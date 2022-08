‫تعلن Squared Holding SA عن تعيين رئيس جديد للمجموعة

أما ديرك فان دايلي فقد أضاف قائلًا: “يشرّفني أن أتولّى هذا الدور في مثل هذه الأوقات الصعبة التي نمرّ بها في العالم. فالطريق نحو الصيرفة الجديدة فيها تحدّيات كثيرة لا سيما أن Squared Financial تتوسع جغرافيًا، بخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الناشئة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. سأعمل جنبًا إلى جنب مع الفريق، وسنركّز معًا على حوكمة الشركات وخبرات الاستثمار لجذب المزيد من التمويل، ما يثبّت مكانة Squared Financial كشركة استثمار المستقبل.”

وقد علّق السيد فيليب غانم، مؤسس مجموعة Squared Financial ، قائلًا: “إن تاريخ ديرك الطويل في القيادة، إلى جانب خبرته في حوكمة الشركات على مدى السنوات العشر الماضية، يجعله الشخص المناسب لهذا الدور. معًا سنكمل توسيع نطاق أعمالنا في حين تتوسع مجموعة Squared Financial بشكل متزايد حول العالم. فنحن نهدف إلى دخول المزيد من الأسواق والنطاقات القانونية، وإلى جذب المزيد من المساهمين، وزيادة قاعدة عملائنا ومنتجاتنا، ما يتطلب حوكمة أقوى للشركات.”

