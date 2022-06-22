‫”العقول المبدعة تغير العالم” – جامعة الأمير محمد بن فهد ترعى الابتكار والاختراع بإنشاء مركز براءات الاختراع

الخبر، السعودية, 22 يونيو / حزيران 2022 /PRNewswire/ — يعتبر الاختراع عنصرًا رئيسيًا في تقدم الإنسان – وهو إنشاء طرق جديدة ومبتكرة لتسخير إمكانات الواقع في تقديم حلول أفضل للتحديات العادية وغير العادية على حد سواء.

احتضنت جامعة الأمير محمد بن فهد (PMU) قوة الاختراع بالكامل. أنشأت الجامعة مركز براءات الاختراع التابع لعمادة البحث العلمي بالنسبة للمبتدئين. يدعم مركز براءات الاختراع حماية الأنشطة العلمية الإبداعية والابتكار والاكتشافات التي يشارك فيها أعضاء هيئة التدريس والموظفون والطلاب وغيرهم من المشاركين في برامج جامعة الأمير محمد بن فهد.

أعلن مركز براءات الاختراع مؤخرًا، للاستمرار في هذه المهمة، عن افتتاح أول فرع محلي للأكاديمية الوطنية للمخترعين (NAI ) في الشرق الأوسط. تضم الأكاديمية الوطنية للمخترعين ( (NAI ، وهي منظمة غير ربحية مقرها في الولايات المتحدة، أكثر من 4000 مخترع فردي منتسب إلى أكثر من 250 مؤسسة حول العالم، بما في ذلك 30 مؤسسة وجامعة خارج الولايات المتحدة. تساعد الأكاديمية الوطنية للمخترعين ( NAI) في التعرف على الاختراعات التي قام بها أعضائها وإصدارها لصالح المجتمع العالمي.

كدليل على الروح الإبداعية في جامعة الأمير محمد بن فهد، أعلنت الجامعة أيضًا مؤخرًا أن أعضائها قد ضاعفوا عدد براءات الاختراع المسجلة من قبل مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية (USPTO) ليصل إلى 23. يمثل هذا الرقم زيادة هائلة قدرها 15 براءة اختراع إضافية منذ عام 2020 فقط. تغطي براءات الاختراع مجموعة غنية من المجالات العلمية بما في ذلك الطاقة والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الهندسة الكهربائية والمدنية والميكانيكية.

قال الدكتور عيسى الأنصاري، رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد: “في جامعة الأمير محمد بن فهد، نتخذ إجراءات مهمة لضمان زيادة إنتاجية براءات الاختراع لدينا وزيادة التأثير العالمي للاختراعات التي ابتكرها باحثونا الجامعيون”. “كما نقول في جامعة الأمير محمد بن فهد: ” العقول المبدعة تغير العالم “.

سيعمل الفرع المحلي مع مركز براءات الاختراع بجامعة الأمير محمد بن فهد عن كثب، والذي أصبح مركزًا في الحرم الجامعي للمبتكرين، وموردًا مهمًا لإعداد طلب براءات الاختراع، والذي مهمته الرئيسية، دعم حماية الأنشطة العلمية الإبداعية والابتكار والاكتشاف في جامعة الأمير محمد بن فهد.

بالإضافة إلى تمثيل نطاق البحث في جامعة الأمير محمد بن فهد، فلأعضاء الجامعة حاليًا أكثر من 400 مقال أكاديمي مصنف في Scopus ، بما في ذلك مقالتان منشورتان في مجلة Nature المرموقة.

قال الدكتور الأنصاري: “إن مركز براءات الاختراع هنا لمساعدة، ليس فقط مجتمع جامعة الأمير محمد بن فهد، ولكن مجتمع المخترعين على المستوى الوطني في المملكة العربية السعودية والعالم، إلى جانب التقدم مع كل دول العالم من خلال قوة الاختراع”.

للتواصل: انطكيت اس بوهسال, 9346 849 (13 966+)– abhosale@pmu.edu.sa