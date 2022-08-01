‫بورصة أف تي أكس FZE تحصل على أول رخصة MVP لمزود خدمات الأصول الافتراضية في دبي من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية

وفي وقت سابق من هذا العام، أصبحت أف تي أكس أول بورصة يتم تنظيمها بالكامل تحصل على ترخيص مؤقت وتحضر نفسها لتجربة مشتقات التشفير المعقدة المخصصة للمستثمرين المؤسسيين المحترفين في الإمارات العربية المتحدة. بعد الانتهاء بنجاح من التقييم التنظيمي الصارم لـ هيئة تنظيم الأصول الافتراضية VARA ، تمت الموافقة الآن بشكل كامل على الانتقال إلى ترخيص MVP التشغيلي، مما يتيح لبورصة الأصول الافتراضية التابعة للشركة نشر منتجات مشتقات التشفير المنظمة وخدمات التداول للمستثمرين المؤسسيين المؤهلين في جميع أنحاء المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يمنح ترخيص برنامج الحد الأدنى للمنتجات القابلة للاستدامة MVP من VARA أيضًا لأف تي أكس للعمل كدار مقاصة، وتشغيل سوق عملات الـ NFT ، وتقديم خدمات الرعاية وفقًا لمعايير محددة بإحكام لفئة معينة من المستهلكين – ما يضمن وجود حواجز حماية قوية لحماية السوق والأمن الاقتصادي.

معالي السيد وقال هلال سعيد المري، المدير العام لهيئة مركز دبي التجاري العالمي الذي يضم هيئة تنظيم الأصول الافتراضية “يسعدنا انضمام FTX كأول مزود خدمة للأصول الافتراضية لدخول المرحلة التشغيلية لبرنامج الحد الأدنى للمنتجات المستدامة من VARA . نموذج تشغيل VARA ، المستند إلى مقياس الاختبار الفريد الخاص بنا المصمم لتحقيق النمو الآمن والمستدام، الذي يعكس التزام دبي بإنشاء نموذج قابل للتشغيل البيني عالميًا لـ “الاقتصاد المستقبلي”. ستسمح مرحلة تشغيل برنامج الحد الأدنى للمنتجات المستدامة، الحصري لاختيار اللاعبين الدوليين المسؤولين مثل أف تي أكس، لـ VARA بهيكلة المبادئ التوجيهية بحكمة وروافع تخفيف المخاطر للعمليات التجارية الآمنة. ونتطلع إلى مشاركة أف تي أكس النشطة في هذه المرحلة التالية من الابتكار التعاوني العالمي للأصول الافتراضية.”

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة أف تي أكس، سام بانكمان-فرايد، على هذا التطور بالقول، “إن الموافقة على حصول أف تي أكس على أول ترخيص لمزود خدمة أصول افتراضية من نظام الإشراف الاحترازي في دبي لتشغيل البورصة بالكامل هو شرف كبير وإنجاز تاريخي لفريقنا. مهمتنا هي الريادة في تنمية صناعة الأصول الرقمية في البلدان والسلطات القضائية التي تمتلك إطار عمل قويًا للأصول الرقمية “.

مع خطاب الموافقة من VARA ، ستعمل بورصة أف تي أكس FZE وفقًا لنموذج يتمتع بإشراف تنظيمي صارم وضوابط امتثال إلزامية لمجموعة العمل المالي التي تتماشى مع متطلبات الأسواق المالية الدولية من المستوى الأول.

ويضيف باتريك غرون، رئيس أف تي أكس أوروبا ، “على مدى الأشهر العديدة الماضية، عملنا في أف تي أكس إلى جانب المنظمين للحصول على أول رخصة مزود خدمة أصول افتراضية رسمية للعمل في منطقة الإمارات العربية المتحدة. إن الموافقة التي حصلنا عليها من VARA في دبي هي علامة فارقة أخرى لشركة أف تي أكس أوروبا، ونتطلع إلى توسيع وجودنا في دبي والإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نتيجة لذلك “.

ويضيف محمد هانز دستمالتشي، رئيس مجلس إدارة بورصة أف تي أكس FZE ، “يشرفنا أن نكون صاحب ترخيص برنامج الحد الأدنى للمنتجات المستدامة الافتتاحي للمنظومة المحترمة من VARA. نحن ممتنون وملتزمون بالحصول على ترخيص التشغيل الخاص بنا. لم يكن هذا ممكنًا من دون بيئة الأعمال التقدمية في دبي، والمبادئ التوجيهية التنظيمية الشاملة والجديرة بالثقة المقدمة من VARA ، والدعم المتميز من فريقهم. نحن متحمسون وملتزمون بأن نكون مشاركًا بناء ومسؤولًا في نظام VARA ونتطلع إلى تنمية وتعزيز مكتبنا الإقليمي في دبي “.

حول بورصة أف تي أكس FZE

بورصة أف تي أكس FZE هي شركة تابعة لشركة أف تي أكس أوروبا وقسم الشرق الأوسط لشركة أف تي أكس، وهي بورصة عملات مشفرة أنشأها التجار للتجار. من خلال FTX أوروبا، يمكن للمستخدمين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وفي الشرق الأوسط الوصول إلى منتجات FTX المبتكرة، بما في ذلك المشتقات الرائدة في الصناعة، والخيارات ومنتجات التقلب، والأسهم المرمزة، وغيرها من الخدمات والمنتجات.

عن FTX.COM

FTX هي بورصة للعملات المشفرة تم إنشاؤها بواسطة المتداولين من أجل المتداولين. وهي تقدم منتجات مبتكرة، بما في ذلك المشتقات الرائدة في الصناعة، والخيارات ومنتجات التقلب، والأسهم المرمزة، وأسواق التنبؤ، والرموز ذات الرافعة المالية، ومكتب البيع المباشر. تسعى FTX جاهدة لتكون منصة سهلة الاستخدام لكن قوية لجميع أنواع المستخدمين، وأن تكون أكثر بورصة ابتكارية في الصناعة.

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FTX.COM غير متاح للمقيمين في الولايات المتحدة أو المقيمين في الولايات القضائية المحظورة الأخرى، على النحو المنصوص عليه في شروط الخدمة.

حول فارا VARA

هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي VARA هي أول مؤسسة تنظيمية متخصصة في العالم لقطاع الأصول الافتراضية. وإذ تأسست في آذار/مارس 2022، إثر نفاذ القانون رقم 4 للعام 2022، VARA مسؤولة بموجب مرسوم عن ترخيص وتنظيم قطاع الأصول الافتراضية في إمارة دبي والأقاليم الحرة التابعة لها [باستثناء مركز دبي المالي العالمي]، وتشرف هذه المؤسسة على جميع متطلبات الترخيص وطلبات الترخيص لأنشطة الأصول الافتراضية بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة. تلعب VARA دورًا رئيسيًا في إنشاء إطار قانوني متقدم في دبي لحماية المستثمرين ووضع معايير دولية لحوكمة صناعة الأصول الافتراضية، مع دعم الرؤيا لاقتصاد بلا حدود.

للتواصل الإعلامي

جاي موراكيس

مجموعة M للاتصالات الاستراتيجية (نيابة عن FTX )

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