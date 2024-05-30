‫تعاون بين إكس ترانسفر وتيراباي لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمية عن طريق حلول الدفع المحسنة عبر الحدود

منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة – Media OutReach Newswire – 30 مايو 2024 – يسر إكس ترانسفر، منصة الدفع التجاري عبر الحدود الرائدة عالميًا والصينية الأولى بين الشركات، أن تعلن عن شراكة استراتيجية مع تيراباي، الشركة العالمية الرائدة في نقل الأموال. ويهدف هذا التحالف الجديد إلى إحداث ثورة في حلول الدفع للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في التجارة الدولية، وتزويدها بحلول مدفوعات عبر الحدود آمنة ومتوافقة وسريعة وفعالة من حيث التكلفة وحلول تحصيل الأموال.

من خلال هذه الشراكة، ستتمكن إكس ترانسفر من الاستفادة من البنية التحتية للمدفوعات العالمية لشركة تيراباي لتعزيز عروض خدماتها، وتمكين عملائها من تنفيذ المدفوعات المحلية على نطاق عالمي، وتسوية المدفوعات بالعملات المحلية عبر 136 دولة ومنطقة، بما في ذلك الأسواق الناشئة مثل أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا. وستكون هذه الشراكة مفيدة في تعزيز التجارة عبر الحدود مع توسيع نطاق طرق الدفع المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير.

وقال فيولا شياو، الرئيس التنفيذي المحلي لسنغافورة في إكس ترانسفر: “تعد هذه الشراكة إنجازًا مهمًا بالنسبة لشركة إكس ترانسفر، لأنها تعزز بشكل كبير قدرات الدفع العالمية لديها. وبالاستفادة من شبكة المدفوعات العالمية الواسعة لشركة تيراباي، حققت شركة إكس ترانسفر وفورات كبيرة في التكاليف وسرعت وقت دخولنا إلى السوق، مما يلغي الحاجة إلى جهود إعادة البناء المحلية. ويجسد هذا التعاون التزامنا بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في توسعها العالمي وتعزيز قدرتها التنافسية العالمية من خلال حلول الدفع التجارية المبتكرة”.

أعرب سوكيش ماليا، نائب الرئيس لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة تيراباي، عن حماسه قائلاً: “يسعدنا أن نتشارك مع شركة إكس ترانسفر لتعزيز حلول الدفع عبر الحدود للشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم. تؤكد هذه الشراكة التزامنا بتقديم حلول مالية مبتكرة وموثوقة تعزز الكفاءة والشمولية. ونهدف معًا إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأدوات التي تحتاجها لتحقيق النجاح في السوق العالمية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاتصال في الأسواق الناشئة.

وتتوافق هذه الشراكة مع أهداف تيراباي المتمثلة في دفع حدود الشركات العالمية وتعزيز الشمول المالي، خاصة في الأسواق التي يتعذر الوصول إليها. وبالتعاون مع شركة إكس ترانسفر، تعمل تيراباي على تعزيز مكانتها كمساهم أساسي في صناعة المدفوعات العالمية، مما يعزز قدرتها على خدمة مجموعة متنوعة من العملاء في مختلف المناطق.

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