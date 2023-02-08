‫المملكة العربية السعودية تطلق النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي (FSC) يومي 15 و16 مارس/آذار 2023 في الرياض

سيبني مؤتمر القطاع المالي ( FSC 2023 ) على أهداف الإصدار الأول في عام 2019، والتي سعت إلى التكامل بين النظام البيئي للقطاع المالي بوسائله وأدواته المختلفة، والمساهمة في النمو المستمر في إطار من الاستقرار المالي القوي والراسخ، مع استخدام أدوات مبتكرة في التنمية وإدارة الخدمات.

يتضمن جدول أعمال مؤتمر القطاع المالي ( FSC 2023 ) مناقشة الموضوعات الرئيسية المتعلقة بتطلعات واهتمامات المجتمع المالي. سيناقش المشاركون التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، وقيود سلسلة التوريد، والنظام العالمي المتغير، والوباء الذي طال أمده، والعوامل الأخرى التي تسبب النمو البطيء في العديد من المناطق في جميع أنحاء العالم والتي تؤثر على القطاع المالي ونظامه البيئي.

سيستكشف المؤتمر مدى مرونة المؤسسات المالية والتكيف مع المشهد المالي الجديد، الذي يتميز بالتطور التكنولوجي السريع، والمزيد من المؤسسات غير المصرفية الناشئة، والواقع الاقتصادي الجديد، وتغير الطلب. تتطلب هذه الجوانب من المؤسسات المالية إعادة النظر في أدوارها في السوق، وكذلك الطريقة التي تخدم بها عملائها بمرونة لتعزيز مراكزهم في السوق.

سيناقش المشاركون الاستثمار للمستقبل، والذي يتطلب مراجعات لاستراتيجيات إدارة المخاطر وعروض المنتجات، والاستثمار/التمويل الأخضر، والأصول الجديدة، والتكنولوجيا الجديدة، وتوقعات المستثمرين المتغيرة. سيتناول المشاركون أيضًا أسعار الفائدة المتزايدة وتقلبات السوق والتحديات والفرص الجديدة الأخرى التي تهدف إلى تحقيق استثمارات آمنة للمستقبل.

وسيختتم المؤتمر بمناقشات مستفيضة حول مستقبل القطاع المالي في ضوء الرقمنة.

للراغبين في حضور المؤتمر يرجى التسجيل من خلال الرابط https://registration.fsc.sa/