‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): الصين تركز على الحاجة إلى الدفع قدما بالعولمة الاقتصادية وسط الأزمة العالمية

بكين، 20 حزيران/يونيو 2022 / PRNewswire / – بينما يتعامل العالم مع تغيرات كبيرة ووباء لم يُشهد له مثيل منذ قرن، سلطت الصين الضوء على أهمية دفع عجلة العولمة حتى في الوقت الذي تواجه فيه عملية التكامل الاقتصادي رياحًا معاكسة.

ومن أجل تحقيق المزيد من التآزر من أجل التنمية وسد فجوة التنمية، يحتاج المجتمع الدولي إلى تجميع موارد التعاون ومنصات وشبكات شراكات التنمية. المنتدى الاقتصادي، كما قال الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الجمعة في خطاب افتراضي وجهه للجلسة الكاملة لمؤتمر سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الخامس والعشرين.

وقال شي “لدينا ثقة كاملة في التنمية الاقتصادية للصين.” “ستواصل الصين تعزيز التنمية عالية الجودة، وتوسيع الانفتاح عالي المستوى بتصميم حازم، والسعي لتحقيق التعاون عالي الجودة في مبادرة الحزام والطريق.”

تنمية عالمية أكثر إنصافًا واستدامة

وفي إشارة إلى أن المجتمع الدولي حريص على تحقيق تنمية أكثر إنصافًا واستدامة وأمانًا، قال شي إنه من المهم اغتنام الفرص ومواجهة التحديات بشكل مباشر والعمل على تنفيذ مبادرة التنمية العالمية لبناء مستقبل مشترك للسلام والازدهار.

واقترح الرئيس الصيني مبادرة التنمية العالمية في خطابه أمام الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة عبر وصلة فيديو في شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي. وترسم الخطة مسارًا للتنمية الدولية.

وقال شي للحضور في المنتدى إنه من المهم أن تعزز جميع الدول “الترابط الناعم” لسياسات التنمية والقواعد والمعايير الدولية.

وأشار إلى ضرورة رفض محاولات الفصل وتعطيل الإمدادات والعقوبات الأحادية والضغوط القصوى، وإزالة الحواجز التجارية من أجل الحفاظ على استقرار سلاسل التصنيع والإمداد العالمية، ومعالجة أزمات الغذاء والطاقة المتفاقمة، وإنعاش الاقتصاد العالمي.

وقال إنه من المهم اتباع التعددية الحقيقية، واحترام ودعم سعي جميع البلدان لتحقيق مسارات التنمية المناسبة لظروفها الوطنية، مضيفًا أنه من المهم أيضًا بناء اقتصاد عالمي مفتوح وزيادة تمثيل وصوت الأسواق الناشئة والبلدان النامية في الحوكمة الاقتصادية العالمية.

كما دعا البلدان إلى متابعة التنمية المدفوعة بالابتكار، مشددًا على أهمية إطلاق العنان لإمكانات النمو المدفوع بالابتكار، وتحسين القواعد والبيئة المؤسسية للابتكار، وكسر الحواجز أمام تدفق عوامل الابتكار.

وحث شي على بذل الجهود لتعميق التبادلات والتعاون في مجال الابتكار، وتسهيل اندماج أعمق للعلوم والتكنولوجيا في الاقتصاد، والتأكد من تقاسم ثمار الابتكار من قبل الجميع.

الصين تواصل تعزيز التنمية عالية الجودة

وأشار الرئيس الصيني إلى أن أساسيات الاقتصاد الصيني – المرونة القوية، والإمكانيات الهائلة والاستدامة طويلة الأجل – لم تتغير.

وباعتبارها واحدة من أوائل الدول التي استأنفت العمل والإنتاج بعد الوباء، أصبحت البلاد الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي سجل نموًا إيجابيًا في العام 2020، حيث تجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 114.4 تريليون يوان (حوالي 18.1 تريليون دولار) في العام 2021.

أشار تقرير حديث صادر عن غرفة التجارة الأميركية في جنوب الصين إلى أن أكثر من 70 في المئة من الشركات التي تم تقييمها لديها خطط للقيام بإعادة استثمار في الصين للعام 2022، و 58 في المئة ترى أن عائدها الإجمالي على الاستثمار في الصين أعلى منه في أماكن أخرى.

وقال شي إن الصين مستعدة للعمل مع روسيا وجميع الدول الأخرى لاستكشاف آفاق التنمية ومشاركة فرص النمو وتقديم مساهمات جديدة لتعميق التعاون الإنمائي العالمي وبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-06-17/Xi-addresses-25th- St-Petersburg-International- Economic-Forum-1aWGtfC4wN2/ index.html