دار سكّ العملة الملكية الكندية تعيد صياغة التصاميم الكلاسيكية في أحدث عرض لعملاتها المجمعة

أوتاوا، مقاطعة أونتاريو، 8 يونيو/حزيران 2022 / PRNewswire / — قبل عشر سنوات من الآن، طرحت دار سكّ العملة الملكية الكندية بِوينيبيغ البنس الكندي الأخير. ستطلق دار سكّ العملة الملكية الكندية إصدارا من البنس يزن كل واحد أوقية واحدة لهواة جمع العملات الفضية لإحياء ذكرى مرور عقد منذ آخر مرة تم طرحه. يظهر تصميم جورج إدوارد كروجر جراي الكلاسيكي لأوراق القيقب المزدوجة والغصين أعلى العملة الفضية الجميلة من فئة 1 سنت لعام 2022 – الذكرى العاشرة لتوديع البنس. تم الاحتفال بهذا العرض لهواة جمع العملات المعدنية بشكل مناسب في وينيبيج، مانيتوبا، موطن منشأة تصنيع العملات المتداولة في كندا، ومسقط رأس البنس. علاوة على ذلك، فإنه يحمل علامة “ W ” الممثلة لِوينيبيغ ( Winnipeg ) كرمز يحدد أصله. هذه المجموعة الجديدة، إلى جانب العديد من الأشياء الأخرى، متوفرة اعتبارًا من اليوم.

من تصميم كلاسيكي إلى آخر، تقدم دار سك العملة عددًا محدودًا من العملات المعدنية لهواة جمعها التي ترفع تصاميمها المشهورة من سبائك الذهب والفضة لورقة القيقب إلى آفاق جديدة. تبلغ قيمة العملة الذهبية لورقة القيقب، وهي عملة ذهبية نقية وعالية الدقة لسنة 2022 بقيمة 200 دولارًا أمريكيًا – وعملة فضية فاخرة عالية الدقة لسنة 2022 بقيمة 20 دولارًا – تم تحسين العملة الفضية لورقة القيقب 1 أوقية بشكل مبتكر ليصل سمكها إلى 1.8 ملم و 1.4 ملم – ما يقرب من 7 أضعاف التخفيف الموجود على سمك العملات التقليدية.

وتشمل العملات التذكارية الجديدة التي أصدرتها الدار ما يلي:

العملة الفضية الجميلة لورقة القيقب لعام 2022 – تزن 5 أوقيات عالية الدقة وتبلغ قيمتها 50 دولارًا؛

العملة الذهبية الخالصة لورقة القيقب الأبدية للفنانة ميشيل غرانت لعام 2022 التي تبلغ قيمتها 10 دولارات؛

العملة الفضية لعام 2022، تبلغ قيمتها 5 دولارات – لحظات الانتظار: قصتك الكندية، الثانية في سلسلة تتكون من أربع قطع؛

العملة الفضية الخالصة لعام 2022 بقيمة 50 دولارًا – سفينة الأشباح الكندية التي صممها نيل هاملين، والتي تم الكشف عن تصميمها الكامل باستخدام مصباح يدوي أسود؛ و

العملة الفضية لعام 2022 بقيمة 30 دولارًا – رؤى كندا، مع منظورها التحليقي لبعض أكثر المشاهد إثارة للإعجاب في كندا على لوحة قماشية تزن 2 أوقيات.

يمكن الاطّلاع على المعلومات الأساسية الكاملة للعملات المعدنية التي تُصدرها دار سكّ العملة الملكية الكندية وسعر كل عملة منها تحت علامة التبويب “ Shop ” على الموقع الإلكتروني للدار www.mint.ca . صور جميع هذه العملات متاحة هنا .

كما يمكن طلب هذه العملات مباشرة من دار سكّ العملة الملكية الكندية عن طريق الاتصال بالهاتف رقم: 1-800-267‑1871 في كندا، أو الهاتف رقم: 1-800-268‑6468 في الولايات المتحدة الأمريكية، أو عبر الموقع الإلكتروني للدار: www.mint.ca .

عن دار سكّ العملة الملكية الكندية

دار سك العملة الملكية الكندية هي المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن سك وتوزيع العملات المعدنية المتداولة في كندا. وتُعدّ الدار واحدة من أكبر دور سكّ العملات وأكثرها تنوعًا في إنتاج العملات في العالم؛ حيث تُنتج مجموعة متنوعة من العملات المعدنية المميّزة عالية الجودة، كما تقدّم العديد من الخدمات الأخرى ذات الصلة على الصعيد الدولي. لمزيد من المعلومات عن دار سكّ العملة الملكية الكندية ومنتجاتها وخدماتها، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.mint.ca . أو متابعة حساباتها على تويتر و فيسبوك و إنستغرام .

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للمزيد من المعلومات، المرجو الاتصال بِـ: أليكس ريفز، كبير مديري إدارة الشؤون العامة، هاتف رقم: 6370-884-613، بريد إلكتروني: reeves@mint.ca