‫رابطة ANICAV الإيطالية تحيات العيد من “لآلئ الطبيعة”، البقوليات المعلبة من أوروبا.

لا يوجد شيء مُرضٍ – وصحي – كطبق غني بالبقوليات، خاصة في منتصف الشتاء.

يستغرق تحضير البقوليات وقتًا طويلاً: الفرز والنقع ثم الطهي لساعات. لكن الفاصولياء المعلبة، “لآلئ الطبيعة” الجميلة لدينا جاهزة لك: كل ما عليك فعله هو فتح العلبة. إنها بالفعل طرية وناعمة وجاهزة للأكل وحدها أو مسخنة مع الصلصة أو اليخنة.

في حين أن هناك العديد من العلامات التجارية للحضر المعلبة، فإننا فخورون جدًا بالجودة العالية للبقوليات المعلبة الإيطالية والأوروبية. نظرًا لأن كل شيء يبدأ بالبذرة، يتم اختيار بذور البقوليات بعناية شديدة وفقًا للمناخ والخصائص المحددة للأرض التي ستنمو عليها.

عندما تنضج، يتم حصادها وتجفيفها ثم تخزينها في مستودعات بدرجة حرارة ورطوبة متحكمين فيها. يتم ترطيب البقوليات في خزانات خاصة لمدة 14-15 ساعة حتى يتضاعف وزنها، ثم يتم فرزها بحثًا عن أي حصى وما إلى ذلك، ويتم فحصها أخيرًا من خلال جهاز الكشف عن المعادن لأقصى درجات الأمان.

ثم يتم سلقها، مما يساعد على إزالة الغازات، وتعبئتها في محلول ملحي. يتم إغلاقها بإحكام، ثم يتم تعقيمها وتبريدها، وهي عملية كاملة يتم فيها طهي البقوليات. على مدى كل خطوة على الطريق، يتم اختبارها وفحصها للتأكد من سلامتها، ثم يتم تصنيفها وتعبئتها وإرسالها إلى العالم حيث ينتظرونك، أنت الطباخ، لفتحها والاستمتاع بها.

هذه البقوليات الطرية رائعة في أي مكان وفي أي طبق يمكنك وضع البقوليات التي نقعتها وطهيتها لفترة طويلة: الفلفل الحار، اليخنة الحارة، الحمص، السلطات، الشوربات – البقوليات هي حقًا أكثر المواد اللذيذة والمغذية لجميع محبي الطعام تقريبا.

بما أنه موسم الأعياد، ماذا عن تجربة شيء جديد: طبق شهي من سمك القد المالح مع الحمص، وهو تخصص كلاسيكي من جنوب أوروبا، مثالي في الشتاء حيث يتم الحفاظ على كل من سمك القد والحمص: هم جاهزون عندما تكون أنت جاهز! يمكنك العثور على الوصفة على موقعنا: https://legumesfromeurope.com/ index.php/project/salt-cod- with-chickpeas/

واحظووا بأسعد احتفالات الشتاء، مهما كانت المناسبات التي تحتفلون بها. وتذكر أن التجمع في الأعياد والاحتفالات يعني التواجد معًا ومشاركة الأطعمة الخاصة. والبقوليات المعلبة هي مهرجان الشتاء ومواردك اليومية: لذيذة وصحية ومريحة.

معلومات عن الرابطة الوطنية لصناعات البقولياتوات المعلبة:

ANICAV هي الرابطة الوطنية لصناعات البقولياتوات المعلبة. تتضمن 90 شركة عضو، فهي أكبر رابطة تمثيلية لشركات تعليب الخضار في العالم.

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استمتع. إنها من أوروبا

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1970731/ANICAV.jpg