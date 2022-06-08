‫تقارير ميامي الدولية نتائج التداول للموجودات مايو 2022؛ البورصات المتعددة تعيين أرقام قياسية  في الحجم جديدة

برينستون، نيو جيرسي، 8 يونيو 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة Miami International Holdings, Inc. (MIH) اليوم عن نتائج التداول التجاري للشركات التابعة لها في الولايات المتحدة خلال شهر مايو 2022 – والشركات التابعة لها هي MIAX® و MIAX Pearl® و MIAX Emerald® (ويشار إليهم مجتمعين باسم MIAX Exchange Group ™)، وبورصة مينيابوليس للحبوب ( MGEX ™).

أبرز نقاط حجم التداول في مايو 2022

بلغ إجمالي حصة الولايات المتحدة في سوق الخيارات متعددة القوائم لمجموعة بورصة مياكس 13.8%، بانخفاض 94 نقطة أساس على أساس سنوي ( YOY ) ويمثل انخفاضًا بنسبة 6.4%. تم تنفيذ إجمالي 110.3 مليون عقد خيارات متعددة القوائم على مجموعة MIAX Exchange Group ، مما يمثل زيادة بنسبة 10.6% سنويًا ومتوسط حجم يومي قدره 5,250,319 عقدًا. كما حقق الحجم الإجمالي منذ بداية العام وحتى تاريخه رقمًا قياسيًا بلغ عدد 560.9 عقدًا، بزيادة قدرها 8.2% عن نفس الفترة من عام 2021.

أبلغت MIAX Options عن حجم قياسي للعقد السنوي يبلغ 230.3 مليون عقد، بزيادة 22.3% عن نفس الفترة من عام 2021، مع وصول الحجم إلى 47.7 مليون عقد، بزيادة 11.2% عن العام السابق. سجلت MIAX Emerald رقمًا قياسيًا في حجم العقود على مدار العام بلغ 148.7 مليون عقد، بزيادة 10.2% عن نفس الفترة من عام 2021، مع إجمالي حجم العقود البالغ 26.0 مليون عقد، بزيادة 35.1% على أساس سنوي. أبلغت MIAX Pearl عن حجم YTD قدره 181.8 مليون عقد، بانخفاض 6.7% عن نفس الفترة من عام 2021، مع إجمالي حجم 36.5 مليون عقد، بانخفاض 2.7% على أساس سنوي.

في الأسهم الأمريكية، أبلغت MIAX Pearl Equities ™ عن حجم شهري قدره 2.8 مليار سهم يمثل زيادة بنسبة 391.4% سنويًا وحصة سوقية قدرها 1.0%. بلغ إجمالي حجم YTD رقما قياسيا قدره 12.9 مليار سهم، بزيادة قدرها 418.2% عن نفس الفترة من عام 2021.

أبلغت MGEX ، وهي سوق عقود محددة ( DCM ) ومنظمة مقاصة المشتقات (DCO) ، عن حجم تداول قدره 263,158 عقدًا، بزيادة 0.8% سنويًا. وسجل الحجم الإجمالي منذ بداية العام وحتى تاريخه رقمًا قياسيًا بلغ 1,439,543 عقدًا، بزيادة قدرها 5.0% عن نفس الفترة من عام 2021.

بلغ إجمالي حجم العقود الآجلة لـ Spikes ® 41,289 عقدًا، بانخفاض 16.7% عن إجمالي العقود البالغ 49,593 عقدًا في أبريل 2022 ويمثل سلفة قدرها 1,966 عقدًا.

وتحتوي الجداول التالية على تفاصيل حجم تداول مجموعة MIAX Exchange Group وبورصة مينيابوليس للحبوب.

