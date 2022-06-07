‫بيان صحفي: تلتزم ICANN بتدريب سجلات الإنترنت في أفريقيا على أفضل الممارسات

تعهد يضم ICANN مع Partner2Connect في مبادرة بناء القدرات

اسطنبول, 7 يونيو / حزيران 2022 /PRNewswire/ — أعلنت مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN) اليوم عن التزامها بتوفير التدريب العملي والأدوات لإعداد 10 سجلات لنطاقات المستوى الأعلى لرموز البلدان الأفريقية (ccTLD) للمنافسة في مجال صناعة النطاقات. وأصدرت ICANN والمنظمات الشريكة لها وهي، الاتحاد الدولي للاتصالات – قطاع التنمية (ITU-D)، منظمة نطاقات المستوى الأعلى في إفريقيا (AFTLD)، مركز موارد بدء تشغيل الشبكة (NSRC)، والجمعية الفرنسية لتسمية الإنترنت بالتعاون (AFNIC)، تعهداً للتنمية الرقمية للشراكة من أجل التوصيل Partner2Connect، بالالتزام بأهداف المشروع بالإضافة إلى الهدف العام لدفع التحول الرقمي والنهوض به في المجتمعات التي يصعب فيها الاتصال بالإنترنت. وتم التعهد من قبل رئيس ICANN والمدير التنفيذي يوران ماربي خلال اجتماع المائدة المستديرة للتنمية الرقمية للشراكة من أجل التوصيل Partner2Connect (P2C) في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) في كيغالي، رواندا.

يسمح المشروع التجريبي لسجلات ccTLD العشرة من النيجر وتوغو وبنين وجمهورية الكونغو وجزر القمر ومدغشقر وأنغولا وليبيريا وزيمبابوي وغامبيا بالاستفادة من خبرة ICANN والمنظمات الشريكة التي لها هدف مشترك ولكن لا يمكنها تحقيقه بمفردها. وسوف تتلقى سجلات ccTLD العشرة تدريبًا متخصصًا بقيادة خبراء في مجال هذه الصناعة، من خلال مجموعة من الدورات التدريبية عبر الإنترنت وورش العمل العملية وندوات الويب. وسيغطي التدريب موضوعات تتراوح من أفضل الممارسات في أمن نظام أسماء النطاقات وحوكمة التسجيل إلى كتابة خطة العمل والتسويق وأسماء النطاقات المدوّلة والقبول الشامل.

وقال السيد ماربي، “إن الإنترنت عالمي ومحلي على حد سواء. وأن نطاقات المستوى الأعلى لرمز البلد هي جزء لا يتجزأ من البنية التحتية للإنترنت، وأن دعم تصميم المبادرات الرقمية المحلية يساهم كثيراً في الاقتصادات الرقمية الوطنية المستدامة”. وأضاف، “من خلال تجميع مواهبنا ومجالات خبرتنا معاً، فإننا نعمل مع مديري ccTLD لصقل هذه المهارات الهامة، حتى نكون قادرين على المنافسة والمشاركة في الاقتصاد الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد المشروع من الفرص التي يوفرها تحالف التنمية الرقمية للشراكة من أجل التوصيل Partner2Connect، حيث يعمل على تسخير قوة تحالف أصحاب المصلحة المتعددين وتعبئة الموارد اللازمة لتحقيق أهدافنا المشتركة”.

وقال علي حاجي ممادي، رئيس اللجنة التنفيذية في منظمة نطاق المستوى الأعلى في أفريقيا AfTLD: “تقدر منظمة AfTLD وتدعم مبادرة ICANN لدعم تطوير نطاقات ccTLD الأفريقية”. وأضاف، “تتطلع الجمعية إلى لعب دور أساسي في وضع تصور للمشروع وتنفيذه كجزء من جهودها التعاونية المستمرة مع ICANN“.

وقال بيير بونيس، الرئيس التنفيذي لشركة AFNIC: “تفخر AFNIC بأن تكون جزءًا من هذه المبادرة التي تهدف إلى تسريع وتعزيز التعاون مع وبين نطاقات ccTLD الأفريقية”. وأضاف، “منذ أن بدأ AFNIC الانخراط مع نظرائه الأفارقة منذ عقود، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء مثل هذا التحالف، ونحن على ثقة بأنه يمكن أن يغير ذلك من قواعد اللعبة للعديد من السجلات في إفريقيا.”

وقال دورين بوجدان مارتن، مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد: “أرحب بهذا التعهد تجاه تحالف Partner2Connect. وأن تحالف Partner2Connect هو فرصة لتغيير قواعد اللعبة لاتخاذ نهج شامل، وتحفيز إنشاء شراكات جديدة وتعبئة الموارد اللازمة لربط أولئك الذين ما زالوا خارج الإنترنت. إنني أدعو جميع اللاعبين إلى تكثيف جهودنا ومساعدتنا على ربط هؤلاء الـ 2.9 مليار غير المتصلين. وأتطلع إلى الترحيب بالعديد من التعهدات قريبًا حتى نتمكن حقًا من تحقيق تنمية رقمية للشراكة من أجل الوصول إلى الإنترنت وعلى المستوى العالمي “Partner2Connect the World“.

هذا المشروع التجريبي هو ثاني مبادرة أطلقتها ICANN في إفريقيا. وفي فبراير (شباط)، أعلنتICANN أنها بصدد توسيع الوجود العالمي لخوادم الجذر الخاصة بها من خلال إضافة مجموعتين تديرهما وتشرف عليهما ICANN في إفريقيا. ويعد هذان المشروعان جزءًا من مبادرة أكبر سيتم إطلاقها في نهاية العام، حيث ستدعم ICANN والشركاء الرئيسيون نمو واستدامة الاقتصاد الرقمي الأفريقي من خلال ضمان إنترنت مستقر ومرن وآمن.

نبذة عن ICANN

مهمة ICANN هي ضمان شبكة إنترنت عالمية مستقلة وآمنة وواحدة. فلأجل الوصول الى شخص آخر عبر الإنترنت ينبغي عليك أن تقوم بكتابة عنوان – اسم أو رقم – من خلال حاسوبك أو أي جهاز آخر. ويجب أن يكون هذا العنوان فريدا من نوعه ليتسنى لأجهزة الحواسيب معرفة مكان وجود الآخرين. وتساعد ICANN في تنسيق ودعم هذه المعرّفات الفريدة في جميع أنحاء العالم. وقد تأسست ICANN في عام 1998 كمؤسسة غير ربحية ذات منفعة عامة وكمجتمع من المشاركين من كافة أنحاء العالم.

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