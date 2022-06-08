‫تسمية شركة ManpowerGroup Talent Solutions بالمؤدي النجم والقائد العالمي في عملية التوظيف بالاستعانة بمصادر خارجية من قبل Everest Group

معترف به في نطاق وعمق عروض الخدمة العالمية والتقدم في ذكاء الأعمال

ميلووكي، 8 يونيو 2022 / PRNewswire ManpowerGroup Talent Solutions (NYSE: MAN) — رائدًا عالميًا في الاستعانة بمصادر خارجية لعملية التوظيف ( RPO ) للسنة الثانية عشرة في تقييم Everest Group PEAK Matrix ® ولقائمة مختارة من النجوم العالمية – أفضل مزودي RPO على أساس الحركة على أساس السنة تلو الأخرى على مصفوفة القمة. كما تم تسمية شركة Talent Solutions كشركة رائدة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ( EMEA ).

هذا العام، أدركت مجموعة إيفرست اتساع وعمق العرض العالمي لحلول المواهب، مشيرة إلى أدائها القوي ووجودها المتنوع في جميع المناطق الجغرافية الرئيسية إلى جانب استمرار الاستثمارات في حلول القوى العاملة القابلة للتطوير و IntelliReach ، بوابة بيانات الخدمة الذاتية والتحليلات.

“الآن أكثر من أي وقت مضى، تحتاج الشركات إلى حلول متطورة لإدارة المواهب وذكاء الأعمال لمصادر استراتيجيات المواهب العالمية وإدارتها وإثباتها في المستقبل”، قال ستيفانو سكابيو قائد العلامة التجارية العالمية لحلول المواهب. “مع نقص المواهب العالمية غير المسبوق الذي لا يظهر أي علامات على التراجع، تساعد حلول المواهب وكالات الاستقدام على العمل بشكل أسرع وأكثر فعالية في بيئة لا يمكن التنبؤ بها.”

“يواجه أصحاب العمل في جميع أنحاء العالم تحديات لم يسبق لها مثيل. وقال مارسيلين بيجر، زعيم العلامة التجارية العالمية لحلول المواهب، إنه لشرف لي أن يتم الاعتراف به عالميًا وكذلك أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا – في خضم هذا المناخ الجيوسياسي والاقتصادي الصعب”. “في العام الماضي، تمكنا من تسريع المشاركة مع مجموعة أوسع من الصناعات وتوسيع دعمنا لمجموعة واسعة من الشركات في سعيها لإشراك المواهب التي تحتاجها.”

تتعرف مجموعة إيفرست على حلول المواهب للحصول على قدرة استشارية قوية، وخبرة في خدمة مجموعة واسعة من المشترين من جميع الأحجام، والاستثمارات المستمرة في مجموعة التكنولوجيا الخاصة بها. ويشمل ذلك حل التوظيف السريع الآلي و IntelliReach .

قال أنيرودا كولكارني، مدير الممارسة في مجموعة إيفرست:”مكّنت البصمة العالمية لحلول المواهب والمعرفة القوية بالمجال وقدرات التكنولوجيا والتحليلات الشاملة من إنشاء محفظة واسعة النطاق لـ RPO “. “ساعدت استثماراتها المستمرة والمركزة في تحسين تكنولوجيتها وتحليلاتها وعروضها الاستشارية والاستشارية على وضعها كقائد ومؤدي نجوم في خدمات استعانة مجموعة إيفرست بمصادر خارجية ( RPO ) في Service PEAK Matrix® 2022 – Global. وكقائد في خدمات استعانة مجموعة إيفرست بمصادر خارجية ( (RPO ، بلغ PEAK Matrix® 2022 – أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.”

مصفوفة قمة مجموعة إيفرست هي إطار تقييم شامل يستند إلى تقييم لقدرات التسليم المقاسة عبر سبعة أبعاد – تبني السوق، مزيج المحفظة، القيمة المقدمة، الرؤية والاستراتيجية، نطاق الخدمات المقدمة، الابتكار والاستثمار، وبصمة التسليم.

لمزيد من المعلومات حول ManpowerGroup Talent Solutions ، قم بزيارة: www.talentsolutions. manpowergroup.com

نبذة عن MANPOWERGROUP

مجموعة القوى العاملة ( (NYSE: MAN ، الشركة الرائدة في مجال حلول القوى العاملة العالمية، تساعد المنظمات على التحول في عالم العمل سريع التغير من خلال الاستعانة بالمصادر وتقييم وتطوير وإدارة المواهب التي تمكنها من الفوز. نحن نطور حلولًا مبتكرة لمئات الآلاف من المنظمات كل عام، مما يوفر لهم المواهب الماهرة مع توفير فرص عمل هادفة ومستدامة لملايين الأشخاص عبر مجموعة واسعة من الصناعات والمهارات. تخلق مجموعة العلامات التجارية الخبيرة لدينا – القوى العاملة والخبرة وحلول المواهب – قيمة كبيرة للمرشحين والعملاء في أكثر من 75 دولة وإقليمًا وقد فعلت ذلك لأكثر من 70 عامًا. نحن معترف بنا باستمرار لتنوعنا – كأفضل مكان للعمل للمرأة والإدماج والمساواة والإعاقة وفي عام 2022، تم اختيار ManpowerGroup واحدة من أكثر الشركات أخلاقية في العالم للعام الثالث عشر – وكلها تؤكد موقعنا كعلامة تجارية مفضلة للمواهب المطلوبة.

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