حجم تداول الخيارات متعددة الإدراج لمجموعة MIAX Exchange Group، في الشهر الحالي مقارنة منذ بداية السنة حتى الآن عقود الخيارات متعددة الإدراج مايو-22 مايو-21 نسبة التغيير المئوية أبريل 2022 نسبة التغيير المئوية مايو-22 مايو-21 نسبة التغيير المئوية أيام التداول 21 20 20 103 102 صناعة خيارات الأسهم الأميركية 800,674,708 677,836,592 18.1% 731,405,971 9.5% 4,013,737,500 3,795,275,392 5.8% مجموعة مياكس إكستشينج ( MIAX Exchange Group ) 110,256,695 99,698,170 10.6% 102,971,031 7.1% 560,854,464 518,330,920 8.2% مياكس أوبشنز ( MIAX Options ) 47,678,592 42,859,476 11.2% 41,389,318 15.2% 230,340,929 188,409,968 22.3% مياكس بيرل ( MIAX Pearl ) 36,530,553 37,559,901 -2.7% 33,550,979 8.9% 181,841,635 194,952,431 -6.7% مياكس إيميرالد ( MIAX Emerald ) 26,047,550 19,278,793 35.1% 28,030,734 -7.1% 148,671,900 134,968,521 10.2% متوسط الحجم اليومي للخيارات متعددة الإدراج مايو-22 مايو-21 نسبة التغيير المئوية أبريل 2022 نسبة التغيير المئوية مايو-22 مايو-21 نسبة التغيير المئوية صناعة خيارات الأسهم الأميركية 38,127,367 33,891,830 12.5% 36,570,299 4.3% 38,968,325 37,208,582 4.7% مجموعة مياكس إكستشينج ( MIAX Exchange Group ) 5,250,319 4,984,909 5.3% 5,148,552 2.0% 5,445,189 5,081,676 7.2% مياكس أوبشنز ( MIAX Options ) 2,270,409 2,142,974 5.9% 2,069,466 9.7% 2,236,320 1,847,157 21.1% مياكس بيرل ( MIAX Pearl ) 1,739,550 1,877,995 -7.4% 1,677,549 3.7% 1,765,453 1,911,298 -7.6% مياكس إيميرالد ( MIAX Emerald ) 1,240,360 963,940 28.7% 1,401,537 -11.5% 1,443,417 1,323,221 9.1% الحصة السوقية للخيارات متعددة الإدراج لـ MIAX Exchange Group ، في الشهر الحالي مقارنة منذ بداية السنة حتى الآن الحصة السوقية للخيارات متعددة الإدراج مايو-22 مايو-21 نسبة التغيير المئوية أبريل 2022 نسبة التغيير المئوية مايو-22 مايو-21 نسبة التغيير المئوية مجموعة مياكس إكستشينج ( MIAX Exchange Group ) 13.77% 14.71% -6.4% 14.08% -2.2% 13.97% 13.66% 2.3% مياكس أوبشنز ( MIAX Options ) 5.95% 6.32% -5.8% 5.66% 5.2% 5.74% 4.96% 15.6% مياكس بيرل ( MIAX Pearl ) 4.56% 5.54% -17.7% 4.59% -0.5% 4.53% 5.14% -11.8% مياكس إيميرالد ( MIAX Emerald ) 3.25% 2.84% 14.4% 3.83% -15.1% 3.70% 3.56% 4.2% حجم تداول الأسهم لـ MIAX Pearl Equities ، في الشهر الحالي مقارنة منذ بداية السنة حتى الآن عدد الأسهم (بالملايين) مايو-22 مايو-21 نسبة التغيير المئوية أبريل 2022 نسبة التغيير المئوية مايو-22 مايو-21 نسبة التغيير المئوية أيام التداول 21 20 20 103 102 صناعة الأسهم الأميركية 277,389 210,552 31.7% 234,961 18.1% 1,310,930 1,312,151 -0.1% حجم تداول MIAX Pearl 2,778 565 391.4% 2,539 9.4% 12,893 2,488 418.2% متوسط الحجم اليومي لتداولات MIAX Pearl 132 28 368.0% 127 4.2% 125 24 413.1% الحصة السوقية لـ MIAX Pearl 1.00% 0.27% 273.0% 1.08% -7.3% 0.98% 0.19% 418.6% حجم تداول العقود الآجلة والخيارات لـ بورصة مينيابوليس للحبوب، في الشهر الحالي مقارنة منذ بداية السنة حتى الآن عقود آجلة وخيارات مايو-22 مايو-21 نسبة التغيير المئوية أبريل 2022 نسبة التغيير المئوية مايو-22 مايو-21 نسبة التغيير المئوية أيام التداول 21 20 20 103 102 حجم التداول لبورصة مينيابوليس للحبوب الآجلة 263,158 261,078 0.8% 245,294 7.3% 1,439,543 1,371,447 5.0% متوسط الحجم اليومي لتداول بورصة مينيابوليس للحبوب 12,531 13,054 -4.0% 12,265 2.2% 13,976 13,446 3.9%

