سيتم اسقاط جنسية أي فرد يقوم ببيع العقار قبل انتهاء فترة الاحتفاظ بالملكية العقارية.

اثبات مصدر الأموال

يتعين على أي شخص يقوم بالتقديم للحصول على برامج الجنسية عن طريق الاستثمار بأن يخضع أولاً للفحوصات الأمنية قبل حصوله على جواز السفر الثاني. إن هذه العملية تحافظ على صحة البرنامج وتعمل أيضاً على ضمان الأشخاص الذين سيصبحون مواطنين في البلاد بأنهم سيكونون سكاناً ملائمين.

لا تقتصر الإجراءات الأمنية هذه على التدقيق الأمني للفرد فقط، بل تقوم بالتحقق أيضاً من مصدر أمواله اللازمة للاستثمار. يجب التأكد من أن مصدر الأموال التي ستستخدمها للقيام بالاستثمار بأن تكون صحيحة ودقيقة وستصمد أمام إجراءات التدقيق.

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إن أحد القضايا الكبيرة التي أعلنت عنها الجزيرة هي أوراق قبرص التي تم تسريب معلوماتها مما أدى إلى تعليق الجنسية القبرصية إلى هذا الوقت بسبب التزييف الواضح الغير مطابق للقوانين المشروطة، حيث أن العديد من المتقدمين كانوا مفتقرين للمصادر المالية القانونية الموثوقة. بعد تلك الحادثة، بدأت الحكومة القبرصية بقيام تحقيقاً عميقاً للغاية حول هذا الموضوع وهي الآن تقوم بسحب موضوع الجنسية في البلاد.

تأكد من أن يكون لديك سجلاً ورقياً واضحاً وأوراق مختصة بتحويل الأموال اللازمة للاستثمار إلى الطرف المعتمد عندما قيامك بالاستثمار.

متطلبات الإقامة الفعلية في البلاد

يوجد دولة كاريبية واحدة، وهي أنتيغوا وباربودا التي تتطلب منك قضاء بعضاً من الوقت داخل البلاد لكي تحافظ على وضع جواز السفر الخاص بك. تتطلب منك أنتيغوا وباربودا بزيارة البلاد لمدة ٥ أيام بعد أن تصبح مواطناً خلال فترة الخمس سنوات التالية لكي تتمكن من تجديد جواز سفرك.

يجب عليك أن تأخذ بعين الاعتبار بأنه عند عدم سفرك للبلاد لقضاء فترة الإقامة المطلوبة، سوف لا يتم سحب الجنسية منك، بل سوف لن تكون قادراً على تجديد جواز سفر أنتيغوا وباربودا الخاص بك حتى تقوم بقضاء هذه الأيام في البلاد.

الوسطاء الاحتياليون

تمتلك أغلب برامج الجنسية عن طريق الاستثمار قائمة بالوكلاء المعتمدين دولياً، ويعتبر اختيار أحد هؤلاء الوكلاء المعتمدين من الحكومة ضماناً للمسؤولية والشفافية وشرعية القوانين.

ومع ذلك، إن التقديم عن طريق شركة أو شخص ليس وكيلاً مسجلاً في القائمة قد يعرض الطلبات للاحتيال والتي سوف يعرضها للخطر بعد أن تقوم الحكومة بكشفها. إن هذا الشيء سوف يؤدي إلى اسقاط جنسيتك بالإضافة إلى فقدانك للاستثمار الذي قمت به. تأكد من العمل دائماً مع شركة تمتلك جميع الشهادات المعتمدة المطلوبة التي ستقوم بجميع الإجراءات نيابة عنك.

الحصول على الجنسية الثانية والحفاظ عليها

نحن في شركة سيفوري أند بارتنرز نعتبر متخصصون في خدمات الجنسية الثانية ونقوم بمساعدتك أنت وأفراد عائلتك بشكل سريع وبأسعار معقولة للحصول على جواز السفر الثاني. بالإضافة إلى ذلك، نوفر أيضاً استشارة متكاملة حول ما يجب أن تقوم بفعله بعد حصولك على جواز سفرك الثاني حتى تتجنب القيام بهذه الأخطاء البسيطة بكل سهولة. كل ما عليك القيام به هو التواصل معنا اليوم وحجز استشارة مجانية ومتكاملة مع أحد مستشارينا الخبراء في هذا المجال.

سيفوري أند بارتنرز هو وكيل معتمد لحكومات متعددة التي تقدم فيها الجنسية عن طريق الاستثمار. تأسست الوكالة في عام ١٧٩٧ وتطورت من المستحضرات الصيدلانية إلى أصول الأسرة وحماية الإرث من خلال الجنسية الثانية والإقامة. يتكون فريق العمل المحترف ومتعدد الجنسيات في الشركة من خبراء استشاريين قاموا بمساعدة آلاف العملاء بما في ذلك العديد من المستثمرين من شمال أفريقيا في اختيار برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار الأنسب لهم. سيسعد فريق سيفوري أند بارتنرز بالإجابة على جميع استفساراتك باللغة الإنجليزية والعربية والفرنسية.

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