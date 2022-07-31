‫تمكين عالم أفضل بالتكنولوجيا، Hisense و FIFA يخلقان مستقبلًا مثاليًا من خلال التعاون طويل الأمد

تشينغداو، الصين, 30 يوليوز/تموز 2022/PRNewswire/ — في 27 يوليوز/تموز، تمت دعوة الدكتور لان لين، رئيس مجموعة Hisense Holdings Co.، Ltd.، وفرانجو بوبيناك، نائب رئيس شركة Hisense International Co.، Ltd.، لزيارة ولقاء جياني إنفانتينو، رئيس FIFA ومسؤوليها التنفيذيين في مقر FIFA في زيورخ. كان هذا هو أول اجتماع رسمي بين Hisense و FIFA، وكان لكل من المنظمتين اتصالات متعمقة حول التعاون طويل الأمد وقاموا بجولة حول مقر FIFA.

تكنولوجيا لحياة أفضل، وخلق تجربة بطولة مثالية

قبل انطلاق كأس العالم روسيا 2018 FIFA ، استقبل مقر FIFA أول تلفزيون Hisense Laser L7 بالألوان المزدوجة مقاس 100 بوصة بدقة 4K . اليوم، نجحت Hisense في الحصول على تقدير FIFA وقامت مرة أخرى بتركيب 3 أجهزة تلفزيون ليزر جديدة في مقر FIFA . قبل انطلاق نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، قدمت شركة Hisense من خلال أحدث تقنياتها، مستوى عالي من تجربة مشاهدة البطولة من خلال أول تلفزيون ليزر L9G في العالم من نوع Tri-Chroma في مقر FIFA . خلال الاجتماعات، استمتع المدراء التنفيذيون من كلا الجانبين ببطولة مثيرة معًا باستخدام تلفزيون Hisense Laser L9G .

أعرب رئيس FIFA جياني إنفانتينو في حدث اليوم المفتوح من قبل في Hisense ، “ستوفر منتجات Hisense الجذابة وتقنياتها المتطورة لعشاق كرة القدم تجربة مشاهدة مذهلة. من خلال الابتكار التكنولوجي، سوف نوحد قوانا لجلب المشجعين لكأس العالم FIFA التي لا تُنسى”.

بالإضافة إلى حصوله على تقدير من FIFA ، حاز تلفزيون Hisense Laser أيضًا على اعتراف العديد من المستهلكين العالميين. كمنتج متميز من Hisense ، ظهر جهاز تلفزيون Hisense Laser في الأحداث الدولية مثل منتدى Harvard China واليوم الصيني للأمم المتحدة، ودخل إلى العائلة المالكة في الإمارات العربية المتحدة، ليصبح واحداً من أفضل الخيارات للمستهلكين. من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران من هذا العام ، تجاوزت مبيعات أجهزة تلفزيون Hisense Laser في أستراليا وفرنسا وكندا والأسواق الخارجية الأخرى مبيعات العام الماضي السنوية.

بناء مستقبل مستدام من خلال التعاون الوثيق

ركزت Hisense على المسؤولية الاجتماعية والسعي للمساهمة بشكل أكبر في التنمية العالمية المستدامة. من خلال تبني نفس فلسفة FIFA ، تعاونت Hisense أيضًا مع مؤسسة FIFA ، ملتزمة بالعمل الخيري والتنمية المستدامة.

في سبتمبر/أيلول 2022، ستشارك Hisense في حدث FIFA لكرة القدم للمدارس، حيث تقدم ورشة عمل ممتعة وتعليمية لأطفال جنوب إفريقيا لمنحهم المزيد من الدعم العاطفي مع زيادة الوعي البيئي العالمي، وكذلك إشراك الجمهور لبناء كوكب مستدام من أجل مستقبل أكثر خضرة.

لطالما التزمت Hisense بالتسويق الرياضي وتشكيل شراكات تعاونية مكثفة مع FIFA . من خلال الاستفادة من موقع الرعاية الخاص بها، زادت قوة العلامة التجارية لشركة Hisense ووعيها بشكل كبير، مما أدى إلى توسيع نطاق أعمالها العالمية بنجاح. في عام 2022، احتلت شركة Hisense المرتبة السابعة في أفضل 50 علامة تجارية صينية عالمية من KANTAR BrandZ والمرتبة الأولى في فئة الأجهزة المنزلية. مدفوعة بقدرة البحث والتطوير المتكاملة عالميًا، أطلقت Hisense منتجات تكنولوجية باستمرار، مما ساهم في وصول عائدات Hisense إلى 73.1 مليار يوان صيني من يناير/كانون الثاني إلى ماي/أيار 2022.

في كأس العالم FIFA قطر 2022، ستعمل Hisense عن كثب مع FIFA لتقديم تجارب بطولة أفضل للمستهلكين العالميين.

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