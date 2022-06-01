‫”سبيسي” تعقد ندوة في الجامعة الأمريكية برأس الخيمة حول الذكاء الاصطناعي ودوره في إعادة تصوُّر العالم

– تعزيز معارف طلاب الجامعة حول تأثير الذكاء الاصطناعي في شتّى القطاعات

– الجامعة سباقة في تقديم بكالوريوس معتمد من وزارة التربية والتعليم في الذكاء الاصطناعي

– تبادل الخبرات ومشاركة المعارف مع الجهات الحكومية والخاصة في الإمارة خلق فرص للتعاون المثمر بين الطرفين

رأس الخيمة, 1 يونيو / حزيران 2022/PRNewswire/ — عقدت شركة “سبيسي” التي توفر أفضل الحلول المعتمدة على الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي لتجار التجزئة والعلامات التجارية، ندوة عن أهمية الذكاء الاصطناعي في مقر الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة؛ وهي مؤسسة أكاديمية عامة غير ربحية ومستقلة ومختلطة تقدم مناهج أمريكية متكاملة للتعليم الجامعي والدراسات العليا، وذلك بحضور ممثلين عن جهات حكومية وخاصة في الإمارة، وشركاء استراتيجيين للجامعة، فضلاً عن مجموعة من طلابها.

وبوصفه متخصصاً في الذكاء الاصطناعي ويملك خبرة طويلة في هذا المجال، عزّز سعادة سكيب هوارد، الرئيس التنفيذي لشركة “سبيسي” في هذه الندوة معارف الحضور من خلال تسليطه الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي وتأثيره في قطاعات متعددة، بما فيها الرعاية الصحية وتجارة التجزئة والتصنيع والمصارف وعلوم الحياة والأمن السيبراني. وتتماشى الندوة، التي عقدت يوم الجمعة 27 مايو الجاري، مع رؤية الجامعة الرامية إلى وضع معايير جديدة في منطقة الخليج للتميز المتمحور حول الطالب والذي يمكّن الخريجين من تغيير العالم .

إعادة تعريف المستقبل

وفي تصريح له حول هذه الندوة، قال هوارد: “تُعَدُّ شركة سبيسي رائدةً في استخدام الرؤية الحاسوبية في البيع بالتجزئة وتقديم أفضل الحلول المعتمدة على هذه التقنية وعلى الذكاء الاصطناعي؛ لمساعدة أصحاب الأعمال والعلامات التجارية على تقديم تجارب تفاعلية لعملائهم وتحسين كفاءة خدماتهم. وسعينا من خلال هذه الندوة إلى تبادل الخبرات ومشاركة المعارف حول هذه الحلول مع الجهات والمؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة لخلق فرص تعاون وبناء علاقات تجارية مثمرة معها”.

مضيفاً: “كما سُررت بمشاركة خبراتي مع الطلاب في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة في هذه الندوة التي من شأنها تعزيز معارفهم حول الاهتمام العالمي بالذكاء الاصطناعي وكيفية توفير المنظومة البيئية الملائمة، كالمنظومة القائمة في الإمارات العربية المتحدة، للحالمين والمبتكرين ورواد أعمال المستقبل الأدوات والمنصة اللازمة لاستشراف المستقبل وإعادة تعريفه”.

واستُهلت الندوة بكلمتين افتتاحيتين ألقاهما كل من الدكتور محمد الزرعوني، النائب المشارك للبحوث وخدمة المجتمع/ الأستاذ المشارك في الهندسة الكيميائية في الجامعة، والدكتور حامد عساف، العميد بالإنابة لكلية الهندسة/ أستاذ الهندسة المدنية في الجامعة. وعقب الجلسة، أتيح المجال للحضور بطرح أسئلتهم التي أجاب عنها السيد هوارد قبل اختتام الجلسة.

تجربة ملهمة

وقال البروفيسور حسن حمدان العلكيم رئيس الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة: “توفر الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة تجربة تعليمية رياديّة مبتكرة تتمحور حول الطالب، وتهدف إلى إعداد قادة المستقبل ورجال الأعمال من خلال التواصل المجتمعي والمبادرات الإبداعية التي تشمل شركاء محليين وإقليميين وعالميين. ففي سبتمبر 2020، أسهم إطلاق القمر الصناعي العلمي “مزن سات” الذي صممه وبناه طلاب كلية الهندسة في الجامعة في سبتمبر 2020 بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، في تسليط الضوء على التعليم المتطور والتدريب العملي الذي تقدمه الجامعة وحرصها على تطوير وصقل مهاراتهم . كما كانت الجامعة سباقةً في طرح برنامج بكالوريوس في الذكاء الاصطناعي معتمد من وزارة التربية والتعليم. وتُعتبر “سبيسي” من الشركات الابتكارية التي تتصوّر المستقبل كما يمكن أن يكون، وإنه لمن دواعي سرورنا استضافة السيد هوارد في هذه الندوة التي كانت ملهمة ليس للطلاب وحسب، بل وأيضاً للمدرسين والممارسين في هذا المجال”.

