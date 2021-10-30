جاك موتور تلبي متطلبات السوق حيث يركز المستهلكون على القيمة طويلة الأمد

غوانزو، الصين, 30 أكتوبر / تشرين الأول 2021 /PRNewswire/ — بينما تحتد المنافسة بسوق السيارات، يتخذ المستهلكون نهجًا أكثر عقلانية من أي وقت مضى عند شراء السيارات. فقد بدأ المزيد والمزيد من المستهلكين بأخذ قدر قيمة الاحتفاظ بسياراتهم الجديدة في عين الاعتبار كمؤشر مرجعي هام، وتصميمات جاك موتور ذات الجودة طويلة الأمد والحاصلة على جوائز مناسبة تمامًا لمتطلبات السوق المتغيرة هذه.

جوائز جيه دي باور J.D. Power Awards) | دليل الجودة (

جاك موتور (GAC MOTOR) هي العلامة التجارية الصينية الوحيدة التي حازت على 8 جوائز متتالية للعلامة التجارية بدراسة الجودة الأولية (IQS) الصينية من شركة جيه دي باور (2013-2020).

تحتل جاك موتور هذا العام مكانة عالية بالتصنيفات الصينية من جيه دي باور فيما يتعلق بقيمة الاحتفاظ. ومن بين العلامات التجارية المحلية، حازا الطرازان GN8 وGS8 على المركز الأول في فئتي سيارات MPV وسيارات SUV متوسطة الحجم على التوالي بمعدلات احتفاظ لثلاثة سنوات. فاق أداء طراز GS3 العديد من سيارات SUV الصغيرة ليحوز على المركز الثاني في فئته ضمن العلامات التجارية المحلية فيما يتعلق بقيمة الاحتفاظ. مميزات جاك موتور المتعددة بالمؤشر المرجعي الهام توضح العناية بالجودة التي يتم تنفيذها أثناء عمليات الهندسة في جاك.

صُنعت لتدوم | قوة الحرفية

يكمن مفهوم “روح الحرفية” داخل أعماق عملية الإنتاج في جاك موتور.

كل طراز من جاك موتور مصنوع من مواد عالية الجودة ومتينة بالقدر الكافي ليشاركك العديد من الذكريات على مر السنوات ويدوم لآلاف وآلاف الكيلومترات.

في الواقع، يخضع كل طراز من جاك موتور لاختبار على الطريق مسافته 4 مليون ميل لضمان تحمله للبلى والتلف الذي تسببه القيادة اليومية. يحسّن ويصقل الحرفيين منتجهم باستمرار لضمان مناسبته بالكامل لغرضه.

لا مجال للتقصير – تصميم دقيق وتكنولوجيا عالمية وابتكار مستمر ببساطة. تضمن مراكز البحث والتطوير العالمية في جاك وجود تدفق مستمر لأحدث تكنولوجيا، وهذا يحسن كل سيارة من جاك ويجعل منها نسخة أكثر متانة وراحة وعملية من نسخة السنة الماضية.

هذا هو ما يمنح جاك موتور الأفضلية التنافسية، وهذا هو السبب وراء حيازة مجموعة جاك (GAC Group) على العديد من الجوائز.

شعار العلامة التجارية “ابدأ بالتغيير!” (GO AND CHANGE!) يعبر عن سعي الشركة الدائم وراء التحسين. ستستمر جاك موتور مستقبلًا في الاستثمار في التكنولوجيا التي تضيف قيمة، وستستمر في تحسين مؤشر قيمة الاحتفاظ بسياراتهم، سعيًا وراء تصنيع سيارات توفر منفعة طويلة الأمد للمستهلكين بجميع أنحاء العالم.

موثوقة وذكية وعملية: هذه هي جاك موتور.