‫تمثل أوفي ofi علامة بارزة في مجال منتجات الألبان من خلال زيادة القدرة التصنيعية لتلبية احتياجات العملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا

سنغافورة – 16 أكتوبر 2023 – توسيع مرافق المنشأة وتعزيز قدرات مركز التميز للمكونات في ماليزيا; مختبرات فئة جديدة مزودة بأحدث معدات البحث والتطوير لتمكين فرق الإنتاج من تحسين وتطوير حلول الأطعمة والمشروبات القابلة للتعديل والمصممة خصيصًا لتلبية المتطلبات المحلية; تعرض شركة أوفي ofi منتجات جديدة وعروض ابتكارية في معرض جلفود للتصنيع بدبي، مدعوماً بالتوسع في ماليزيا ومصنع جديد لإنتاج الألبان في نيوزيلندا.

قامت شركة أوفي ofi، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المكونات الطبيعية للأغذية والمشروبات، بزيادة بصمتها في تصنيع المكونات من خلال إضافة قدرة كبيرة إلى منشأة إنتاج الألبان التابعة لها في جوهور، ماليزيا. من خلال تشغيل مجفف جديد لمسحوق الحليب ونظام إنتاج تدفق الجاذبية، تركز أوفي ofi على خدمة العملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

وعلق سانديب جاين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقسم الألبان في أوفي ofi قائلاً: “يستمر الطلب على مكونات الألبان الوظيفية الغنية بالتغذية في النمو بوتيرة سريعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، وهذه الإمكانات الجديدة تمكننا من المشاركة في إنتاج منتجات تركز على الصحة والذوق والراحة. ومع وضع سلامة الأغذية والتميز التشغيلي في صميم تصميم المصنع، فإننا نضمن جودة المنتج واستقراره. ويسعدنا أن نقدم الآن للعملاء في المنطقة المزيد من الفرص المثيرة التي يقودها الابتكار.”

ستعمل التحسينات التي تم إدخالها على قدرات منشأة المعالجة في جوهور على تعزيز حجم إنتاج مكونات الألبان الوظيفية ومسحوق الحليب كامل الدسم الذي يتم تصنيعه سنويًا، مما يتيح بدوره لعملاء أوفي ofi صياغة تطبيقات مبتكرة على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، يضم مركز التميز المتكامل لمكونات الألبان (“IEC”) الموسع مساحات مختبرية جديدة مزودة بأحدث معدات البحث والتطوير المخصصة لدعم العملاء الذين يبحثون عن نهج قابل للتخصيص ومصمم خصيصًا وفعال من حيث التكلفة لحلول التطبيقات في المشروبات والمخبوزات والحلويات المجمدة.

وسيستفيد العملاء المحليون في جميع أنحاء المنطقة أيضًا من المعرفة العملية العميقة التي تتمتع بها أوفي ofi في اتجاهات المستهلكين الدقيقة. مثال من السنغال، حيث عملت فرق الشركة المحلية بالتعاون الوثيق مع منتجي الزبادي، وبناء فهمهم حول الأولويات المختلفة من المحصول إلى القوام واللون، مما يسلط الضوء على العرض المتميز الذي تقدمه الشركة لعملائها. وتمت بعد ذلك مشاركة هذه الأفكار مع فرق البحث والتطوير في مصنع ماليزيا لتحسين وتطوير حلول الأطعمة والمشروبات القابلة للتعديل والمصممة خصيصًا لمتطلبات السوق المحلية. يضاف إلى ذلك التطورات التكنولوجية الناتجة عن تركيب نظام جديد لإنتاج تدفق الجاذبية في المصنع. يسمح النظام الجديد بكسر أقل لجزيئات المسحوق ويؤدي إلى تحسين قابلية الترطيب وذوبان المنتج النهائي.

ستقدم شركة أوفي ofi عرضًا في معرض جلفود للتصنيع – دبي، في الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر، لإشراك العملاء الإقليميين حول قدرات إنتاج الألبان المحسنة من مصنع ماليزيا إلى جانب الافتتاح المرتقب لمصنع معالجة الألبان الجديد في قلب منطقة الألبان في نيوزيلندا، وإنتاج مسحوق الحليب كامل الدسم ومكونات الألبان الأخرى ذات القيمة العالية. وستكون أيضًا فرصة لتسليط الضوء على تطبيقات منتجات المشروبات والمخبوزات المبتكرة إلى جانب مجموعة من تطبيقات الحليب المصنوعة من مسحوق الحليب الكامل الدسم من الشركة.

