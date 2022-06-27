‫تؤكد شركة Artmarket.com وقسم آرت برايس التابع لها على عدم وجود أي تأثير للأزمة الأوكرانية على مبيعات المزادات

باريس, 27 يونيو / حزيران 2022 /PRNewswire/ — بعد مرور أربعة شهور على دخول الجيش الروسي لأوكرانيا، لاحظت شركة Artmarket.com وقسم آرت برايس التابع لها مواصلة سوق الفن العالمية جدول أعمالها كما يبدو دون التأثر بالصراع الناشب على أعتاب أوروبا. فقد انعقدت (أو من المزمع انعقاد) المعارض الفنية المرموقة، مثل آرت بازل، والمعرض الأوروبي للفنون التشكيلية ( TEFAF) ، ومعرض برافا في القارة، إلى جانب معرض بينالي البندقية ودوكومنتا دون الإحساس بخطر أن تتسبب الحرب في إفساد الأجواء الاحتفالية (أي أن أثر الحرب يشبه إعادة انتشار جائحة كوفيد-19 أو أي أزمة بيئية).

عوائد مزاد الفنون الجميلة الأسبوعي العالمي (2021 مقارنةً بأوائل 2022) © artprice.com

تغريدة من ميخايلو فيدوروف، نائب رئيس الوزراء الأوكراني ووزير التحول الرقمي، يدعو فيها إلى تقديم التبرعات عبر الرموز غير القابلة للاستبدال

“مع تحقيق 6.1 مليارات دولار في المزادات خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، مقابل 5.4 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، فإن عام 2022 يبدو أقوى بكثير بالفعل. هذه زيادة بنسبة 12٪!” هكذا كانت تصريحات “تييري إيرمان”، الرئيس التنفيذي لشركة Artmarket.com ومؤسسها، وقسم “آرت برايس” التابع لها.

عوائد أكثر بنسبة 50% في الولايات المتحدة الأمريكية

تكشف التحليلات التي أجراها قسم آرت برايس عن بداية ناجحة مذهلة لعام 2022، حتى لو ظل تنظيم مبيعات المزادات معطلاً في مناطق كثيرة من العالم (لا سيما في آسيا) بسبب جائحة كوفيد-19.

أما عن الفائز بدون جدال هذا العام، فقد سجلت الولايات المتحدة زيادة بنسبة 50٪ في عوائد مزادات الفنون الجميلة بعد إجراء مبيعات الربيع الكبيرة. شهدت الجلسات الراقية الأخيرة النتيجة المذهلة التي تمثلت في دفع ما يقرب من 200 مليون دولار مقابل لوحة Shot Sage Blue Marilyn لأندي وارهول (1964) في دار مزادات كريستيز، وما مقتنيها الجديد إلا مالك المعرض لاري جاجوسيان الذي يمكن أن تتضرر أعماله التجارية من جراء العقوبات الدولية المفروضة على رجال الأوليغارشية الروسية الذين يعتبرهم ضمن عملائه.

كما قفزت مبيعات الربيع في نيويورك عبر بيع لوحة “بدون عنوان” للفنان جان ميشيل باسكيات (1982). فبعدما دفع 57.3 مليون دولار للحصول على اللوحة في عام 2016؛ أعاد الملياردير الياباني يوساكو ميزاوا بيعها هذا العام مقابل 85 مليون دولار، أي حقق ربحًا إضافيًا بنسبة 48٪ في ست سنوات فقط.

مما يعني أن لوحة “بدون عنوان” لجان ميشيل باسكيات (1982) سجلت متوسط عائد سنوي نسبته + 6.8٪ خلال السنوات الست التي تواجدت فيها ضمن مجموعة ميزاوا. ستعمل الأرباح الرأسمالية هذه بشكل جزئي على تغطية رسوم مشتري كريستيز (أكثر من 11 مليون دولار على هذه القطعة)، وكذلك لطمأنة السوق التي شهدت ارتفاع أسعار أعمال باسكيات بوتيرة صاروخية مع عمليات الشراء التي أجراها يوساكو ميزاوا. ففي عام 2017، حصل جامع الأعمال الفنية الياباني على لوحة لنفس الفنان كان قد رسمها في نفس العام بمبلغ قياسي مقداره 110 ملايين دولار.

أوروبا تمضي قدمًا، وآسيا عالقة، والميتافيرس في طور الإنجاز

استهلت المملكة المتحدة عام 2022 بزيادة قدرها 35٪ في عوائد مزادات الفنون الجميلة (مقارنة بالفترة نفسها في بداية العام الماضي) وسجلت فرنسا زيادة بنسبة 25٪. وعليه، فإن أوروبا تبدو قد تعافت تمامًا من الأزمة الصحية. إلا أن الوضع مختلف في آسيا حيث تم تأجيل الكثير من المبيعات بسبب موجة جديدة من جائحة كوفيد-19. ومنذ مطلع هذا العام حتى الآن، حصدت هونغ كونغ 146 مليون دولار فقط في عوائد مزادات الفنون الجميلة مقارنة بأكثر من نصف مليار دولار أمريكي العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، كان عالم العملات المشفرة والويب3 سخيًا للغاية في دعم القضية الأوكرانية. فقد بدأت كييف في قبول التبرعات في شكل الرموز غير القابلة للاستبدال اعتبارًا من أبريل 2022. كما شرع العديد من الفنانين في إجراء مبيعات خيرية للرموز غير القابلة للاستبدال، مثل الفنان الشهير جونيور ( JR ) بالتعاون مع المنظمة المستقلة اللامركزية لأوكرانيا ( Ukraine DAO ) وفرقة بوسي ريوت ( Pussy Riot ) التي باعت نسخة رقمية من العلم الأوكراني مقابل 6.7 ملايين دولار.

