‫تساعد PowerChina في إعادة تشكيل اقتصاد غانا وسط تحديثات سريعة للبنية التحتية للنقل

في 26 شتنبر/أيلول 2022، تم الانتهاء بنجاح من حفل الانتهاء من بناء/إعادة تأهيل PowerChina للطرق والتقاطعات المختارة في غانا – المرحلة 1 القطعة 7 (طرق ويسترن وكيب كوست بالمدينة الداخلية) بنجاح في كيب كوست. شارك في هذا الحدث محمود بافوميا، نائب رئيس غانا، والسفير الصيني لدى غانا، لو كون، وآلاف الأشخاص من جميع مناحي الحياة.

القطعة 7 هي واحدة من الأربع قطع التي ستبدأ في البناء في المرحلة الأولى. كسياسة مهمة لحكومة غانا الحالية لتطوير بناء الطرق، فإن هذا المشروع له أهمية كبيرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في غانا وكذلك لتعميق العلاقات بين الصين وغانا.

في السابق، تم الانتهاء من أربع قطع من المرحلة الأولى، وتمضي القطع الثلاثة الجارية قيد الإنشاء (قطعة 4 تقاطع PTC تاكورادي، قطعة 6 طرق المدينة الداخلية، قطعة 2 كوماسي طرق المدينة الداخلية) بسلاسة وسيتم الانتهاء منها في الموعد المحدد.

أكد نائب الرئيس بافوميا أن المرحلة الأولى من بناء/إعادة تأهيل الطرق والتقاطعات المختارة في غانا تشمل بناء وإعادة تأهيل أكثر من 400 كيلومتر من الطرق السريعة ذات المسارين في جميع أنحاء البلاد واثنين من التقاطعات الجديدة، مما يشكل الكثير من التجديد في غانا (القطعة 3 هي أول تقاطع في شمال غانا، والقطعة 4 هي أول تقاطع في مدينة تاكورادي)، مما يحول الحلم الطويل الأمد للشعب الغاني إلى حقيقة. سيؤدي هذا المشروع إلى تحسين ظروف المرور بشكل كبير في المناطق الرئيسية في غانا، وتخفيف ضغط المرور وتحسين ظروف السفر ونوعية الحياة لسكان المجال الحضري وتعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية.

يُذكر أن بناء/إعادة تأهيل طرق وتقاطعات PowerChina المختارة في غانا يعمل بنشاط على تعزيز تدريب المواهب المحلية وخلق فرص عمل محلية. بالإضافة إلى التجنيد النشط لموظفي الإدارة الفنيين والتقنيين الغانيين وتنميتهم، فإنه يهتم أيضًا بالتعاون مع المجتمعات المحلية، ويقوم بتوظيف العمالة والتدريب الفني وفقًا للظروف المحلية، ويزرع العديد من الخبراء التقنيين. في عملية البناء اللاحقة، سيكون المشروع بمثابة “جسر صداقة” بين الصين وغانا، وسيكتسب مصداقية لتنمية الشركة طويلة الأجل والمستقرة في غانا.