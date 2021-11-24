حصول فاليو لابس على الجائزة الأعلى في رعاية الموظفين

تنضم الشركة إلى الفائزين السابقين بما فبهم Apple ، و Cisco بفضل تفانيهم في نجاح الموظفين

حيدر أباد، الهند، 23/نوفمبر/2021/PRNewswire/– حصلت شركة فايو لابس- المزود العالمي لخدمات التكنولوجيا على الجائزة المرموقة Gold Stevie® في جوائز Stevie® المقدمة لأرباب العمل لهذا العام من أجل استجابتها السريعة والمتفانية لاحتياجات موظفيها أثناء الجائحة- وما بعدها. يتضمن الفائزون السابقون بجائزة Stevie® كلا من Apple، وIBM، و KPMG، وCiscoوDell Bank of America، وMcAfee و AT&T.

انضمت ValueLabs لهذه القائمة المتميزة بسبب تفانيهم في إلهام موظفيهم وضمان نجاحهم، حيث تضع الشركة موظفيها في صميم إجراءاتها، وتسعى باستمرار لتحسين تجربة الموظف. ويتم استكمال ذلك ببرنامج التقييم النصف السنوي الفريد الخاص بهم، حيث يمكن للموظفين تقيم تعقيبات، والحصول على فرص للنمو، ومكافآتهم على التميز بشكل أكبر مما يحدث في معظم الشركات الأخرى. أدى كل ذلك إلى حصولهم على صافي درجات الترويج للموظف الرائد صناعيًا، إلى جانب التقدير الدولي المرغوب.

ذكر أرجون راو، الرئيس التنفيذي لشركة فاليو لابس “يثبت هذا التقدير قيمتنا الأساسية المتمثلة في وضع الموظفين والعملاء دائمًا في المرتبة الولى، نحن نسير على الدرب ونتحدث، بغض النظر عن الظروف. ونرى أنفسنا صاحب عمل محب وودود للغاية”

معلومات إضافية

تُعد جائزة Stevie ® من بين أكثر جوائز الأعمال الدولية المرغوبة، والتي تكرم الإنجازات والمساهمات الإيجابية للمنظمات والمهنيين العاملين في جميع أنحاء العالم.

® من بين أكثر جوائز الأعمال الدولية المرغوبة، والتي تكرم الإنجازات والمساهمات الإيجابية للمنظمات والمهنيين العاملين في جميع أنحاء العالم. ويتلقون ما يزيد عن 12,000 مرشح كل عام من منظمات في أكثر من 70 دولة.

هذا العام، تم تقديم ما يزيد عن 950 ترشيحًا عبر المؤسسات من جميع الأحجام من 29 دولة في مجموعة واسعة من التصنيفات المتعلقة بالموارد البشرية.

وكانت فئات الاستجابة ل كوفيد-19 بالتحديد منافسًا شرسًا هذا العام

حول فاليو لابس

فاليو لابس شركة تقنية عالمية متخصصة في هندسة منتجات البرمجيات، وتكنولوجيا البيانات، والتصميم، والاستشارات،وجميعها مدعومة ب Digital Flywheel™ الخاص بهم. على مدار ال 24 عامًا الماضية، توسعت الشركة لتصل إلى 31 موقع، مع أكثر من 6500 موظف، و200 عميل حول العالم. وقد أدى تركيزها على الموظفين والعملاء إلى الحصول على صافي درجات الترويج الرائد في الصناعة، وبلغت أكثر من 68 و80 على التوالي.

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إيبسيتا موهانتي

contactus@valuelabs.com

https://www.valuelabs.com/ business-form/

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