‫بتروناس العالمية لزيوت التشحيم تصدر سلسلة بتروناس برو الرائدة لرفع مستوى الأداء الصناعي في العالم

سلسلة رائدة جديدة ومبسطة تُسهِل على مؤسسات الأعمال اختيار المنتجات المناسبة لها دون تغيير في التركيبات الموثوقة وعالية الجودة

كوالالمبور، ماليزيا – Media OutReach Newswire– 27 إبريل 2026 – أعلنت شركة بتروناس العالمية لزيوت التشحيم إصدار سلسلة بتروناس برو، وهي أحدث سلاسل منتجاتها الرائدة من زيوت التشحيم الصناعية، وجاء هذا الإعلان خلال جلسة تواصل تجاري عُقدت في كوالالمبور. يشكل إصدار هذه السلسلة علامة فارقة في مسار التزام الشركة بتعزيز الكفاءة الصناعية ودعم المتخصصين الذين يحافظون على استمرار الأنشطة الصناعية الحيوية في العالم.

من اليسار إلى اليمين: رافي تلامراجو، مدير التكنولوجيا في المجموعة، بتروناس العالمية لزيوت التشحيم (PLI)؛ نورهانا حبيب، المديرة العامة الإقليمية (آسيا)، بتروناس العالمية لزيوت التشحيم؛ خليل موري، المدير العام والرئيس التنفيذي للمجموعة، بتروناس العالمية لزيوت التشحيم؛ محمد زامير زهور حسين، الرئيس التنفيذي، التسويق في بتروناس العالمية لزيوت التشحيم (ماليزيا)؛ أودايا كومار، المدير العام لشؤون الصناعات في المجموعة، بتروناس العالمية لزيوت التشحيم

تقدم سلسلة منتجات بتروناس برو الجديدة حاليًا مجموعة شاملة من الحلول المخصصة لاستخدمات معينة، وهي مصنفة في عدة فئات حسب أغراض استخدامها، وتم الإعلان عن أول أربع فئات في مرحلة الإصدار الأولي لهذه المنتجات. صُممت سلسلة منتجات بتروناس برو بأسلوب يُمكِّن العملاء من اختيار الزيوت المناسبة لهم بثقة تامة لضمان الحفاظ على دقة التشغيل وصلاحية المعدات لأطول فترة ممكنة باستخدام المنتجات التالية:

بتروناس بروكومب (ضواغط): زيوت عالية الثبات مصممة للحفاظ على أفضل مستوى في الأداء والمقاومة الحرارية في ضواغط الهواء بالمعدات الصناعية.

بتروناس بروجريس (شحوم): شحوم عالية التحمل مصممة لتحمل أعلى مستويات الضغط ودرجات الحرارة في أسوء الظروف البيئية.

بتروناس بروجير (زيوت تشحيم نقل الحركة): زيوت تشحيم متطورة تقدم حماية فائقة وتنقل الطاقة بسلاسة لعلب التروس في المعدات الصناعية.

بتروناس بروهيد (سوائل هيدروليكية): سوائل فائقة الجودة ومحسنة لتُستخدم في الأنظمة الهيدروليكية عالية الضغط لتقليل التلف والحفاظ على الدقة.

قال أودايا كومار، المدير العام لشؤون الصناعات في المجموعة لدى بتروناس العالمية لزيوت التشحيم بمناسبة إصدار سلسلة المنتجات الجديدة: “مع سلسلة منتجات بتروناس برو، نؤكد مجددًا التزامنا تجاه المتخصصين الذين يدعمون الصناعات، وتعهدنا بالاستعداد لزيادة كفاءة وموثوقية واستدامة الصناعات في المستقبل”. قال كومار أيضًا: “نطور منتجاتنا لنسهل على شركائنا الاستعانة بأساليب التكنولوجيا العالمية التي يثقون بها، وهذا يمكنهم من التركيز على تطوير عملياتهم”.

تعزز سلسلة منتجات بتروناس برو أعمال بتروناس العالمية لزيوت التشحيم الأوسع نطاقًا والتي تخدم قطاعات النقل والصناعة وأنظمة الطاقة المستقبلية من خلال علاماتها التجارية الأساسية وهي: بتروناس سينتيوم، وبتروناس سبرينتا، وبتروناس يورانيا، وبتروناس أيونا، وبتروناس أربور، وبتروناس توتيلا، وانضمت سلسلة بتروناس برو إلى هذه العلامات.

جميع منتجات هذه السلسلة مدعومة بحلول تكنولوجيا السوائل من بتروناسم (PETRONAS Fluid Technology Solutions )، وهي منصة تقنية خاصة تطورت على مدى عقود من البحث والتطوير العالمي والخبرة في مجال رياضات السيارات، مما يضمن تهيئة التقنيات المبتكرة ذاتها التي تحسن أداء السيارات في أصعب السباقات العالمية لتلبية المتطلبات الدقيقة للاستخدامات الصناعية الواقعية.

في إطار نشر منتجات سلسلة بتروناس برو تدريجيًا في مختلف أنحاء العالم، تتاح منتجات السلسلة حاليًا للبيع في الهند والبرازيل، وهكذا يستطيع شركاء الأعمال البدء في تقديم منتجات هذه السلسلة المتطورة لعملائهم.

تُعد بتروناس العالمية لزيوت التشحيم الذراع العالمية لتصنيع وتسويق زيوت التشحيم لبتروناس، وهي مجموعة عالمية سريعة التطور ومتخصصة في خدمات الطاقة وتقع في ماليزيا. تأسست بتروناس العالمية لزيوت التشحيم في عام 2008، وهي مسؤولة عن تصنيع وتسويق مجموعة كبيرة من منتجات التشحيم عالية الجودة للسيارات والاستخدامات الصناعية في أكثر من 100 سوق دولية. يقع المقر الرئيسي لبتروناس العالمية لزيوت التشحيم في كوالالمبور، ولديها مكاتب في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك مكاتبها في تورين وبيلو هوريزونتي وبكين وشيكاغو. تُعد بتروناس العالمية لزيوت التشحيم هي المحرك التقني لشراكة بتروناس مع فريق مرسيدس-إيه إم جي بتروناس للفورمولا 1 لأنها المسؤولة عن تصميم وتطوير وتقديم حلول تكنولوجيا السوائلم التي تتضمن زيوت تشحيم ومواد وقود وسوائل نقل حركة مُخصصة لتشغيل سيارات سيلفر أروز (Silver Arrows).

تتبع بتروناس العالمية لزيوت التشحيم خطة قوية لتنمية أعمالها بصفتها إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال إنتاج زيوت التشحيم، ولذلك تحرص على تقديم حلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات جميع عملائها. لمعرفة مزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.pli-petronas.com.