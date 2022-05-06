‫تتشارك مؤسسة Triggerise ومؤسسة إلتون جون للإيدز لتوسيع نطاق الرعاية الصحية العقلية للشباب في كينيا

ستجعل الشراكة الجديدة فحوصات وخدمات الصحة العقلية في متناول الآلاف من الشباب في كينيا

نيروبي، كينيا، 5 مايو 2022 / PRNewswire / — Triggerise يسرنا أن نعلن عن شراكة جديدة مع مؤسسة إلتون جون للإيدز لتمكين الشباب في كينيا من السيطرة على صحتهم العقلية والبدنية. وستكفل المنحة البالغة مليون دولار المقدمة من مؤسسة إلتون جون للإيدز توفير جميع العيادات المرتبطة بالمشروع في مومباسا، كينيا، للكشف عن الصحة العقلية وخدماتها، بدءًا من إسداء المشورة الفردية والجماعية إلى الرعاية القائمة على علاج الصدمات النفسية، على مدى السنوات الثلاث المقبلة. سيتم دمج عروض الصحة العقلية الهامة هذه بشكل كامل مع خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الموجودة من قبل Triggerise (SRH) للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا.

كما تضمن الشراكة العلاج الوقائي قبل التعرض ( PREP) ، وخدمات العلاج المضاد للفيروسات الرجعية ( ART ) وهي جزء من عروض Triggerise الراسخة في مومباسا، حيث أن الوصول السلس إلى الصحة الجنسية والإنجابية أمر بالغ الأهمية لهذه الفئة العمرية. وسيعمل برنامج Triggerise ، لأول مرة، عبر شبكة العيادات القائمة التابعة للقطاع الخاص، وسيوسع نطاق تغطيته ليشمل عيادات القطاع العام التي تقدم خدمات فيروس نقص المناعة البشرية، حيث أنه من الضروري دعم الشباب الذين ثبتت إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية طوال رحلة رعايتهم. سيتم تسجيلهم بعد ذلك على منصة Triggerise التي تعمل بالهاتف المحمول، وربطهم بالخدمات المناسبة دون أي تكلفة. وستقوم المنصة بتتبع رحلتهم المتعلقة برعاية فيروس نقص المناعة البشرية دون الكشف عن هويتهم بهدف إبقائهم على العلاج والحصول على الخدمات. وتسمح منصة Triggerise أيضًا بتعليقات الشباب على تجربة الخدمة حتى يمكن إجراء تحسينات لتلبية احتياجات الشباب المتطورة باستمرار.

وقال ريتشارد ماتيكانيا، رئيس العمليات في Triggerise : “يشرفنا أن نشارك في هذه المبادرة الهامة مع مؤسسة إلتون جون للإيدز”. “إن توقيت هذا الاستثمار مثير بشكل خاص، حيث تم التغاضي إلى حد كبير عن عبء الصحة العقلية المتزايد بين الشباب في تنوعهم – لا سيما أولئك الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية. وستسمح لنا شراكتنا بالمساهمة في قاعدة الأدلة بشأن كيفية ضمان حصول الشباب على خدمات الصحة العقلية التي تلبي احتياجاتهم وفقا لشروطهم”.

وقالت آن أسليت، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة إلتون جون للإيدز: “إن مؤسسة إلتون جون للإيدز متحمسة للغاية لإتاحة الفرصة لها للمشاركة مع الفريق المبتكر في Triggerise لتوسيع برنامجها الحالي للشباب ليشمل خدمات لدعم صحتهم العقلية”. “نحن نعلم أن الصحة العقلية والصحة البدنية متلازمتان، وبالتالي من الضروري معالجتها في وقت واحد”.

تقول الدكتورة ليندسي هايدن، التي تقود ملف الشباب في مؤسسة إلتون جون للإيدز: “إن منصة Triggerise التي تركز على الشباب سهلة الاستخدام ولديها القدرة على الوصول إلى الشباب الذين يعانون من نقص في الخدمات، وغالبًا ما يعانون من التمييز ضدهم، والعديد منهم من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية”. “نحن حريصون على تمكينهم من خلال المعلومات والدعم والخدمات التي يحتاجون إليها للعيش حياة صحية شاملة”.

نبذة عن مؤسسة إلتون جون للإيدز:

تأسست مؤسسة إلتون جون للإيدز في عام 1992 وهي واحدة من المنظمات المستقلة الرائدة في مجال الإيدز في العالم. ومهمة المؤسسة بسيطة: إنهاء وباء الإيدز. ومؤسسة إلتون جون للإيدز ملتزمة بالتغلب على وصمة العار والتمييز والإهمال التي تمنعنا من إنهاء الإيدز. وبتعبئة شبكتنا من المؤيدين والشركاء السخيين، نقوم بتمويل الخبراء المحليين في أربع قارات لمواجهة التمييز، ومنع العدوى، وتوفير العلاج، فضلًا عن التأثير على الحكومات لإنهاء الإيدز. www.eltonjohnaidsfoundation. org

نبذة عن Triggerise:

نحن نستخدم الرؤى المستندة إلى البيانات لتعطيل تقديم خدمات الصحة والعافية بشكل إيجابي. من خلال دمج الاقتصاد التكنولوجي والسلوكي، فإننا نحفز الناس على تبني السلوكيات الإيجابية والحفاظ عليها.

دعنا نتواصل من أجل التغيير. اعثر علينا من هنا: www.triggerise.org

للتواصل الإعلامي: ماري بافلو، mary.pavlu@ eltonjohnaidsfoundation.org