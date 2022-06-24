‫بطولة العالم FIM Supercross تكشف النقاب عن شعار جديد في الكشف عن هوية العلامة التجارية العالمية

مستوحاة من الماضي ومدفوعة نحو المستقبل، سيكون الشعار الرسمي والألوان مرادفًا لبطولة Supercross العالمية الممتازة لسنوات قادمة

كوينزلاند، أستراليا، 24 يونيو 2022 / PRNewswire / — شركة SX Global ، الشركة الأسترالية للرياضة والترفيه التي تقود بطولة FIM World Supercross (WSX) ، كشفت اليوم النقاب عن شعار جديد وعناصر علامة تجارية جديدة ستميز بصريَا بطولة supercross العالمية في أذهان المشجعين لسنوات قادمة.

قاد إدارة التصميم ثيا جينز كوكرين، مديرة شركة Cochrane Entertainment ، نيابة عن SX Global وبالشراكة مع Pangaea Creative ، وهي وكالة رائدة في تصميم رياضة السيارات مقرها لندن. تتميز هوية العلامة التجارية الجديدة بلوحة ألوان حيوية وجريئة، يتم تسليط الضوء عليها من خلال اللون البرتقالي اللامع والرمادي الفحمي. مع جمالية التصميم التي تعود إلى ثقافة رياضة السيارات الكلاسيكية وتسحبها إلى الأمام مع حساسية التصميم المعاصرة والحديثة. وستكون لغة التصميم الديناميكية الجديدة بمثابة الشخصية البصرية النهائية لبطولة WSX ، مع إنشاء خيط حيوي يربط البطولة، وجولات الجائزة الكبرى الدولية جنبًا إلى جنب مع مجموعة واسعة من نقاط الاتصال التسويقية والترويجية مع المستهلكين.

يرتكز شعار WSX وعناصر العلامة التجارية على هندسة supercross ، ويتميز بنظام مرئي من الأشكال والزوايا التي تستدعي الميزات والعناصر الأكثر شهرة في مسارات supercross . تحمل الزوايا الحادة والمنحنيات المتدفقة الخطوط العريضة المرئية للصراخ وأقسام الإيقاع والثنائيات والثلاثية ومنعطفات دبوس الشعر، وكلها مرتبطة معا لإنشاء هوية بصرية بسيطة ولكنها قوية وأصيلة.

يعد إنشاء شعار WSX الجديد وهوية العلامة التجارية الأحدث في سلسلة من جهود التطوير المستمرة التي ستستمر في رفع وترسيخ بطولة FIM العالمية Supercross . وستتميز البطولة بهيكل حصري للغاية، مع مستوى لا مثيل له من الدعم المالي للفرق، بما في ذلك التمويل الأولي لكل فريق يحصل على ترخيص، ورسوم الظهور في كل جولة، والدعم اللوجستي والشحن. ستضم WSX أغنى محفظة جوائز البطولة في تاريخ الرياضة، بإجمالي 250،000 دولار أمريكي للاستيلاء عليها في كل جولة.

تم الكشف عن شعار بطولة FIM World Supercross الجديد وجمالية تصميمه من خلال بكرة ضجيج مذهلة مدتها 40 ثانية يمكن مشاهدتها هنا .

لمزيد من المعلومات وتحديث الأخبار والإعلانات حول بطولة العالم FIM Supercross ، تفضل بزيارة wsxchampionship.com .