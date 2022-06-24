‫تبدأ شركة هارد روك انترناشيونال شراكة مع مجموعة GEK Terna لإنشاء منتجع وكازينو فاخر في قلب ريفييرا أثينا

أثينا، اليونان، 24 يونيو 2022 / PRNewswire / — عقدت شركة هارد روك إنترناشيونال ومجموعة GEK Terna حدثًا خاصًا في أثينا أمس للإشارة إلى البداية الرسمية لشراكتهما في بناء وتشغيل منتجع متكامل وكازينو، يقع في المنطقة الشهيرة في ريفييرا أثينا، في سياق تطوير “إلينيكون”. سيكون فندق وكازينو هارد روك أثينا، المقرر افتتاحه في عام 2026، وجهة فريدة في أوروبا، تجمع بين فندق فاخر من فئة 5 نجوم، وأرضية ألعاب عالمية، ومساحة ممتازة للاجتماعات والمؤتمرات، ومكان ترفيهي حديث، ومأكولات ومشروبات مشهورة دوليًا، وسبا ومجمع حمام السباحة الفاخر من ® Rock ، ومتنزه تجزئة راقٍ.

سيكون فندق وكازينو هارد روك أثينا وجهة دولية، حيث يقدمان لزائريه مزيجًا مثيرًا من الترفيه والأطعمة والمشروبات وأماكن الإقامة، ويحتضنون مناخ البحر الأبيض المتوسط ويوفرون مساحات خارجية خاصة.

قال جيم ألين، رئيس مجلس إدارة شركة هارد روك إنترناشيونال: “يسعدنا أن نعلن عن الشراكة مع مجموعة GEK Terna وأن نوسع نطاق وصول شركة هارد روك إلى جميع أنحاء العالم في مدينة أثينا العظيمة”. “سيوفر هذا التطور أكثر من 3000 وظيفة لشعب اليونان ونتطلع إلى تقديم علامتنا التجارية الفريدة للترفيه لتوفير تجربة لا مثيل لها للضيوف من جميع الأعمار.”

وقال جورج بيرستريس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة GEK Terna : “سيخلق هذا التطور بقعة سياحية متميزة، من المتوقع أن توفر فرص عمل لآلاف الأشخاص، وتحقق إيرادات كبيرة للقطاع العام، وتضيف قيمة إلى العلامة التجارية اليونانية “. “جنبًا إلى جنب مع هارد روك، نحن نحقق استثمارًا خاصًا بأكثر من مليار يورو، مما يؤكد من جديد ثقتنا في آفاق اليونان وإمكاناتها”.

ويضم هذا المشروع كازينو نابض بالحياة يتكون من 200 طاولة و 2000 آلة ألعاب وبرج يتكون من أكثر من 1000 غرفة وجناح للنزلاء تطل على الواجهة البحرية أو مناظر عبر أثينا إلى البارثينون. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع أعلى تراس على السطح في الهواء الطلق في أثينا مع سطح حمام سباحة على السطح، وبارات، وسبا و Rock ® ولياقة الجسم البدنية.

من المتوقع أن يبدأ بناء المشروع في غضون الأشهر الأولى من عام 2023 ويستمر حوالي 3 سنوات، مع افتتاح فندق وكازينو هارد روك أثينا في عام 2026.

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