‫تدخل شركة Crystal Lagoons إلى فلسطين بمشاريع ™Public Access Lagoons

ميامي، 17 يناير 2023 / PRNewswire / – القيمة المضافة التي تقدمها شركة Crystal Lagoons لا حدود لها. من المقرر أن تدخل شركة الابتكار متعددة الجنسيات السوق الفلسطينية حيث ستوضح سبب جاذبية تكنولوجيتها المستدامة للمدن الواقعة في البيئات القاحلة.

وقعت الشركة للتو اتفاقية ضخمة لتطوير مشاريع Public Access Lagoons ، والمعروفة أيضًا باسم مشاريع التطوير PAL ، في فلسطين. سيتم بناء أول مجمع من سلسلة المجمعات في أريحا، ةهي أقدم مدينة في العالم، حيث ستقدم الشركة عروضًا لا مثيل لها من الترفيه والأنشطة الترفيهية المائية والحياة الشاطئية للسكان المحليين.

تدخل شركة Crystal Lagoons سوق فلسطين من خلال شراكة مع More Fun Palestine ، وهي مجموعة تجارية محلية تعمل على تطوير مشاريع ترفيهية وتعليمية عائلية، تدير العديد من الامتيازات وتعمل مع شركات عامة وخاصة.

سيعطي هذا المشروع الأخير لشركة Crystal Lagoons فرصة أخرى لعرض تقنيتها المستدامة، والتي يمكن أن تستفيد من المياه قليلة الملوحة غير الصالحة للاستخدام في البيئات القاحلة كما فعلت في مصر والإمارات العربية المتحدة والأردن وعمان والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت.

سيكون محور مجمع PAL الجديد عبارة عن بحيرة بلورية تبلغ مساحتها هكتارين وهي مناسبة للسباحة والرياضات المائية وتحيط بها شواطئ رملية بيضاء. المرفق، الذي سيشمل أيضًا مناطق متعددة العائلات، وأنشطة ترفيهية ومسلية، وبنية تحتية تجارية وترفيهية، سيكون مفتوحًا لعامة الناس بمقابل، ومن المتوقع أن يستقبل أكثر من 325000 زائر سنويًا.

قال السيد ألاستير سينكلير، المدير الإقليمي لشركة Crystal Lagoons : “إن توقيع هذا العقد يشكل سابقة في فلسطين ويمثل تغييراً جذرياً في المشهد الترفيهي المحلي. تعمل مشاريع PAL على تحسين نمط حياة الناس بشكل كبير وفي هذه الحالة، ستكون حالة أكثر شهرة. من خلال جلب الجنة الاستوائية بمياهها الفيروزية نخيلها ورمالها البيضاء إلى منطقة غير ساحلية، تثبت شركة Crystal Lagoons مرة أخرى كيف تحسن جودة حياة السكان المحليين،”.

إن نموذج PAL ، الذي أثبت بمرور الوقت أنه مربح للغاية وآمن للمستخدمين، بالإضافة إلى أنه مقاوم للكوفيد والتجارة الإلكترونية، يمثل معظم مشاريع التوسع الجديدة لشركة Crystal Lagoons . حاليًا، تمتلك الشركة متعددة الجنسيات أكثر من 800 مشروع في مراحل مختلفة من التطوير في خمس قارات، بما في ذلك صفقات ضخمة مهمة في الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا وباكستان واليابان والهند وأوقيانوسيا والمدن التاريخية في أوروبا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وغانا ونيجيريا وكولومبيا، إلخ.

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