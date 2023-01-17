‫تطلق شركة Volt Active Data منتجًا جديدًا للاستفادة من تدفق البيانات

بيدفورد، ماساتشوستس, 17 يناير / كانون الثاني 2023/PRNewswire/ — أعلنت شركة Volt Active Data، وهي منصة البيانات الدقيقة الوحيدة التي تم تصميمها لدعم التطبيقات التي تتطلب السرعة والحجم والاتساق، اليوم عن إطلاق Active Streaming Decisions [Active(SD)] ، وهو محرك صنع القرار فائق السرعة الذي سيسمح للشركات بتطبيق قوة Volt Active Data Platform على المشكلات التي لا يمكن حلها عن طريق منتجات نظام Kafka الأخرى.

قال ديفيد فلاور الرئيس التنفيذي لشركة Volt : “هذه فرصة هائلة للشركات لتتمكن أخيرًا من اتخاذ قرارات ذكية بسهولة بناءً على تدفقات بيانات Kafka ، وبالتالي الاستفادة بشكل كامل من الكم الهائل من البيانات القيمة التي يرسلها Kafka إلى الأنظمة”.

من خلال تأسيسها على بنية Volt Active Data التي تم اختبارها بالفعل والتي أثبتت جدارتها، تستوعب Active (SD) بيانات الأحداث مباشرةً من موضوعات Kafka أثناء إنشاء البيانات ومكان إنشائها، وتستفيد من قوة التعلم الآلي والتحليلات المتقدمة للكشف عن الرؤى ولاتخاذ قرارات فورية وحاسمة للمهمة، والتي يتم إرسالها بعد ذلك مرة أخرى إلى Kafka بحيث يمكن اتخاذ إجراء بينما لا تزال البيانات (والإجراء الناتج) مهمة.

قال فلاور: “المفتاح هو أن Active (SD) يسمح للشركات بالاستفادة بشكل كامل وبتكلفة معقولة من سرعة البيانات والنطاق الذي يتيحه Kafka ، وهذه ميزة كبيرة”. “يمكن للقرارات الناتجة، التي يتم اتخاذها في أجزاء من الثانية المكونة من رقم واحد، أن تفتح فرصًا لتحقيق الدخل في الوقت الحالي، أو تمنع خسارة الإيرادات من الاحتيال أو التطفل، أو تقلل من تآكل الإيرادات التشغيلية.”

بينما هناك العديد من الخيارات لاستهلاك البيانات من Kafka لمزيد من المعالجة النهائية، مثل التحميل في بحيرة بيانات أو مستودع للمعالجة وإعداد التقارير في وضع عدم الاتصال، فإن Active (SD) هو المنتج الوحيد المصمم خصيصًا لتسهيل اتخاذ القرارات أثناء الحدث وأثناء البث في أقل من 10 مللي ثانية لدفع الإجراءات في الوقت الفعلي بشكل استباقي، مما يجعله أسرع مسار من الحدث إلى الإجراء للتطبيقات التي تعمل بنظام Kafka .

نبذة عن منصة Volt Active Data

تمكّن منصة Volt Active Data الشركات من الاستفادة من القيمة الكاملة لبياناتها وتطبيقاتها من خلال جعلها ممكنة على نطاق واسع دون التأثير على السرعة أو الدقة أو الاتساق. استنادًا إلى تكديس مبسط وطبقة ) من الاستيعاب إلى الإجراء ( يمكنها تنفيذ قرارات في أقل من 10 مللي ثانية، يمنح أساس Volt الفريد والدقيق المؤسسات القدرة على زيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد من استثماراتها في شبكات 5G و IoT و AI / ML وغيرها من الاستثمارات، وضمان وقت تشغيل دائم، ومنع الاحتيال والتطفل، وتقديم مشاركة العملاء الشخصية للغاية، وتوفير التكاليف التشغيلية.