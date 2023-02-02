‫تم الاعتراف بشركة Azentio Software كمورد بارز في تقرير منصات المشاركة المصرفية الرقمية لشركة الأبحاث الرائدة

سنغافورة2 فبراير / شباط 2023/PRNewswire/ — Azentio Software ( (“Azentio” ، شركة تكنولوجيا مقرها سنغافورة مملوكة لصناديق يديرها Apax Partners ، أعلنت اليوم أنه تم الاعتراف بها كمورد بارز في تقرير الواقع لمنصات المشاركة المصرفية الرقمية ( (DBEPs ، في الربع الأول من عام 2023، الذي نشرته شركة الأبحاث والاستشارات الرائدة Forrester . يهدف التقرير إلى مساعدة القادة الرقميين في مجال الخدمات المصرفية، وفهم القيمة التي يمكن أن يتوقعوها من بائع DBEP ، ومعرفة كيفية اختلاف البائعين، واختيار واحد بناء على الحجم والتركيز على السوق.

في هذا التقرير الجديد، تقدم Forrester لمحة عامة عن 38 حلًا مصرفيًا رقميًا. تقرير DBEPs يحدد Azentio Software كبائع بارز لعروض DBEP الشاملة في صناعة الخدمات المالية والتأمين في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا ( MEA ) وآسيا والمحيط الهادئ ( APAC ).

Forrester تعرف DBEP بأنه “حل مصرفي متعدد القنوات/” omnichannel ” يتيح تجربة متكاملة وسلسة وشاملة للعملاء والموظفين عبر نقاط الاتصال”. توضح الشركة أن الوظائف النموذجية لـ DBEP وهي تتضمن دعمًا مرنًا للمتطلبات المصرفية والأعمال الخاصة بالقناة، والتحليلات، والمبيعات والتسويق الرقمي، والبنية التحتية للمشاركة، وعرض واحد للعملاء والمنتجات والخدمات.

ويحدد التقرير أربع حالات استخدام أساسية تسعى إليها البنوك في أغلب الأحيان، وهي: إلحاق عملاء جدد للخدمات المصرفية للأفراد؛ وإنشاء المنتجات الاستهلاكية؛ وتوفير إدارة حساب المستهلك؛ وتحسين خدمة العملاء الرقمية.

يعالج عرض DBEP الشامل من Azentio حالات الاستخدام الأساسية هذه من خلال الميزات الرقمنة المتقدمة التي تتيح إمكانات “ omnichannel ” ومجموعة رقمية ذاتية الخدمة وممارسات أمان متقدمة. مع إرث قوي يمتد لثلاثة عقود في توفير الابتكار المدعوم بالتكنولوجيا في الخدمات المالية، تخدم Azentio اليوم أكثر من 250 مؤسسة مالية في 45 مقاطعة. Azentio ONEBanking وتمكن الحلول الرقمية الشركات، في قطاعي الخدمات المالية التقليدية والإسلامية، من تحديد وإعادة تعريف ارتباطات العملاء بشكل مستمر وسريع عبر مجموعة كاملة من الوظائف – الإقراض، والخدمات المصرفية الأساسية، والخزينة، والتمويل التجاري.

وقال توني كينير، الرئيس التنفيذي لشركة Azentio : “نعتقد أن هذا الاعتراف هو شهادة حقيقية على نضج منصة Azentio ONEBanking لاعتمادها في السوق. يضيف ذكر Forrester إلى شهادتنا كمورد للتكنولوجيا يفهم القيمة التي تحتاج إليها البنوك لتقدمها لعملائها. ونؤكد التزامنا بمواصلة الاستثمار في منصتنا المفتوحة الشاملة لتقديم بنية حديثة تساعد عملائنا على توفير تجارب رقمية متميزة للعملاء تعمل على تسريع النمو والولاء بكفاءة”.

نبذة عن Azentio Software

توفر Azentio منتجات برمجية ذات مهام مهمة في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا والهند للبنوك وللمؤسسات المالية الإسلامية ولشركات التأمين. كما توفر حلول تخطيط موارد المؤسسات ( ERP ) للشركات ذات سوق متوسط.