علق شاشي شارما، مدير المبيعات الإقليمي لأفريقيا، منتجات الألبان، في أوفي ofi: “إن القدرات الموسعة والمرافق المحسنة في مصنع الألبان الخاص بنا في ماليزيا تتحدث بشكل مباشر عن هدفنا المتمثل في أن نصبح مؤسسة أكثر تركيزًا على العملاء، مما يوفر نهجًا قابلاً للتخصيص عبر كل من الأسواق التي نعمل فيها في جميع أنحاء أفريقيا. تستمر مجموعة حلول الألبان المميزة لاكتوريتش في تغيير الطريقة التي يستمتع بها المستهلكون بهذا المنتج الصحي والمغذي. في شرق أفريقيا، نقدم للعملاء مسحوق حليب يُسمى فيرس، وهو قوي وثابت للقهوة والشاي، ويقدم أداءً محسنًا من حيث الوظيفة والقيمة والمذاق، مما يساعد عملائنا على إنشاء منتجات ألبان أفضل بدون نكهات إضافية. ويسعدنا أيضًا أن نعرض الزبادي المصنوع من مسحوق لاكتوريك بلوز في معرض جلفود للتصنيع الشهر المقبل، وهو منتج فعال من حيث التكلفة وعالي الإنتاجية تم تطويره ليناسب متطلبات العملاء، لا سيما في أسواق غرب إفريقيا.

وعلق زكريا بنسودة، مدير المبيعات الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، منتجات الألبان، في أوفي ofi: “تكمل المرافق الجديدة البصمة العالمية الحالية للشركة وتعزز أيضًا قدراتنا على الإبداع المشترك في جميع أنحاء المنطقة، مع موقع المصنع الاستراتيجي لمواصلة خدمة العملاء في الشرق الأوسط في إنشاء منتجهم التالي اللذيذ والمغذي للمستهلكين. لاكتوريتش برايم هو مسحوق حليب متعدد الاستخدامات يمكنه أن يحل محل مسحوق الحليب كامل الدسم عبر مجموعة متنوعة من التطبيقات، ويخدم العملاء عبر مجموعة من أسواق الشرق الأوسط. إنه منتج ممتاز ونظيف، تم تطويره باستخدام مكونات طبيعية تم تصميمها لتلبية احتياجات المستهلكين في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.”

تعتبر الاستدامة أيضًا عنصرًا أساسيًا في تصميم المصنع. ويستخدم الطاقة الشمسية، وتجميع مياه الأمطار ويعمل بمعدل كفاءة عالية مع ممارسات قوية لاستهلاك الطاقة والمياه، مع ما يقرب من الصفر من هدر المواد الخام.

جلفود للتصنيع

منصة منتجات الألبان رقم B8-38 (القاعة 8، مركز التجارة العالمي بدبي)

نبذة عن شركة أوفي ofi:

أولام فود إنجريدنتس (“أوفي ofi“) هي مجموعة تشغيل جديدة تأسست داخل أولام . تقدم أوفي ofi منتجات ومكونات غذائية مستدامة وطبيعية وذات قيمة مضافة حتى يتمكن المستهلكون من الاستمتاع بالمنتجات الصحية والرائعة التي يحبونها. وتتألف من الشركات الرائدة في صناعة الكاكاو والقهوة، ومنتجات الألبان والمكسرات والتوابل. قامت أوفي ofi أوفي ببناء حضور عالمي فريد في سلسلة القيمة بما في ذلك عملياتها الزراعية الخاصة وإنشاء بوابة المزرعة ومرافق التصنيع وتتعاون أوفي ofi مع العملاء، من خلال الاستفادة من محفظتها التكميلية والمتميزة من المنتجات الغذائية “الرائجة”، للمشاركة في إنشاء حلول تتوقع وتلبية تفضيلات المستهلكين المتغيرة مع زيادة الطلب على أغذية صحية يمكن تتبعها ومستدامة.

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نبذة عن مجموعة أولام:

مجموعة أولام هي شركة رائدة في مجال الأغذية والزراعة تقوم بتوريد المواد الغذائية والمكونات والأعلاف والألياف إلى 20,900 عميل حول العالم. تمتد سلسلة قيمتها إلى أكثر من 60 دولة وتشمل عمليات الزراعة والمعالجة والتوزيع، بالإضافة إلى شبكة عالمية من المزارعين. من خلال إعادة تصور أنظمة الزراعة والغذاء العالمية، تهدف مجموعة أولام إلى معالجة التحديات العديدة التي ينطوي عليها تلبية احتياجات عدد سكان العالم المتزايد، مع تحقيق تأثير إيجابي على المجتمعات الزراعية وكوكبنا وجميع أصحاب المصلحة لدينا.

يقع المقر الرئيسي لمجموعة أولام وهي مدرجة في سنغافورة، وتُصنف حاليًا بين أكبر 30 شركة مدرجة رئيسية من حيث القيمة السوقية في بورصة سنغافورة.

منذ يونيو 2020، تم إدراج مجموعة أولام في سلسلة مؤشرات FTSE4Good، وهي سلسلة مؤشرات عالمية للاستثمار المستدام طورتها FTSE Russell، بعد تقييم صارم لأنشطة سلسلة التوريد الخاصة بمجموعة أولام وتأثيرها على البيئة وشفافية الحوكمة. تحدد سلسلة مؤشرات FTSE4Good الشركات التي تُظهر ممارسات بيئية واجتماعية وحوكمة قوية (ESG) ويتم استخدامها من قبل مجموعة متنوعة من المشاركين في السوق لإنشاء وتقييم صناديق الاستثمار المسؤولة.

يمكن التعرف على مزيد من المعلومات حول أولام على www.olamgroup.com

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