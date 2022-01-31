دليل جارتنر للسوق لعام 2021 يدرج منصة Locus في قائمة الموردين النموذجيين

وأشار تقرير جارتنر إلى أنّه قد “جرت العادة أن تركّز عملية تحديد مسارات أساطيل المركبات بشكل أساسي على توصيل البضائع إلى الشركات (الميل الأول والأوسط والأخير)، لكنّ الحلول الجديدة تركّز بدرجة أكبر على الميل الأخير (توصيل المنتجات إلى المستهلكين)؛ وذلك بعد الزيادة الكبيرة في حركة التجارة الإلكترونية وطلبات العملاء. ولا يزال سوق تطبيقات “تحديد مسارات المركبات وجدولة مواعيد التسليم والميل الأخير” يشهد نموًا كبيرًا؛ حيث تسعى الشركات إلى إيجاد طرق لتحسين إدارة عمليات أساطيل المركبات”.

وفي هذا السياق، قال نيشيث راستوجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Locus: “نعتقد أنّ إدراجنا في قائمة الموردين النموذجيين في دليل سوق جارتنر لتقنيات “تحديد مسارات المركبات وجدولة مواعيد التسليم والميل الأخير” تؤكد على نجاحنا في مهمتنا المتمثلة في إحداث نقلة في لوجستيات الميل الأخير على مستوى العالم. ومن خلال منصتنا الذكية لإدارة عمليات الإرسال بطريقة آلية من بدايتها إلى نهايتها والتي تلبي احتياجات المستخدمين النهائيين بطريقة فعّالة وسريعة وبسيطة، فنحن نوفر للشركات الإمكانيات اللازمة التي تمكّنهم من إرضاء عملائهم وتلبية احتياجاتهم”.

تستخدم منصة Locus تكنولوجيا تعلم آلي وخوارزميات مسجلة الملكية لتقديم حلول مثل تحسين المسارات، والتتبع الفوري، ومعلومات وتحليلات متعمقة، وتخصيص المركبات، وقياس أداء أساطيل المركبات.

يمكن للمشتركين في جارتنر تسجيل الدخول لقراءة الدليل كاملًا على الرابط التالي:

1 https://www.gartner.com/en/ documents/4009301/market- guide-for-vehicle-routing-and- scheduling-and-last-mile- technologies “دليل السوق لتقنيات تحديد مسارات المركبات وجدولة مواعيد التسليم والميل الأخير” الصادر عن شركة جارتنر بتاريخ 13 ديسمبر 2021؛ إعداد: أوسكار سانشيز دوران، وبارت دي موينك، وكارلي ويست.

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عن منصة Locus

Locus هي منصة قائمة على تكنولوجيا عميقة متخصصة في أتمتة القرارات المتعلقة بسلاسل التوريد لتنفيذ عمليات لوجستية تتسم بالكفاءة والشفافية والاتساق. توفر حلول Locus الإمكانيات اللازمة لإدارة دورة الطلبات من بدايتها إلى نهايتها، وتخطيط عمليات إرسال الطلبات وتنفيذها، وتقييم أداء مندوبي توصيل الطلبات والإدارة الفعّالة للعمليات والموارد، وتحسين تجربة العملاء النهائيين.

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