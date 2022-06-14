‫ تعلن PANGU، وكالة The Sandbox للمتافرس عن طرح الرمز عير القابل للاسترداد NFT الحصري في 14 يونيو/حزيران

هونج كونج، 14 يونيو/حزيران 2022 / PRNewswire / — أعلن PANGU التابع لِـ Kenal المزود الرائد لحلول تطوير الميتافرس في آسيا ووكالة الميتافرس المعينة رسميًا لـ Sandbox ، اليوم أنهما سيطرحان الرمز غير القابل للاستبدال (المشار إليه أسفله بِـ ‘ NFT’) “PANGU ECOLAND ” اعتبارًا من 14 يونيو/حزيران. سيتمكن عشاق NFT من تصفح 30 أصلًا عالي الجودة من تجربة PANGU ECOLAND التي ستكون متاحة حصريًا على The Sandbox .

PANGU وتوسيع نطاقها

بصرف النظر عن كونها وكالة الميتافرس الرسمية لـ Sandbox ، توفر PANGU التخطيط الإستراتيجي المركزي للميتافرس وتطوير الأعمال وحلول التسويق والرموز غير القابل للاستبدال والتجارة والألعاب وإنشاء الخبرات الاجتماعية. يتوسع نطاق وصول الشركة أيضًا ليشمل الاستدامة البيئية والمشاركة الاجتماعية والتعليم والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية من خلال التفاعلات ذات الطابع الخاص وإنشاء الأصول.

طرح الرمز غير القابل للاستبدال NFT الحصري من PANGU ECOLAND

إعلان اليوم عن طرح الرمز غير القابل للاستبدال من PANGU ECOLAND ، الذي يتماشى مع إيمان الشركة المعلن بالاستدامة البيئية ووعيها البيئي المسمى بالأرض البيئية في Sandbox الميتافرس. سيتم طرح أول رمز غير قابل للاستقبال لِـ PANGU ECOLAND في 14 يونيو/حزيران مع 30 أصلًا عالي الجودة من تجربة PANGU ECOLAND المتوفرة حصريًا على The Sandbox .

ستعلن PANGU أيضًا عن المزيد من الرموز غير القابلة للاسترداد والتوسع الإضافي في تجربة PANGU ECOLAND لهواة جمع NFT الذين يتطلعون إليها في المستقبل القريب.

نبذة عن مجموعة Kenal و PANGU

PANGU من Kenal هو فرع وكالة الويب3.0/الميتافرس التابع لمجموعة Kenal ، وهي وكالة إبداعية شاملة تقدم حلول تسويق شاملة منذ عام 2008.

PANGU التابع لِـ Kenal هو الفرع الجديد الذي يوفر حلًا شاملاً لمنصة الويب 3.0 والميتافرس. ينمو فرع PANGU بوتيرة متسارعة، وقد تم الاعتراف به بالفعل على أنه وكالة ميتافرس للعبة Sandbox ، حيث تقدم خدمات من التخطيط وإنشاء وصياغة تجربة فريدة وأصول رقمية لعملائنا.

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