الصور:

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حقوق الطبع والنشر 1987-2022 تييري إيرمان www.artprice.com – www.artmarket.com

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نُبذة عن آرت ماركت:

Artmarket.com مدرجة في القائمة الأوروبية عبر يورونكست باريس، وخدمة التسوية المؤجلة ( SRD) ، طويلة الأجل فقط، ويوروكلير: 7478 – رمز السهم لدى بلومبيرغ: PRC – رمز السهم لدى رويترز: . ARTF

اكتشف آرت ماركت وقسم آرت برايس التابع لها عبر الفيديو: www.artprice.com/video

تأسست شركة آرت ماركت وقسم آرت برايس التابع لها في عام 1997 على يد رئيسها التنفيذي، تييري إيرمان. وتتحكم شركة جروب سيرفر التي تأسست عام 1987 في شركة آرت ماركت وقسم آرت برايس التابع لها.

انظر السيرة الذاتية المعتمدة في مَنْ يكون مَنْ ©:

Biographie_thierry_Ehrmann_ 2022_WhosWhoInFrance.pdf

شركة آرت ماركت من المؤسسات الفاعلة عالميًا في سوق الفن بفضل قسم آرت برايس التابع لها، وهو واحد من هياكلها الكثيرة الأخرى، ومعروفة بريادتها العالمية في مجال تجميع معلومات سوق الفن التاريخية والحالية، وإدارتها واستغلالها في بنوك البيانات التي تحتوي على أكثر من 30 مليون مؤشر ونتائج مزاد، تضم أكثر من 782000 فنان.

يطمح قسم آرت برايس التابع لآرت ماركت، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المعلومات الخاصة بسوق الفن، لنفسه بأن يكون أكبر منصة رائدة في العالم لعرض الرموز غير القابلة للاستبدال للفنون الجميلة من خلال سوقه العالمية الموحدة.

ويسمح معرض آرت برايس للصور (® Artprice Images ) بالوصول غير المحدود إلى أكبر بنك صور لسوق الفن في العالم: يحتوي على ما لا يقل عن 180 مليون صورة رقمية للصور الفوتوغرافية أو نسخ منقوشة للأعمال الفنية من عام 1700 حتى اليوم، مصحوبة بتعليقات المؤرخين الفنيين لدينا.

تقوم آرت ماركت من خلال قسم آرت برايس التابع لها بتجميع البيانات على أساس دائم من 6300 دار مزادات، وتقدم معلومات أساسية عن سوق الفن للوكالات الصحفية والإعلامية الرئيسية (7200 مطبوعة). يتمتع 5.4 ملايين مستخدم (عبر تسجيل دخول الأعضاء + وسائل التواصل الاجتماعي) بإمكانية الوصول إلى الإعلانات التي ينشرها أعضاء آخرون، وهي شبكة تمثل اليوم السوق العالمية الموحدة® الرائدة لشراء الأعمال الفنية وبيعها بسعر ثابت أو حسب سعر المزاد (المزادات التي يجري تنظيمها بموجب الفقرتين 2 و3 من المادة L 321.3 من القانون التجاري الفرنسي).

وقد حصلت شركة آرت ماركت عبر قسم آرت برايس التابع لها، على وسام الدولة “شركة مبتكرة” من قِبل بنك الاستثمار العام (للمرة الثانية في نوفمبر 2018 لفترة جديدة مدتها 3 سنوات) وهو ما يدعم الشركة في مشروعها لتوطيد مكانتها كلاعب عالمي في سوق الفن.

تقرير آرت برايس التابع لآرت ماركت لعام 2020 حول سوق الفن العالمية المنشور في مارس 2022:

https://www.artprice.com/ artprice-reports/the-art- market-in-2021

تقرير آرت برايس عن عام 2020/2021 لسوق الفن المعاصر من Artmarket.com :

https://www.artprice.com/ artprice-reports/the- contemporary-art-market- report-2021

فهرس البيانات الصحفية التي تنشرها آرت ماركت عبر قسم آرت برايس التابع لها:

serveur.serveur.com/Press_ Release/pressreleaseEN.htm

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اكتشف الفنون الخيميائية وعالم آرت ماركت وقسم آرت برايس التابع لها https://www.artprice.com/video ومقره في متحف أورغن للفن المعاصر الشهير “The Abode of Chaos” (وفقًا للنيويورك تايمز): https://issuu.com/ demeureduchaos/docs/ demeureduchaos-abodeofchaos- opus-ix-1999-2013

· لوبس – متحف المستقبل: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

· www.facebook.com/la.demeure. du.chaos.theabodeofchaos999 ( 4.3 مليون متابع)

· https://vimeo.com/124643720

تواصل مع Artmarket.com وقسم آرت برايس التابع لها – جهة الاتصال: ir@artmarket.com

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