ويحمل هوارد خبرة عملية في صناعة التكنولوجيا تمتد لأكثر من 20 عاماً، اكتسب خلالها خبرة كمؤسس ورئيس قسم التكنولوجيا في شركة Cancer Gene Connect الرائدة في تقييم المخاطر الوراثية للإصابة بالسرطان، ومؤسس مشارك لشركة Pave Systems المتخصصة في البرمجيات الخاصة بالمجال القضائي. كما كان هوارد بين عامي 2007 و2015 عضواً أساسياً في فريق تكنولوجيا Ross Perot في شركة Hillwood Development Company .

تجارب تفاعلية ثورية

يُشار إلى أن شركة “سبيسي” تأسست في عام 2013، وتعمل ضمن بيئة عالمية مع شركاء دوليين وعملاء من جنسيات متعددة. وتقدم الشركة حلولاً تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة أحدثت قفزة نوعية في قطاع البيع بالتجزئة، من أهمها تقنية “ Sense ” التي تقدِّم للعملاء تجربة جديدة خالية من الاحتكاك، وتقنية “ Deming “؛ وهي إحدى حلول سلسلة التوريد والمخازن التي تسهم في تحسين العمليات التشغيلية للمتاجر والارتقاء بكفاءة سلسلة التوريد.

وقد أطلقت الشركة أخيراً تقنية تقنية TouchCar® أو (اِلْمس السيارة)؛ وهي تقنية فريدة من نوعها تعتمد على الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي لإضفاء الحيوية على ميزات السيارات ومواصفاتها. وكانت “سبيسي” قد كشفت عن توسعها في منطقة الشرق الأوسط خلال مشاركتها في “أسبوع جيتكس للتقنية 2021” في دبي، حيث استعرضت تقنياتها الفريدة، وأتاحت للحضور فرصة لاستكشاف رحلة التسوق الإلكترونية في المتجر مباشرة، والتعرّف إلى الإمكانات التي يوفرها تحويل مساحات البيع بالتجزئة إلى تجارب رقمية تفاعلية ديناميكية.

وتتمثل مهمة “سبيسي” في إضفاء تجارب مذهلة على المكان، وتحويل كل شيء، بما في ذلك الجدران والأرضيات والأشياء، إلى مساحات تفاعلية باستخدام الضوء فقط.

عن سبيسي

“سبيسي” هي شركة رائدة في توظيف الرؤية الحاسوبية في مجال البيع بالتجزئة، وتوفر حالياً، أفضل الحلول التي تعتمد على الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي والتي من شأتها أن تساعد تجار التجزئة والعلامات التجارية على توفير تجارب تفاعلية داخل المتاجر وتحسين كفاءة أعمالهم. وقد حققت شاشات العرض التفاعلية التي ابتكرتها “سبيسي” للمتاجر نجاحاً في تعزيز المبيعات من دون زيادة تكاليف العمالة، كما تعمل الروبوتات المخفية التي توفرها الشركة على جمع بيانات المخزون في الوقت الفعلي تقريباً من أجل تفادي نفاد المخزون وتحسين كفاءة سلسلة التوريد. وتتعاون الشركة مع العلامات التجارية الرائدة في قطاع البيع بالتجزئة والسيارات والضيافة والترفيه، ومن ضمنها: “موريسون” و”مرسيدس بنز” و”أودي”. ويمكن الاطلاع على المزيد المعلومات حول الشركة عبر موقعها الإلكتروني spacee.com .

عن الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة:

الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة ( AURAK )؛ هي مؤسسة أكاديمية عامة غير هادفة للربح ومستقلة للتعليم العالي المختلط، وتقدم برامج أكاديمية شاملة لكلٍ من طلاب المرحلة الجامعية وطلاب الدراسات العليا تستند إلى النموذج التعليمي المعتمد في أمريكا الشمالية، مع التركيز على السمات والخصائص الثقافية المحلية. ومن خلال التدريس الملهم والبحث والعمل الإبداعي والمشاركة المجتمعية، تضع الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة معياراً جديداً في منطقة الخليج للتميز الذي يركز في جوهره على الطالب، ما من شأنه تمكين الخرّيجين من تغيير العالم.

اتصل:

Reem Masswadeh

M: +971 (05)0 583 9330

E: reem@tpra.me

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