نُبذة عن شركة مياكس

تمتلك شركة Miami International Holdings, Inc . الشركة الأم القابضة لشركة MIAX ، شركة Miami International Securities Exchange, LLC بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية ( MIAX ‎ ®‎ ‎ )، وشركة MIAX PEARL, LLC ‎‎ مياكس بيرل ( MIAX Pearl® )، وشركة MIAX Emerald, LLC مياكس ايميرالد ( ‎‎‎ MIAX Emerald ® )، وشركة Minneapolis Grain Exchange, LLC بورصة مينيابوليس للحبوب ( MGEX ™)، وبورصة برمودا ( BSX ™).

وتُعد MIAX ، و MIAX Pearl ، و MIAX Emerald بورصات أوراق مالية وطنية مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ( SEC ) التي تستفيد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الشركة من أجل توفير تداول للخيارات المدرجة في الولايات المتحدة لشركاتها الأعضاء. وتعمل MIAX كمكان تداول حصري لخيارات التسوية النقدية على SPIKES® Volatility Index (رمز التداول: SPIKE) ، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في SPDR® S&P 500® ETF (SPY). وتسهل MIAX Pearl ، بالإضافة إلى الخيارات، تداول للأسهم النقدية من خلال MIAX Pearl Equities ™.

وتُعد بورصة مينيابوليس للحبوب بورصة مسجلة في لجنة تداول السلع الآجلة ( CFTC ) وهي عبارة عن بورصة منتجات للعقود الآجلة للأوراق المالية المسجلة بالإشعار في لجنة الأوراق المالية والبورصات. ويُعد مؤشر بورصة مينيابوليس للحبوب بمثابة السوق الحصري لمجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك قمح الربيع الأحمر الصلب والعقود الآجلة لـ SPIKES ، والعقود الآجلة على العقارات التجارية لـ BRIXX ™، والعقود الآجلة لـ TAX . وتُعد بورصة مبنيابوليس للحبوب أيضًا سوق DCM ومنظمة DCO تابعة للجنة تداول السلع الآجلة، وتوفر سوقًا لـ DCM ومنظمة DCO وخدمات السوق النقدي في مجموعة من فئات الأصول.

وتُعد بورصة برمودا سوق أوراق مالية دولية رائدة تنظمها هيئة النقد في برمودا ( BMA ) وهي متخصصة في إدراج وتداول أدوات أسواق رأس المال مثل الأسهم، وقضايا الديون، والصناديق، وصناديق التحوط، والضمانات المشتقة، والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين. كما أنها عضو كامل العضوية في الاتحاد العالمي للبورصات وعضو منتسب في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، كما أن بورصة برمودا معترف بها عالميًا، بما في ذلك من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وتقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برينستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب ميامي، فلوريدا، مينيابوليس، مينيسوتا، وهاملتون، وبرمودا.

لمعرفة المزيد عن MIAX يرجى زيارة www.MIAXOptions.com .

لمعرفة المزيد عن بورصة مينيابوليس للحبوب يرجى زيارة www.mgex.com .

لمعرفة المزيد عن بورصة برمودا يرجى زيارة www.bsx.com .

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings, Inc (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، “للشركة”)، ولا يشكل عرضًا، أو التماسًا، أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. وقد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “مستقبل”، “خطة” أو “مخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “يُتوقع”، “مسودة”، “في نهاية المطاف” أو “المتوقعة”. ويُعد هذا تحذير لك من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج، المستقبلية اختلافا جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

وتظل جميع العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث (بما في ذلك الشعارات والأيقونات) المشار إليها من قبل الشركة مملوكة لأصحابها المعنيين. وإذا لم يُحدد ذلك على هذا النحو، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة، أو رعاية، أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. كما أن أي إشارات من قبل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالغير هي لتحديد سلع و/أو خدمات غير المقابلة، وتعتبر استخدامًا عادلًا رمزيًا بموجب قانون العلامات التجارية.

للتواصل الإعلامي:

آندي نيبو، نائب الرئيس الأول، ومسؤول الاتصالات

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