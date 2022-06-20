‫برنامج حماية نقطة النهاية لشركة RevBits يفوز بجائزة Fortress Cybersecurity لعام 2022 عن حلول الكشف عن نقطة النهاية

اُختيرت شركة RevBits ، مزود حلول الأمن السيبراني، كفائز بجائزة الكشف عن نقطة النهاية في فئة المنتج أو الخدمة عن حل حماية نقطة النهاية الخاص به

مينيولا، نيويورك، 20 يونيو 2022 / PRNewswire / — أعلنت RevBits ، وهي شركة أمن سيبراني موحدة لنقاط نهاية المؤسسات والأنظمة السحابية والمحلية، اليوم أنها فازت بجائزة Fortress Cybersecurity لعام 2022 عن برنامج الكشف عن نقطة النهاية لتقديمها حل حماية نقطة النهاية لشركة RevBits للكشف عن نقطة النهاية – وفئة المنتج أو الخدمات. تسعى جائزة Fortress Cybersecurity ، التي تُدار بواسطة مجموعة The Business Intelligence Group ، إلى تحديد ومكافأة الشركات والمنتجات الرائدة في العالم التي تعمل على الحفاظ على أمن البيانات والأصول الإلكترونية من التهديدات.

إنه لمن دواعي سرور شركة RevBits أن تحصل على جائزة في الفئات التالية:

· جائزة Fortress Cybersecurity لعام 2022 – المنتجات أو الخدمات أو الكشف عن نقطة النهاية

· حماية نقطة النهاية من RevBits

· اُعترف بجائزة Fortress Cybersecurity لعام 2022 كأحد المتأهلين

· إدارة الوصول المميز الخاص بـ RevBits

صرح ديفيد شيفر، المدير التنفيذي لـ RevBits ، قائلًا: “بصفتنا مطورًا لبرامج الأمن السيبراني، نصب جل تركيزنا على تزويد عملائنا بحلول متطورة وقوية لتحسين وضعهم الأمني”. وأضاف قائلًا “يُعد الحصول على جائزة حل حماية نقطة النهاية الخاص بنا والحصول على تقدير من شركة Fortress لمنتج إدارة الوصول المميز أمر مجزٍ للغاية. وسنواصل تعزيز حلولنا لتقديم خدمات الكشف، والحظر، والتخفيف والتحكم الفائقة لعملائنا من خلال جهود فرق التطوير لدينا وخارطة الطريق التكنولوجية التي يقودها ميوكتيبا سيليك، كبير موظفي التكنولوجيا”.

صرح ميوكتيبا سيلك، كبير موظفي التكنولوجيا في RevBits ، قائلًا “يُعد حل حماية نقطة النهاية منتجًا رئيسيًا في مجموعة حلول المؤسسات”. وأضاف أيضًا “يتسم سوق حماية نقطة النهاية بالتنافسية، كما أنه من دواعي الشرف أن تعترف بنا شركة Fortress . وتركزت جهودنا الإنمائية لحل حماية نقطة النهاية على بناء قدرة كشف بنسبة 100% مع عدم وجود تقارير إيجابية خاطئة. لقد قطعنا شوطًا كبيرًا في إنشاء أكثر الحلول المتاحة أمانًا واكتشافًا واستجابةً لنقاط النهاية. على سبيل المثال، لقد طورنا تقنية مكافحة الجذور الخفية التي تحمي من هجمات البرامج الضارة على مستوى النواة، والتي حصلت على براءة اختراع أمريكية”.

نبذة عن شركة RevBits

تأسست شركة RevBits في 2018، وهي شركة شاملة لأمن الفضاء السيبراني والمكرسة لتزويد عملائها بالحماية والخدمة الفائقة. توفر شركة RevBits الحماية ضد التهديدات الإلكترونية الأكثر تعقيدًا التي تواجهها الشركات من خلال تقديم العديد من أدوات الأمان المتقدمة، التي يمكن إدارتها عبر منصة أمان مُوحدة. يقع المقر الرئيسي لشركة RevBits في مينيولا، بنيويورك ولها مكاتب في برينستون ونيوجيرسي وبوسطن ومساتشوستس وأنتويرب (ببلجيكا). للمزيد من المعلومات عن شركة RevBits يُرجى زيارة www.revbits.com/aboutrevbits .

للتواصل الإعلامي: neal.hesterberg@revbits.com

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1831967/ FortressCyberSecurityAward_ 2022.jpg