‫تعلن Innodisk عن إستراتيجية الذكاء الاصطناعي مع الشركاء الرئيسيين لتمكين العمليات الذكية

تايبي، 25 غشت/آب 2022 / PRNewswire / — أعلنت Innodisk ، الشركة العالمية الرائدة في مجال التخزين الصناعي والأجهزة الطرفية المدمجة، رسمياً عن استراتيجية التطوير الجديدة لمجموعة Innodisk التي تركز على سوق الذكاء الاصطناعي، كما أطلقت حل “ Innodisk AI ” في مؤتمر صحفي في تايبي بِتايوان. جمعت Innodisk أكثر من 1000 حالة ناجحة في جميع أنحاء العالم منذ توسع الأعمال إلى الذكاء الاصطناعي للأشياء ( AIoT ) في عام 2017. ستواصل Innodisk في السنوات القادمة توسيع تحالفها للنظام البيئي، وتوسيع نطاق تركيزها على تطوير الذكاء الاصطناعي مع الشركات التابعة، بالإضافة إلى شركائها Intel و NVIDIA و Microsoft و ASUS IoT .

وفقًا لأبحاث السوق، من المتوقع أن يصل سوق الذكاء الاصطناعي العالمي إلى 500 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، ومن المتوقع أن يزداد الطلب على قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي بمقدار عشرة أضعاف قبل عام 2025. مع تطور الذكاء الاصطناعي تدريجياً إلى بنية تحتية حاسمة للنمو وصنع القرار، سيصبح محور تركيز رئيسي لتطوير التكنولوجيا العالمية في المستقبل.

تتوسع Innodisk الآن بقوة في سوق Edge AI بثلاث نقاط قوة أساسية: التكامل المطلق ورؤية التطبيق وتمكين الذكاء الاصطناعي. ستكون نقاط القوة هذه بمثابة الأسس الأساسية لدفع Innodisk إلى الأمام في مجال الذكاء الاصطناعي.

التكامل المطلق

في المؤتمر الصحفي، اقترحت Innodisk بنية شاملة للذكاء الاصطناعي، تجمع بين تدفق البيانات من السحابة إلى الحافة، ودمج تقنيات البرامج والأجهزة مع منصات غير متجانسة لدفع ابتكار ذكاء الصناعة.

معرفة معمقة للتطبيق

في السنوات الأخيرة، قادت Innodisk أكثر من 1000 مشروع تطبيقات ذكي. إن فهم الشركة المتعمق لاتجاهات الصناعة العالمية واحتياجات تطبيقات المستخدم النهائي هو أكبر ميزة لها في مواجهة تحديات السوق.

وأشار جوني وو، مدير قسم التطبيقات الطرفية الذكية في Innodisk ، إلى أن “تطوير الذكاء الاصطناعي كله مستمد من متطلبات التطبيق للمستخدم النهائي. عندما يستدعي التطبيق ذلك، من الضروري جمع البيانات عالية السرعة والفعالة وتخزينها واستخدامها. القيام بذلك يضع أساسًا مهمًا للذكاء الاصطناعي. في نهاية المطاف، فإن الطريق إلى مزيد من التحليل واستنتاج كميات هائلة من البيانات لتحقيق تطبيقات ذكاء اصطناعي ذكية حقًا يعتمد على دعم تكنولوجيا الحوسبة “.

تمكين الذكاء الاصطناعي

لطالما كان أساس تقنيات Innodisk هو البيانات. من أجل توفير إطار تقني شامل في جمع البيانات ونقلها والحوسبة والتخزين والتعلم، تعمل الشركة باستمرار على تمكين المنتجات باستخدام الذكاء الاصطناعي. استمر العمل في تقديم منتجات رائدة مثل InnoAGE و InnoOSR و InnoBTS .

أقامت Innodisk الآن، المزيد من التحالفات مع الشركات المصنعة الدولية مثل ASUS IoT و Microsoft و Intel و NVIDIA لتوسيع التعاون التقني، ودمج العديد من المنصات غير المتجانسة وتقنيات الحوسبة بالذكاء الاصطناعي، وإنشاء حل Innodisk AI الجديد. بفضل بنية الذكاء الاصطناعي المبتكرة، والإدارة المتكاملة عن بُعد، والدعم من بائعي البرامج الخارجيين ( (ISV ، ومنصات تشغيل أنظمة التشغيل، وحلول الأجهزة والبرمجيات من Innodisk ، يمكن للعملاء دمج حلول الذكاء الاصطناعي بسرعة وفعالية.

قال رئيس مجلس إدارة Innodisk ، راندي شين: “إن Innodisk AI لا يوفر فقط المزيد من الإمكانيات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المستقبلية، بل إنه يسرع أيضًا من تنفيذ التطبيقات الذكية في الأسواق الرأسية. سنعمل بنشاط على إنشاء حلول الذكاء الاصطناعي لتطبيقات مثل المدينة الذكية والتجزئة الذكية والأتمتة الصناعية الذكية والطبية الذكية. “

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